Kaul, Mihambo und das Team der Skispringer sind Deutschlands Sportler des Jahres 2019

Zehnkampf-König Niklas Kaul und Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo sind Deutschlands Sportler des Jahres 2019. Die beiden Goldhoffnungen für die Olympischen Sommerspiele in Tokio wurden am Sonntagabend im Rahmen einer feierlichen Gala im Kurhaus in Baden-Baden ausgezeichnet.

Die Ehrung zur Mannschaft des Jahres erhielt erstmals nach 20 Jahren wieder das Team der Skispringer.

Kaul setzte sich bei der Wahl der über 3000 Mitglieder des Verbandes Deutscher Sportjournalisten (VDS) in einem Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Ironman-Weltmeister Jan Frodeno durch und tritt die Nachfolge von Triathlet Patrick Lange an. Der dreifache Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler kam auf Rang drei. Der 21-jährige Kaul hatte sich mit einer furiosen Aufholjagd zum jüngsten Zehnkampf-Weltmeister der Geschichte gekrönt.

Mihambo machte mit ihrem Sieg bei den Frauen den ersten Doppelerfolg der Leichtathleten seit 2013 perfekt. Für die 25-Jährige war die Nachfolge von Tennisstar Angelique Kerber die Krönung einer perfekten Saison ohne eine einzige Niederlage. Dabei gewann sie nicht nur WM-Gold, sondern schaffte es auch in sieben Wettkämpfen über die magische Sieben-Meter-Marke. Ironman-Weltmeisterin Anne Haug und Gesa Felicitas Krause, WM-Dritte über 3000-m-Hindernis, komplettierten mit deutlichem Rückstand das Podest.

Auch das Team der Skispringer gewann die Auszeichnung mit deutlichem Vorsprung vor dem Ruder-Achter und dem Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies, das überraschend die French Open gewann.

Die DSV-Adler Karl Geiger, Richard Freitag, Stephan Leyhe und Eisenbichler hatten bei den Weltmeisterschaften in Innsbruck mit mehr als 30 Metern Vorsprung erstmals seit 2001 wieder WM-Gold im Mannschaftswettbewerb nach Deutschland geholt und wurden mit der Nachfolge der Eishockey-Nationalmannschaft belohnt.

Die Top 5 der Wahl 2019

Sportler des Jahres:

1. Niklas Kaul (Leichtathletik) 1973 Punkte

2. Jan Frodeno (Triathlon) 1892

3. Markus Eisenbichler (Skispringen) 1159

4. Florian Wellbrock (Schwimmen) 797

5. Eric Frenzel (Nordische Kombination) 650

Sportlerin des Jahres:

1. Malaika Mihambo (Leichtathletik) 2281 Punkte

2. Anne Haug (Triathlon) 1456

3. Gesa Felicitas Krause (Leichtathletik) 994

4. Isabell Werth (Reiten) 578

5. Nathalie Geisenberger (Rodeln) 570

Mannschaft des Jahres:

1. Team Skispringen Männer 1764 Punkte

2. Ruder-Achter 1396

3. Kevin Krawietz/Andreas Mies (Tennis) 1006

4. Bobteam Francesco Friedrich 594

5. Team Tischtennis Männer 509