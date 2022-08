Kanu-EM: Kajak-Vierer und Sebastian Brendel holen Gold

Die deutschen Kanuten haben ihre Medaillensammlung bei den Europameisterschaften in München weiter ausgebaut. Am Samstag konnte der Kajak-Vierer seinen Titel aus dem vergangenen Jahr erfolgreich verteidigen, auch Kanu-König Sebastian Brendel holte sich seine nächste Goldmedaille.

Kurz nach Brendels Rennen mussten die Wettbewerbe aufgrund eines Unwetters über der Regattastrecke abgebrochen werden. Die Zuschauer wurden über Lautsprecher dazu aufgerufen, das Gelände zu verlassen. Drei Medaillen-Entscheidungen standen zu diesem Zeitpunkt noch aus, diese sollen am Sonntag nachgeholt werden. Davon betroffen ist neben Max Rendschmidt, der im Kajak-Einer über die 5000 m starten wollte, auch Annika Loske im Canadier-Einer.

Die Tokio-Olympiasieger Rendschmidt, Tim Liebscher und Max Lemke hatten sich zuvor auf der Regattastrecke in Oberschleißheim gemeinsam mit Jacob Schopf, dem Nachfolger von Ronald Rauhe, in 1:20,282 Minuten souverän vor den Booten aus der Slowakei und Frankreich durch.

"Wir wussten, dass wir auf der Strecke mitfahren und den anderen zeigen können, wo der Haken hängt", sagte Schlagmann Rendschmidt, räumte aber auch einen kleinen "Fehler" ein: "Am Ende habe ich gesehen, dass wir ein bisschen vorne waren, da hab ich zu früh angefangen zu jubeln", sagte der 28-Jährige augenzwinkernd, "da haben die anderen sich beschwert." Vor zwei Wochen hatte sich das DKV-Paradeboot bei der Weltmeisterschaft im kanadischen Halifax noch mit Silber begnügen müssen.

Brendel: Schlussspurt sorgt für Gold über 5000 Meter

Der dreimalige Olympiasieger Brendel ging nach seinem Gold-Triumph mit Canadier-Partner Tim Hecker im Einer über die 5000 m an den Start. Dank eines starken Schlusssprints gewann der 34-Jährige vor dem Ungarn Balazs Adolf und Carlo Tacchini aus Italien. Für Brendel war es bereits sein achtes EM-Gold über die nicht-olympische Distanz.

Schon am frühen Nachmittag hatten Paulina Paszek und Jule Hake den dritten Wettkampftag auf der Regattastrecke in Oberschleißheim erfolgreich eingeläutet. Im Kajak-Zweier über 500 m fuhr das junge Duo nach WM-Silber im kanadischen Halifax vor zwei Wochen zu Bronze. "Wir freuen uns über jede Medaille", sagte Paszek strahlend.

Für den DKV waren es nach drei Titelgewinnen am Freitag bereits die Medaillen vier bis sechs bei der Heim-EM. Am Samstag sind in den Finals über 5000 m noch weitere Erfolge möglich. Rendschmidt startet nach dem Erfolg im Vierer auch noch im Einer, Annika Loske geht im Canadier an den Start.