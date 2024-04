NFL: Kansas City Chiefs verlängern den Vertrag mit Erfolgs-Coach Andy Reid und dem Front Office

Andy Reid ist bei den Kansas City Chiefs längst eine Institution. 2013 kam der zuvor 13-jährige Philadelphia-Eagles-Coach als Cheftrainer zu den Chiefs und ist seitdem am Steuer. Er wird als einer der Entdecker und Entwickler von Star-Quarterback Patrick Mahomes gesehen. Drei Super-Bowls gewann Reid mit Kansas City, zuvor gewann er in der Saison 1996 bereits als Assistenztrainer mit den Green Bay Packers die Lombardy Trophy. Zuletzt gewann der Erfolg sogar zweimal in Folge.

Neben dem Trainer bleiben mit Franchise-Präsident Mark Donovan und General Manager Brett Veach auch die beiden Kader-Verantwortlichen aus dem Front Office erhalten. Donovan kam sogar schon 2009 zu Kansas City, begann damals als COO. Seit 2011 ist er Präsident der Chiefs. Veach ist seit 2013 in der Franchise, arbeitete sich über verschiedene Positionen hoch und wurde 2017 zum General Manager befördert, kurz nachdem die Chiefs auch auf seine Mitarbeit hin Mahomes gedraftet haben.

"Mark, Brett und Andy haben hier zusammen historische Erfolge errungen und wir sind begeistert, dass sie in ihren Positionen für viele weitere Jahre hier bleiben", erklärte Chiefs-CEO Mark Hunt in der Pressemeldung. "Auch einzeln gehören Mark, Brett und Andy in der National Football League zu den besten auf ihren Positionen. Aber zusammen bilden sie eines der besten Führungsteams in allen professionellen Sportarten."

"Ich bin Clark und der gesamten Hunt-Familie unglaublich dankbar dafür, dass sie mir die Chance bei dieser historischen Franchise gegeben haben", freute sich Reid über die Verlängerung. "In den letzten elf Jahren haben Tammy [Reids Ehefrau; d. Red.] und ich Kansas City gerne unser zuhause genannt. Auf dem Feld waren so viele Menschen an unseren Erfolgen und Super-Bowl-Siegen beteiligt. Ich danke den Spielern, Trainern und allen Staff-Mitgliedern, die so viel Zeit in diesen Prozess investiert haben."

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag werden Chiefs-Fans etwas länger warten müssen, um Aktionen des verlängerten Führungstrios zu sehen. Weil Kansas City als Super-Bowl-Champion das beste Team der NFL war, dürfen sie erst als letztes in der ersten Runde, an Pick 32, einen Spieler auswählen.