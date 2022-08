European Championships in München heute live: Zeitplan, Sportarten, Übertragung im TV und Livestream

München ist für die Austragung der zweiten European Championships verantwortlich. Vom 11. bis zum 21. August finden im Rahmen des Großereignisses zahlreiche Wettkämpfe in mehreren Sportarten statt. Zeitplan, Sportarten, Übertragung im TV und Livestream - hier findet Ihr die wichtigsten Infos zum Spektakel.

Die zweiten European Championships werden in diesem Jahr in München, Deutschland, ausgetragen. Beim Multisportevent, das seit dem Debüt 2018 alle vier Jahre stattfinden soll, kämpfen die besten Athletinnen und Athleten des Kontinents über mehrere Tage für ihr Land um Medaillen. Die Wettkämpfe finden vom 11. bis zum 21. August statt. In diesen zehn Tagen stehen von Beachvolleyball bis Turnen neun verschiedene Sommersportarten (zwölf Disziplinen) im Mittelpunkt.

Viele der Wettkampfstätten befinden sich dabei im Olympiapark. Das Olympiastadion wird für Leichtathletik, die Olympiahalle für Kunstturnen, der Olympiasee und seine Umgebung für Triathlon und der Olympiaberg für Mountainbike (Cross-Country und BMX-Freestyle) genutzt.

© getty München ist der Austragungsort der zweiten European Championships.

Doch auch außerhalb des Olympiaparks geht es in den nächsten Tagen zur Sache. Die Messe München dient als Standort für Bahnradsport, die Straßen der bayerischen Millionenstadt werden für Straßenradsport genutzt. Die Regattastrecke Oberschleißheim ist für Kanu-Rennsport und Rudern reserviert, in der Rude-Sedlmayer-Halle wird Tischtennis gespielt, am Königsplatz sind die Beachvolleyballer und Sportkletterer im Einsatz. In der Innenstadt sind die Leichtathletik-Disziplinen Gehen und Marathonlauf geplant.

European Championships in München heute live: Zeitplan, Sportarten

Am heutigen Donnerstag, den 11. August, gehen die Europameisterschaften los. Um 9 Uhr beginnt der Sporttag mit dem Bahnverteilungsrennen im Frauen-Festsitz-Einer. Um 10 Uhr folgt dann bereits der erste Kampf um die Medaillen, wenn die Frauen im Geräteturnen das Mehrkampf-Finale bestreiten.

European Championships in München heute live: Der Zeitplan am 11. August

Sportart Uhrzeit Wettkampf Geschlecht Rudern 9.00 Uhr PR1 Festsitz-Einer Bahnverteilungsrennen Frauen Rudern 9.08 Uhr PR1 Festsitz-Einer Vorlauf 1 und 2 Männer Rudern 9.24 Uhr PR2 Doppel-Zweier Bahnverteilungsrennen Mixed Rudern 9.32 Uhr PR3 Vierer mit Steuermann/-frau Bahnverteilungsrennen Mixed Rudern 9.45 Uhr Zweier Vorlauf 1 und 2 Frauen Rudern 9.55 Uhr Zweier Vorlauf 1, 2 und 3 Männer Geräteturnen 10.00 Uhr Mehrkampf Finale Frauen Geräteturnen 10.00 Uhr Qualifikation - Subdivision 1 Frauen Rudern 10.10 Uhr Doppelzweier Vorlauf 1, 2 und 3 Frauen Rudern 10.35 Uhr Doppelzweier Vorlauf 1, 2 und 3 Männer Rudern 10.50 Uhr Leichtgewichts-Einer Vorlauf 1 und 2 Frauen Rudern 11.00 Uhr Leichtgewichts-Einer Vorlauf 1, 2 und 3 Männer Rudern 11.15 Uhr Vierer Vorlauf 1 und 2 Frauen Rudern 11.25 Uhr Vierer Vorlauf 1, 2 und 3 Männer Rudern 11.40 Uhr Leichtgewichts-Doppelvierer Bahnverteilungsrennen Männer Rudern 11.45 Uhr Einer Vorlauf 1, 2 und 3 Frauen Rudern 12.00 Uhr Einer Vorlauf 1, 2, 3 und 4 Männer Sportklettern 12.00 Uhr Bouldern Qualifikation Männer Geräteturnen 12.24 Uhr Qualifikation - Subdivision 2 Frauen Rudern 12.30 Uhr Leichtgewichts-Doppelzweier Vorlauf 1, 2 und 3 Frauen Rudern 12.45 Uhr Leichtgewichts-Doppelzweier Vorlauf 1, 2 und 3 Männer Rudern 13.00 Uhr Doppelvierer Vorlauf 1, 2 und 3 Männer Sportklettern 13.00 Uhr Lead Qualifikation Frauen BMX Freestyle 13.00 Uhr Park Qualifikation - Lauf 1, 2 und 3 Frauen Rudern 13.25 Uhr Achter mit Steuermann Bahnverteilungsrennen Männer Rudern 13.30 Uhr Achter mit Steuerfrau Vorlauf 1 und 2 Frauen Geräteturnen 15.28 Uhr Qualifikation - Subdivision 3 Frauen Bahnradsport 16.00 Uhr Teamsprint Qualifikation Frauen Rudern 16.00 Uhr Zweier Hoffnungslauf 1 und 2 Männer Rudern 16.10 Uhr Doppelzweier Hoffnungslauf 1 Frauen Rudern 16.15 Uhr Vierer Hoffnungslauf 1 Männer Rudern 16.20 Uhr Doppelvierer Hoffnungslauf 1 Männer Bahnradsport 16.20 Uhr Teamsprint Qualifikation Männer Bahnradsport 16.46 Uhr Mannschaftsverfolgung Frauen BMX Freestyle 17.00 Uhr Park Qualifikation - Lauf 1, 2 und 3 Männer Geräteturnen 17.53 Uhr Qualifikation - Subdivision 4 Frauen Bahnradsport 18.01 Uhr Mannschaftsverfolgung Männer

European Championships in München heute live: Allgemeiner Zeitplan

Disziplin 11. Aug 12. Aug 13. Aug 14. Aug 15. Aug 16. Aug 17. Aug 18. Aug 19. Aug 20. Aug 21. Aug Bahnradsport W M M M M M Beachvolleyball W W W W W M M BMX Freestyle W M M Geräteturnen M M M M M M Kanu-Rennsport W M M M Leichtathletik M M M M M M M Mountainbike M M Rudern W W M M Sportklettern W W M M M M M Straßenradsport M M M Tischtennis W W M W W M W M M Triathlon M M M

W ... Wettkampftag ohne Medaillenentscheidung

M ... Medaillenentscheidung

European Championships in München heute live: Sportarten

Sportart Beachvolleyball Kanu-Rennsport Klettern Leichtathletik Radsport Rudern Tischtennis Triathlon Turnen

European Championships in München heute live: Übertragung im TV und Livestream

Ähnlich wie bei den vor wenigen Wochen beendeten Leichtathletik-Weltmeistershaften in Eugene, Oregon, besitzen für die European Championships erneut die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Übertragungsrechte. Auch beim Großereignis in München wechseln sich die beiden Anbieter mit der Übertragung im Free-TV ab und liefern zudem zahlreiche Wettkämpfe auch im kostenlosen Livestream in ihren jeweiligen Mediatheken sowie bei sportschau.de und sportstudio.de.

Am heutigen ersten Tag (11. August) gibt es jedoch tatsächlich noch keine Free-TV-Übertragung der Wettkämpfe. Erst morgen beginnt die ARD damit, das ZDF steigt am 13. August ein. Was den Livestream betrifft, sind jedoch beide Sender - sowohl das ZDF als auch die ARD - heute bereits im Einsatz.

© getty Bei den European Championships in München wird in neun Sportarten um Medaillen gekämpft.

European Championships in München: Der Medaillenspiegel