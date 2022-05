Basketball: Trauer um Ademola Okulaja - Ex-Nationalspieler im Alter von 46 Jahren gestorben

Trauer um Ademola Okulaja: Der frühere Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft ist im Alter von 46 Jahren gestorben.

"Viel zu früh... mach's gut da oben", schrieb sein Ex-Klub Brose Bamberg auf Twitter und postete ein Bild Okulajas dazu, der 2009 seine Karriere dort beendet hatte.

"Das erschüttert mich zutiefst", sagte Okulajas früherer Weggefährte Drazen Tomic der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: "Ich sehe sein freches Lächeln vor meinem geistigen Auge, unserer Warrior nicht mehr da?"

Der frühere Power Foward bestritt zwischen 1995 und 2007 insgesamt 172 Länderspiele für die DBB-Auswahl. Mit dem Gewinn der Bronzemedaille bei der WM 2002 feierte Okulaja zusammen mit Teamkollege Dirk Nowitzki einen seiner größten Erfolge.

Der gebürtige Nigerianer, der den Spitznamen "The Warrior" trug, wuchs in Berlin auf. Seine Karriere begann beim DTV Charlottenburg. 1995 wechselte er in die USA an die University of North Carolina, doch der Sprung in die NBA blieb ihm verwehrt. 1999 kehrte er nach Deutschland zurück und schloss sich Alba Berlin an. Später spielte er auch noch für Köln in der Basketball-Bundesliga. Zudem war er in Spanien und Italien aktiv.

Artikel und Videos zum Thema Alle Spiele der BBL live bei MagentaSport

2008 wurde bei ihm im Zuge einer Wirbelverletzung ein Tumor diagnostiziert. Ein Jahr später galt er als geheilt. Nach seiner aktiven Karriere war Okulaja als Spielerberater tätig.