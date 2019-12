SPOX-Voting: Wählt Euren Sportler des Jahrzehnts

Das Jahrzehnt ist beinahe vorüber. Höchste Zeit, noch einmal innezuhalten und den besten Sportler der Dekade zu wählen. Stimmt jetzt mit ab und kürt Euren Sportler des Jahrzehnts.

Die SPOX-Redaktion hat ihre Favoriten aus den einzelnen Ressorts und Sportarten gewählt: Wer hat von 2010 bis 2019 dominiert und seinen Sport geprägt wie kein Zweiter?

Zur Auswahl stehen insgesamt 20 Athleten - von Fußball bis Tennis, von NBA bis NFL, von Leichtathletik bis Darts (sollten in einer Sportart zwei Akteure berechtigte Ansprüche auf den "Sportler des Jahrzehnts" anmelden - etwa Lionel Messi und Cristiano Ronaldo im Fußball - stehen beide zur Wahl).

Nach welchen Kriterien haben wir ausgewählt? Natürlich ging es in erster Linie um den sportlichen Erfolg, aber auch um Fragen, die darüber hinausgehen. Welcher Name kommt zuerst in den Sinn, wenn man an den jeweiligen Sport in diesem Jahrzehnt denkt? Wer hat seine Sportart dominiert und/oder groß gemacht?

Um Euch die Wahl zu erleichtern, haben SPOX-Redakteure aus den jeweiligen Ressorts ihren Hut für einen Kandidaten in den Ring geworfen. Messi? Brady? LeBron? Bolt? Hier geht es zum Artikel.

Abstimmen dürft Ihr bis Donnerstag, den 25. Dezember, um Mitternacht.

Am 26. Dezember geben wir den Sieger bekannt. Anschließend dürft Ihr auch noch für die Sportlerin und das Team des Jahrzehnts abstimmen.

Sportler des Jahrzehnts: Diese Sportler stehen zur Wahl

Sportart/Liga Sportler Fußball Lionel Messi Cristiano Ronaldo Tennis Novak Djokovic Rafael Nadal Formel 1 Lewis Hamilton NBA LeBron James Stephen Curry NFL Tom Brady MLB Mike Trout NHL Sidney Crosby Boxen Floyd Mayweather UFC Conor McGregor Leichtathletik Usain Bolt Handball Nikola Karabatic Darts Michael van Gerwen Golf Rory McIlroy Radsport Chris Froome Schwimmen Michael Phelps Biathlon Martin Fourcade Ski Alpin Marcel Hirscher

SPOX sucht den Sportler des Jahres: Jetzt abstimmen (App-User hier entlang)!