Nach "Höllenritt": Ehemaliger MVP Matt Ryan beendet seine NFL-Karriere

Es sei ein "Höllenritt" gewesen, sagte der wertvollste Spieler (MVP) der Saison 2016/17 am Montag (Ortszeit), nach 15 Spielzeiten in der US-Profiliga ist für ihn Schluss.

Traurige Berühmtheit erlangte "Matty Ice" am 6. Februar 2017 im Super Bowl LI in Houston/Texas. Mit den Atlanta Falcons führte Ryan gegen die New England Patriots scheinbar sicher 28:3, am Ende gewann das Team um Superstar Tom Brady mit 34:28 nach Verlängerung.

Ryan hatte in der vergangenen Saison nicht mehr gespielt, jetzt unterschrieb er einen Eintagesvertrag in Atlanta, um als Falcon abzutreten. "Es tut weh", sagte Ryan beim Abschied mit Blick auf das dramatisch verlorene Finale. Die Erinnerung werde ihn immer begleiten.

Von 2008 bis 2022 spielte Ryan für Atlanta, danach folgte noch eine Saison bei den Indianapolis Colts. Er stand in jedem seiner 244 NFL-Spiele (inklusive Play-offs) in der Startformation. Bei Atlanta verpasste Ryan nur drei Partien.