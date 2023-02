Alba Berlin und der FC Bayern München treffen heute im BBL-Pokal-Halbfinale aufeinander. SPOX tickert das Final-Four-Spiel live mit.

Alba Berlin vs. FC Bayern - 1. Viertel 1. Viertel 2. Viertel 3. Viertel 4. Viertel

Das BBL-Final-Four steht an. Im zweiten Halbfinale des Nachmittags stehen sich der amtierende Meister und Pokalsieger Alba Berlin und der FC Bayern München gegenüber. Wer kann sich das Ticket fürs Finale sichern? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Basketball - Alba Berlin vs. FC Bayern: Halbfinale im BBL-Pokal JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Es ist schwer, sich bei den großen Namen in beiden Teams auf ein bestimmtes Duell zu fokussieren, denn auf allen Positionen geht es heiß her. Für Niels Giffey wird es aber als ehemaliger Berliner Kapitän auf alle Fälle eine besondere Partie werden. Der Flügelspieler kommt auf 8,6 Punkte pro Spiel und liegt da nur hauchdünn hinter seinem Berliner Gegenspieler Louis Olinde. Aus der Distanz haben beide eine starke Quote von mehr als 40 Prozent und im Schnitt holen sie drei Rebounds pro Spiel. Sie könnten heute den Unterschied ausmachen.

Vor Beginn: Spannend wird es auch im Hinblick auf die verschiedenen Spielstile. Während die Berliner einen schnellen Offensivstil bevorzugen, kommt Bayern mit weniger Tempo und kompakter Defensive daher. Die Berliner haben mit durchschnittlich 24 Assists pro Partie den Bestwert der BBL und treffen als einzige Mannschaft mehr als 50 Prozent ihrer Feldwürfe. Sie werden versuchen, die Freiwürfe des Gegners zu minimieren, denn da sind die Bayern mit 79,4 Prozent Trefferquote sehr stark. Zudem haben sie nur wenige Turnovers, im Schnitt 12,6 pro Partie.

Vor Beginn: Es ist angerichtet für ein echtes Spitzenspiel. ALBA holte sich fünf der letzten sechs nationalen Titel und geht mit Schwung in die Top Four. Aber die Bayern haben zuletzt vor zwei Jahren den Pokal geholt und wollen dieses Feeling wieder erleben. In der Vorbereitung blieben sie aber in der BBL gegen die Veolia Towers Hamburg blass und verloren mit 70:89. Besser lief es für ALBA, die in Crailsheim mit 91:85 gewannen.

Vor Beginn: Im BBL-Pokal kommt es heute zur Neuauflage des Meisterschaftsfinals aus dem vergangenen Jahr. Alba Berlin, sowohl amtierender Meister als auch amtierender Pokalsieger, kriegt es mit dem FC Bayern zu tun. Auf dem Spiel steht das Finalticket, das der Gewinner heute bekommt. Im Finale wird der Gegner entweder EWE Oldenburg oder MHP Riesen Ludwigsburg heißen.

Vor Beginn: Die Final-Four-Partie geht um 19.30 Uhr los und findet in der EWE Arena, Oldenburg, statt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Halbfinale im BBL-Pokal zwischen Meister Alba Berlin und dem FC Bayern München.

© getty Im BBL-Pokal-Halbfinale kommt es zur Neuauflage des Meisterschaftsfinals zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern.

Basketball - Alba Berlin vs. FC Bayern: Halbfinale im BBL-Pokal heute im TV und Livestream

Um die Übertragung des Spiels kümmert sich Magenta Sport, das die Partie live und als Free-TV-Angebot bei allen MagentaTV-Plattformen zeigt. Die Vorberichte beginnen um 19.15 Uhr, während der Übertragung wird folgendes Personal eingesetzt:

Kommentar: Sebastian Ulrich

Sebastian Ulrich Moderation: Anett Sattler

Anett Sattler Experte: Pascal Roller

Weiters wird die Begegnung auch auf dem Twitch-Kanal der BBL angeboten.

Artikel und Videos zum Thema Alle Spiele der BBL live bei MagentaSport

BBL-Pokal: Das Final-Four-Halbfinale