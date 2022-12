NFL Week 15 Roundup: Recaps, Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 15

Die Bye-Weeks sind vorbei, der Endspurt Richtung Playoffs nimmt so Richtig Fahrt auf und das MVP-Rennen hat einen neuen Favoriten. Die NFL vor Week 15.

NFL: Previews Week 14

Am Samstag kommt es unter anderem zum AFC-East-Showdown zwischen den Dolphins und den Bills, bei dem die Bills ihren Playoff-Platz clinchen können. Am Sonntag haben dann Kansas City, Dallas und Minnesota die Chance, ihr Playoff-Ticket zu lösen.