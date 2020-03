Coronavirus: Komplettes Chelsea-Team und City-Star unter Quarantäne gesetzt

Das Coronavirus bestimmt weiterhin die Schlagzeilen und hat die Absage von zahlreichen Fußballspielen und anderen sportlichen Events zur Folge. Für Aufsehen und ein mögliches Umdenken in der Premier League sorgten die Erkrankungen von Arsenal-Trainer Mikel Arteta und Chelsea-Star Callum Hudson-Odoi. Hier gibt es die neuesten Entwicklungen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Coronavirus: News-Überblick vom 13. März

06.55 Uhr: City-Profi ebenfalls unter Quarantäne gesetzt

02.55 Uhr: Hudson-Odoi positiv auf COVID-19 getestet - Chelsea in Quarantäne

00.12 Uhr: Offiziell! Formel-1-Auftakt in Australien abgesagt

6.55 Uhr: City-Profi ebenfalls unter Quarantäne gesetzt

Manchester City teilte mit, dass sich ein Profi des Teams von Pep Guardiola in Quarantäne befindet, nachdem ein Mitglied seiner Familie Symptome aufwies. City nannte den Namen des Spielers nicht, englische Medien berichten, dass es sich um den Franzosen Benjamin Mendy handeln soll.

3.15 Uhr: Golf - Players Championship ebenfalls abgesagt

Wie die PGA Tour in der Nacht auf Freitag vermeldete, wurde The Players Championship, das inoffizielle fünfte Major des Golf-Kalenders, nach der ersten Runde abgebrochen. Aufgrund der Coronakrise hat die PGA zudem beschlossen, alle Tour-Events in den kommenden Wochen abzusagen. "Zu diesem Zeitpunkt ist es das Richtige für unsere Spieler und Fans, zu pausieren", heißt es in einem Statement.

2.55 Uhr: Hudson-Odoi positiv auf COVID-19 getestet

Callum Hudson-Odoi wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das gab der FC Chelsea in der Nacht auf Freitag auf seiner Homepage bekannt. Demnach hätte der 19-Jährige bereits am Montag erste Symptome einer leichten Erkältung gezeigt, seitdem habe er nicht mehr am Training teilgenommen.

Nachdem am Donnerstagabend die positiven Testergebnisse den FC Chelsea erreichten, wurde Hudson-Odoi unter Quarantäne gestellt. Das gilt auch für die komplette Mannschaft sowie den Trainerstab und weiteres Klub-Personal, das Kontakt mit dem Linksaußen hatte.

Zuvor wurde bereits bekannt, dass auch Arsenal-Manager Mikel Arteta sich mit dem Virus infiziert hat. Die Premier League, die eigentlich angekündigt hatte, den Spieltag am kommenden Wochenende planmäßig zu absolvieren, hat für Freitagmorgen eine Krisensitzung anberaumt.

0:28 Uhr: Ligue 1 setzt Spielbetrieb ebenfalls aus

Als eine der letzten Ligen Europas hat auch die französische Ligue 1 eine Pause eingelegt. "Bis auf Weiteres" werden keine Spiele im französischen Fußball stattfinden, sagte FFF-Präsident Noel Le Graet mit. Damit setzen auch alle männlichen und weiblichen Amateurmannschaften aus.

0:12 Uhr: Offiziell! Formel 1 sagt Australien-GP ab

Jetzt ist es offiziell: Die Formel 1 hat sich in Abstimmung mit der FIA nun doch zu einer vollständigen Absage des Rennwochenendes in Australien durchgerungen. Das teilte die F1 am späten Donnerstagabend mit.

0:06 Uhr: Vettel bereits aus Australien abgereist?

Wie mehrere Medien berichten, sollen mehrere Formel-1-Piloten bereits aus Australien abgereist sein, darunter Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen. Zudem hat Mercedes den Weltverband FIA und die Formel 1 um eine Absage des Grand Prix gebeten. Offiziell findet er aber weiterhin statt.