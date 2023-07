NFL in Deutschland, Spiele in Frankfurt: Tickets, Termine, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Gleich zwei NFL-Spiele finden in diesem Jahr in Frankfurt statt. Wo Ihr die Partien live im TV und Livestream verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu den NFL-Duellen in Deutschland, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Die NFL ist auch in diesem Jahr in Deutschland zu Gast. Im November 2023 finden in Frankfurt gleich zwei NFL-Begegnungen statt.

Hier bei SPOX erhaltet Ihr alle Informationen zu den NFL-Spielen in Deutschland.

NFL in Deutschland, Spiele in Frankfurt: Tickets, Termine, Zeitplan

Die NFL-Fans in Deutschland erwartet in diesem Jahr zwei hochkarätige Spiele. Mit den Kansas City Chiefs gastiert in Frankfurt das vielleicht beste Team der NFL, der amtierende Super-Bowl-Sieger misst sich mit den Miami Dolphins, die mit Quarterback Tua Tagovailoa in diesem Jahr einen tiefen Playoff-Run hinlegen wollen.

Die New England Patriots, die in den vergangenen Jahrzehnten unter Headcoach Bill Belichick große Erfolge feierten, erfreuen sich in Deutschland großer Beliebtheit. Die New England Patriots treffen in Deutschland auf die Indianapolis Colts, die mit ihrem neuen Headcoach Shane Steichen ein enttäuschendes letztes Jahr wiedergutmachen wollen.

© getty Patrick Mahomes trifft am 5. November mit den Kansas City Chiefs in Frankfurt auf die Miami Dolphins.

NFL in Deutschland, Spiele in Frankfurt: Termine und Zeitplan

Den Auftakt in Deutschland bestreitet in diesem Jahr der amtierende NFL-Champion, die Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes und Co. treffen am Sonntag, den 5. November, im Deutsche Bank Park in Frankfurt auf die Miami Dolphins. Der Spielbeginn ist für 15.30 Uhr angesetzt.

Genau eine Woche später, am 12. November, kommt es in Frankfurt zum Duell zwischen den New England Patriots und den Indianapolis Colts. Die Begegnung startet ebenfalls um 15.30 Uhr im Deutsche Bank Park.

Datum Begegnung Stadion Start So., 5.11 Kansas City Chiefs vs. Miami Dolphins Deutsche Bank Park, Frankfurt 15.30 Uhr So., 12.11 New England Patriots vs. Indianapolis Colts Deutsche Bank Park, Frankfurt 15.30 Uhr

NFL in Deutschland, Spiele in Frankfurt: Tickets

Der Ticketverkauf für die NFL-Spiele in Deutschland ist schon in vollem Gange. Im Juni diesen Jahres endete die Registrierung für den Vorverkauf der Karten. Am 27. Juni erfolgte der Kartenvorverkauf für das Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins. Am 11. Juli geht schließlich der Kartenverkauf für das Duell der New England Patriots gegen Indianapolis Colts über die Bühne.

Maximal vier Tickets können NFL-Fans in Deutschland in diesem Jahr erwerben. Eine Registrierung vor dem Kartenverkauf war Voraussetzung, für die Chance auf Tickets. Die finale Verteilung der Tickets findet nämlich per Losverfahren statt. Der Andrang auf die Karten für das erste NFL-Spiel in Frankfurt war auch in diesem Jahr riesig, der Kartenverkauf sorgte auch deswegen erneut für Unmut bei den Fans.

NFL in Deutschland, Spiele in Frankfurt: Übertragung im TV und Livestream

Details zu der Übertragung der NFL-Spiele in Deutschland sind noch nicht bekannt. Im Free-TV zeigt sich aber in dieser Saison zum ersten Mal RTL für die Übertragung der NFL zuständig. Der Privatsender dürfte in diesem Jahr die beiden NFL-Duelle in Deutschland live im Free-TV übertragen.

Im Livestream zeigt RTL sein TV-Programm ebenfalls live. Den kostenpflichtigen Livestream von RTL seht Ihr auf der Streamingplattform RTL+.

DAZN zeigt auch in diesem die NFL live im Pay-TV. Zahlreiche Spiele überträgt DAZN in der kommenden Saison live und in voller Länge, zudem bietet der Streamingdienst am Sonntag mit NFL ENDZN und Redzone gleich zwei Konferenz-Übertragungen an. Auf DAZN dürftet Ihr die NFL-Partien in Deutschland ebenfalls live verfolgen können.

© getty Bill Belichick gilt als einer der besten Trainer in der NFL-Geschichte.

DAZN bietet Euch mit DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World die Wahl zwischen drei Abo-Modellen. Alle Infos dazu findet Ihr hier. Neben der NFL, seht Ihr mit einem DAZN-Abo auch die NBA, die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, Tennis, Handball, Boxen und noch viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt.

NFL in Deutschland, Spiele in Frankfurt: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

NFL in Deutschland, Spiele in Frankfurt: Tickets, Termine, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: NFL in Deutschland

NFL in Deutschland Spiel 1: Kansas City Chiefs vs. Miami Dolphins, 5. November, 15.30 Uhr

Kansas City Chiefs vs. Miami Dolphins, 5. November, 15.30 Uhr Spiel 2: New England Patriots vs. Indianapolis Colts, 12. November, 15.30 Uhr

New England Patriots vs. Indianapolis Colts, 12. November, 15.30 Uhr Spielort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt Übertragung im TV: RTL , DAZN

, Übertragung im Livestream: RTL, DAZN

NFL: Die letzten Super Bowl Sieger