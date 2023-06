Ratiopharm Ulm und die Baskets Bonn bestreiten heute Spiel 3 in der BBL-Finalserie. SPOX begleitet für Euch das gesamte Spiel im Liveticker.

Am heutigen Abend startet das Spiel 3 zwischen ratiopharm Ulm und den Baskets Bonn. Welches Team sich die Führung in der BBL-Finalserie sichern kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

BBL Finale ratiopharm Ulm vs. Baskets Bonn: Spiel 3 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der Finalserie zwischen ratiopharm Ulm und den Baskets Bonn steht es aktuell 1:1. Nach den beiden Partien in Bonn steht für die Teams heute das erste Spiel in Ulm auf den Programm. Gewinnt die Truppe von Anton Gavel heute vor heimischen Publikum?

Vor Beginn: Die BBL-Finalpartie startet heute um 20.30 Uhr in der Ratiopharm Arena in Ulm.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zu Spiel 3 zwischen ratiopharm Ulm und den Telekom Baskets Bonn.

BBL Finale ratiopharm Ulm vs. Baskets Bonn: Spiel 3 heute live im TV und Livestream

Im Free-TV überträgt am Abend Sport1 das Finalspiel zwischen ratiopharm Ulm und den Baskets Bonn live ab 20.30 Uhr. Im Livestream zeigt der Sportsender das Duell zudem kostenfrei auf sport1.de.

Für die Pay-TV-Übertragung der Partie zwischen ratiopharm Ulm und den Baskets Bonn MagentaSport zuständig. Ab 20.15 Uhr seht Ihr dort die Begegnung live und in voller Länge. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf magentasport.de und in der MagentaSport-App.

Baskets Bonn vs. ratiopharm Ulm: Die BBL-Finalserie im Überblick