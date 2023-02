NFL - Vorbilder für die Chicago Bears: So verliefen frühere Trades des Top-Picks im Draft

Sollten die Chicago Bears ihren Top-Pick im Draft traden? Ein Blick in die Historie zeigt, dass sich solche Deals nicht immer lohnen.

Nach seiner Karriere wurde er dann ein beliebter Schauspieler, wobei er wohl am besten bekannt ist durch seine Darstellung von Moses Hightower in den Police-Academy-Filmen. Er hatte darüber hinaus einige weitere Auftritte in Film und Fernsehen.

Der Name Bubba Smith dürfte den meisten ein Begriff sein - auf die eine oder andere Weise. In der NFL war Smith ein herausragender Defensive Lineman und eine Macht im Pass Rush. Er spielte fünf Jahre für die Colts und wurde einmal ins All-Pro First Team sowie zweimal in den Pro Bowl gewählt. Zudem gewann er mit dem Team Super Bowl V gegen die Dallas Cowboys.

Die Vikings wiederum fanden in Yary ihren Right Tackle für die kommenden 13 Jahre. Mit ihm standen sie einmal im Super Bowl und er wurde sechsmal zum All-Pro sowie siebenmal in den Pro Bowl gewählt. Am Ende schaffte er es in die Hall of Fame. Die übrigen Spieler im Duell hatten solide bis gute NFL-Karrieren, wobei gerade O-Liner Ed White sogar bis 1985 in der Liga war und bis 1977 als Guard Starter bei den Vikings blieb. Anschließend ging es noch für acht Jahre als Starter nach San Diego.

Dieser Trade ging bereits 1967 über die Bühne und schickte den späteren Hall-of-Fame-QB Fran Tarkenton nach New York. Was wie ein Coup für die Giants wirkte, entpuppte sich jedoch als Fehlgriff, denn nicht nur verlor man zahlreiche Draftpicks, Tarkenton hatte mit den Giants in fünf Jahren nur eine Winning Season und war ansonsten höchstens solide in einer mauen Phase der Giants. 1972 ging es dann zurück nach Minnesota, wo seine besten Jahren erst noch kommen sollten.

"Too Tall" Jones war ein 2,06 Meter großer Defensive End, der es dreimal in den Pro Bowl und einmal zum All-Pro gebracht hat. Er gewann mit den Cowboys einen Super Bowl und spielte in Dallas von 1974 bis 1989 - 1979 setzte er eine Saison im Ruhestand aus. Er brachte es auf 106 Sacks in 224 Spielen und war ein wichtiger Bestandteil der Cowboys-Defense bis in die späten 80er Jahre.

Huff spielte bis 1983 für die Cols und war nach ein paar Jahren als Backup ein Starting Right Guard des Teams. Anschließend spielte er noch drei Jahre für Washington. Kunz wiederum übernahm nahtlos als Right Tackle und blieb bis 1980 in Baltimore. Allerdings verpasste er aufgrund einer Rückenverletzung fast zwei komplette Saisons von 1978 bis 1979.

Bartkowski wurde zum Rookie of the Year von Sporting News gewählt und spielte insgesamt elf Jahre für Atlanta. Er wurde zweimal in den Pro Bowl gewählt und war ein insgesamt solider Starter. Sein letztes Jahr verbrachte 1986 bei den Los Angeles Rams.

© imago images

1978: Tampa Bay Buccaneers traden Pick zu Houston Oilers

Top-Pick im Draft: RB Earl Campbell

Bucs bekamen: TE Jimmie Giles, Erstrundenpick 1978 (QB Doug Williams), Zweitrundenpick 1978 (OG Brett Moritz), Drittrundenpick 1979 (DE Reggie Lewis), Fünftrundenpick 1979 (QB Chuck Fusina)

Ein General Manager, der das heute machen würde, müsste vermutlich direkt gefeuert werden. Doch damals war es noch vertretbar, einen Running Back an erster Stelle zu ziehen. Wenn auch nicht nachhaltig.

Campbell dominierte vom Start weg und führte die NFL in seinen ersten drei Jahren in der NFL in Rushing Yards und zweimal in Touchdowns an. Er wurde als Rookie zum Rookie und zum Offensive Player of the Year gewählt, im zweiten Jahr gar zum MVP der Liga. Und im dritten Jahr folgte noch ein Offensive Player of the Year. Danach allerdings ließ seine Wirksamkeit stetig nach, was auch mit vielen Verletzungen zu tun hatte. Er schaffte es in die Hall of Fame, beendete seine Karriere aber schon 1985 bei den Saints.

Giles ging 1978 in seine zweite Saison in der NFL und war fortan ein solider Tight End, der bis 1989 in der NFL spielte. Für die Bucs war er bis 1985 aktiv. Der größte Name dieses Trades ist aber zweifelsohne Doug Williams.

Allerdings brauchte der eine Weile, um in der Liga Fuß zu fassen. Berühmt wurde er dadurch, dass er Washington als erster schwarzer Starting Quarterback zum Sieg in Super Bowl XXII geführt hat.

Moritz spielte nur ein Jahr in der NFL, zwei Jahre und Fusina war immerhin drei Jahre Backup in Tampa und nach längerer Auszeit 1986 noch ein Jahr bei den Packers.

Letztlich zogen die Oilers einen Hall-of-Famer, während die Bucs im Grunde mit allen Picks, die der Trade erbrachte, kräftig daneben griffen.