NFL 2023: Spielplan, Termine, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

In der Nacht auf den 8. September startet die NFL-Saison 2023. Spielplan, Termine, Zeitplan - SPOX liefert Euch einen Überblick über die kommende Spielzeit und erklärt Euch, wo Ihr die Spiele live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Noch ruht in der NFL der Ball, doch der erste Spieltag rückt immer näher. In exakt zwei Monaten geht es endlich los. Für die Kansas City Chiefs beginnt die Mission Titelverteidigung, die anderen 31 Teams schlüpfen in die Rolle des Jägers.

NFL 2023: Spielplan, Termine, Zeitplan

Die Chiefs sind es auch, die in der Nacht auf den 8. September die neue Saison 2023 eröffnen. Das Team um Quarterback-Superstar Patrick Mahomes trifft dabei um 2.20 Uhr deutscher Zeit im heimischen Arrowhead Stadium auf die Detroit Lions. In den Tagen darauf steigen auch die anderen Teams im Rahmen der ersten Spielwoche ins Geschehen ein. Aaron Rodgers etwa gibt in der Nacht auf den 12. September gegen die Buffalo Bills sein Debüt für die New York Jets.

NFL 2023: Spielplan Week 1

Datum Uhrzeit Heim Gast 8. September 2.20 Uhr Kansas City Chiefs Detroit Lions 10. September 19 Uhr Atlanta Falcons Carolina Panthers 10. September 19 Uhr Baltimore Ravens Houston Texans 10. September 19 Uhr Cleveland Browns Cincinnati Bengals 10. September 19 Uhr Indianapolis Colts Jacksonville Jaguars 10. September 19 Uhr Minnesota Vikings Tampa Bay Buccaneers 10. September 19 Uhr New Orleans Saints Tennessee Titans 10. September 19 Uhr Pittsburgh Steelers San Francisco 49ers 10. September 19 Uhr Washington Commanders Arizona Cardinals 10. September 22.25 Uhr Chicago Bears Green Bay Packers 10. September 22.25 Uhr Denver Broncos Las Vegas Raiders 10. September 22.25 Uhr Los Angeles Chargers Miami Dolphins 10. September 22.25 Uhr New England Patriots Philadelphia Eagles 10. September 22.25 Uhr Seattle Seahawks Los Angeles Rams 11. September 2.20 Uhr New York Giants Dallas Cowboys 12. September 2.15 Uhr New York Jets Buffalo Bills

NFL 2023: Termine, Zeitplan

Die NFL ist auch in der kommenden Saison 18 Spieltage lang, die Mannschaften selbst bestreiten jeweils 17 Spiele in der Regular Season und haben im Kalender eine Bye Week. Am 8. Januar werden die letzten Begegnungen der Regular Season absolviert, ehe es in den Wochen darauf - vom 13. Januar bis 11. Februar - in den Playoffs zur Sache geht.

Beendet wird die Saison mit dem Super Bowl LVIII, der am 11. Februar 2024 im Allegiant Stadium in Paradise (Bundestaat Nevada) über die Bühne geht.

Week Datum 1 8.9. - 12.9. 2 15.9. - 19.9. 3 22.9. - 26.9. 4 29.9. - 3.10. 5 6.10. - 10.10. 6 13.10. - 17.10. 7 20.10. - 24.10. 8 27.10. - 31.10. 9 3.11. - 7.11. 10 10.11. - 14.11. 11 17.11. - 21.11. 12 23.11. - 28.11. 13 1.12. - 5.12. 14 8.12. - 12.12. 15 15.12. - 19.12. 16 22.12. - 26.12. 17 29.12. - 1.1. 18 7.1. - 8.1.

NFL 2023: Übertragung im TV und Livestream

Neue Saison, neue Übertragungssituation - zumindest, was die Übertragung der NFL im Free-TV betrifft. Nicht mehr die Mediengruppe ProSiebenSat.1 besitzt in Deutschland die Übertragungsrechte an der amerikanischen Profiliga, sondern RTL. Der Privatsender kümmert sich um bis zu 80 Live-Übertragungen, die im Free-TV bei RTL oder RTL Nitro sowie auch im Livestream bei RTL+ gezeigt werden.

Wer jedoch die Möglichkeit haben will, alle Spiele live zu verfolgen, muss bei DAZN vorbeischauen. Der Streamingdienst stellt nämlich dank einer Kooperation mit der NFL den NFL League Pass zur Verfügung, mit dem Ihr die Spiele mit den originalen Kommentatoren verfolgen könnt.

Darüber hinaus lassen sich zahlreiche Einzelspiele sowie die wöchentlichen Konferenzen aber auch weiterhin mit einem "normalen" DAZN-Abonnement verfolgen. Von den bestehenden drei Paketen braucht Ihr für die NFL entweder DAZN Unlimited oder DAZN Super Sports.

