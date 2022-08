Zwei deutsche Goldmedaillen: Martin Hiller/Tamas Grossmann und Leonie Beck räumen ab

Am Sonntag hat Deutschland gleich in zwei Sportarten eine Goldmedaille bei den Europameisterschaften gewonnen. Die beiden Weltmeister Martin Hiller und Tamas Grossmann gewannen in München Kanu-Gold und Vize-Weltmeisterin Leonie Beck erschwamm über 10km Gold im Freiwasser.

Die beiden Kanu-Weltmeister Martin Hiller und Tamas Grossmann haben bei den Europameisterschaften in München Gold gewonnen. Über die 1000 m setzten sich die beiden Potsdamer am Sonntag im Kajak-Zweier in 3:13,812 Minuten vor Francisco Cubelos und Inigo Pena aus Spanien durch. Bronze ging an die Italiener Samuele Burgo und Andrea Schera.

Schon bei der WM im kanadischen Halifax hatten Hiller/Grossmann vor zwei Wochen die Goldmedaille gewonnen. Für den 22 Jahre alten Hiller war es bereits die zweite Goldmedaille auf der Regattastrecke in Oberschleißheim, nachdem er im Kajak-Vierer über 1000 m triumphiert hatte. Insgesamt haben die Athleten des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) bei der Heim-EM bislang sieben Medaillen gesammelt.

Am letzten Wettkampftag in Oberschleißheim stehen mehrere Entscheidungen auf dem Programm. Unter anderem geht der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel gemeinsam mit seinem Canadier-Partner Tim Hecker über die künftig olympischen 500 m an den Start.

Freiwasser-Schwimmen: Beck siegt über 10km

Vizeweltmeisterin Leonie Beck hat bei der EM in Rom über 10 km die erste deutsche Freiwassermedaille gewonnen. Die 25-Jährige, vor sieben Wochen auf der olympischen Distanz in Budapest WM-Zweite, schlug im Meer am Lido di Ostia quasi vor ihrer Haustür als Erste an. Die Würzburgerin lebt und trainiert seit einem Jahr in Ostia. Über 5 km hatte sie als Fünfte das Podest verpasst.

Die Rennen am Strand des Badeortes vor den Toren Roms waren wegen starker Winde und hoher Wellen zweimal verschoben worden. Am Samstagnachmittag wurde der Marathon über 25 km nach vier Stunden wegen starken Wellengangs abgebrochen. Nach stundenlangen Diskussionen entschied der europäische Schwimmverband LEN am Abend, das Rennen nicht zu werten. Am Sonntagmorgen war das Meer zunächst ruhig, Männer und Frauen starteten kurz nacheinander. Während des Rennens frischte der Wind auf.