NFL - Netzreaktionen zum Ticketverkauf für die Deutschland-Spiele: "Tolles System! Dickes F und U!"

Die Karten für die NFL-Deutschland-Spiele New England Patriots vs. Indianapolis Colts und Kansas City Chiefs vs. Miami Dolphins sind vergriffen. Doch der Ticketverkauf lief so gar nicht rund und sorgte im Netz für ordentlich Aufregung.

Wie schon im vergangenen Jahr funktionierte das System des Betreibers schlecht. Selbst im Vorfeld registrierte Fans sahen sich teils aberwitzigen Warteschlangen ausgesetzt. Bei einigen Interessierten brach sogar das System von Ticketmaster komplett zusammen. Hier gibt es die Netzreaktionen.

© Twitter Millionen von NFL-Fans wollten Tickets, der Großteil ging allerdings leer aus.

© Twitter Doch der Vorverkauf zeigte im System ein riesiges Schlupfloch auf. Durch Aktualisieren der Seite konnte man sich teilweise in der virtuellen Schlange einfach nach vorne drängeln.

© Twitter Manche Fans mussten darunter leiden und waren ratlos.

© Twitter Und andere Fans litten so richtig und gingen auf die Barrikaden.

© Twitter Das Netz tobte.

© Twitter Immmerhin gab es auch Leute, die es mit Humor nahmen.

© Twitter Oder sie waren einfach nur komplett überfragt.

© Twitter Ach ja ... und dann wären da noch diverse andere Fehler, welche die User zur Weißglut brachten.

© Twitter Auch RTL übte harsche Kritik am Ticketverkauf.