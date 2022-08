European Championships 2022 in München, Medaillenspiegel: Das ist der aktuelle Stand bei der EM

Bei den European Championships 2022 in München stehen insgesamt 176 Entscheidungen aus, in denen sich die Nationen so viele Medaillen wie möglich holen wollen. Wir von SPOX bieten Euch einen Überblick: Das ist der aktuelle Stand im Medaillenspiegel bei der EM.

Die European Championships finden in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. Nach den Wettbewerben 2018 in den Co-Standorten Glasgow und Berlin ist dieses Mal München der Austragungsort. Im Olympiastadion, dem Olympiapark und der Olympiahalle wird vom 11. bis 21. August der Großteil der Wettbewerbe ausgetragen.

Wie sich der aktuelle Stand im Medaillenspiegel bei der EM darstellt, zeigen wir Euch hier.

European Championships 2022 in München, Medaillenspiegel: Der Zwischenstand nach 53 von 176 Entscheidungen

Zu Beginn des fünften Wettkampftages am Montag, dem 15.08.2022 sind 53 von 176 Entscheidungen gefallen. Dabei liegen die deutschen Sportlerinnen und Sportler mit sieben Goldmedaillen auf Rang Drei im Medaillenspiegel, der von Großbritannien angeführt wird. Große Erfolge konnten die deutschen Mitstreiterinnen und Mitstreiter bisher unter anderem im Bahnrad und im Turnen feiern.

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt 1 Großbritannien 8 10 3 21 2 Italien 7 8 8 23 3 Deutschland 7 8 3 18 4 Frankreich 6 7 11 24 5 Rumänien 5 0 3 8 6 Niederlande 4 5 6 15 7 Belgien 2 1 2 5 8 Slowenien 2 1 0 3 9 Tschechien 2 0 1 3 10 Norwegen 2 0 0 2 Ungarn 2 0 0 2

© getty Ein Großteil der Entscheidungen fällt im und um das Olmypiastadion in München.

European Championships 2022 in München: Der Zeitplan am 15. August 2022

Auch am heutigen Montag stehen wieder etliche Entscheidungen auf dem Programm. Die deutschen Athletinnen und Athleten hoffen dabei auf weitere Medaillen für die Gesamtwertung.

Sportart Beginn Wettkämpfe Tischtennis 09:30 Uhr Mixed, Einzel Leichtathletik 10:00 Uhr Kugelstoßen, Zehnkampf, Stabhochsprung (F), Marathon, 100m, Diskus (F), 400m, Dreisprung, 1500m (M), 10000m (F) Bahnrad 12:00 Uhr Punkte, Zeitfahren (M), Sprint (F), Scratch, Ausscheidung (F), Temporennen (M) Sportklettern 14:00 Uhr Speed Beachvolleyball 17:15 Uhr Gruppenphase (F)

European Championships 2022 in München: Der Medaillenspiegel der European Championships 2018

Die European Championships 2018 beendete das deutsche Team auf Rang Fünf mit insgesamt 13 Goldmedaillen. Herausragend an der Spitze standen vor vier Jahren die Russen, die aufgrund des Ukrainekrieges in diesem Jahr nicht teilnehmen dürfen. Vor vier Jahren wurden allerdings statt neun nur sieben verschiedene Sportarten im Zuge der European Championships ausgetragen.