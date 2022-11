NFL: Gewinner und Verlierer Week 12 - die Legende geht weiter

Woche 12 bescherte uns die Renessaince des Mike White, der in seinem Start für die Jets anstelle von Zach Wilson glänzte. Zudem überzeugte auch ein weiterer früherer Jets-Quarterback. Die Offense der Buccaneers machte hingegen mehrerer Schritte zurück.

Außerdem brillierten gleich mehrere Stars und ein Sternchen an Thanksgiving. Derweil enttäuschte nahezu eine ganze Division. Die Gewinner und Verlierer der Woche.

Darnold warf zwar nur für 164 Yards, fand aber einmal die Endzone. Und er lief zudem selbst zu einem Touchdown gegen eine der besten Defenses in der NFL. Mit dieser Vorstellung dürfte sich Darnold erstmal den Starter-Job für die kommenden Wochen gesichert haben.

Nicht nur ein aktueller Jets-QB glänzte, auch ein früherer QB von Gang Green spielte überzeugend. Darnold gab sein Startdebüt in dieser Saison und führte Carolina zu einem überraschend klaren Erfolg über Denver.

Nachdem er den Saisonstart mit Verletzungen durch einen Überfall verpasst hatte, fand er sich fast nahtlos seit seiner Rückkehr im Team der Commanders ein und ist nun der Leistungsträger, der sich schon in der Preseason angedeutet hatte.

Higgins fing zudem einen langen Pass spät im Spiel, der ein wichtiges First Down bescherte. Higgins hat einmal mehr gezeigt, dass auf ihn Verlass ist, egal ob der Superstar des Teams spielt oder nicht.

Zudem lieferte sie konstant Pressure gegen Marcus Mariota und schaffte einen Stop bei 4th Down. Und womöglich schon nächste Woche kommt endlich Chase Young zurück ...

Die Defensive Line der Commanders glänzte vielleicht nicht über das gesamte Spiel hinweg, doch am Ende war sie der entscheidende Faktor mit Daron Paynes Pass Deflection, die zur Interception in der Red Zone führte.

Jefferson fing 9 Pässe für 139 Yards und erzielte noch dazu einen Touchdown. Er ist wohl derzeit der beste Receiver in der NFL.

Er hatte eine Monstervorstellung beim Sieg der Vikings über die Patriots an Thanksgiving und ließ eine der bislang besten Pass-Defenses der NFL ganz alt aussehen.

Und als wäre das nicht genug, kamen auch noch zwei Tackles for Loss dazu. Parsons ist in seiner zweiten Saison schon jetzt einer der besten Verteidiger der NFL.

Er hat es schon wieder getan! Fast schon turnusgemäß erzielte Parsons nicht einen, sondern zwei Sacks an Thanksgiving gegen die Giants und war damit mal wieder einer der entscheidenden Spieler für Dallas.

McKenzie hatte 6 Receptions für 96 Yards und einen Touchdown. Wohl dem, der so viele Waffen hat.

Die Bills haben zahllose Waffen, darunter Stefon Diggs und Gabe Davis, aber an Thanksgiving war es McKenzie, der letztlich am größten auftrumpfte.

Lawrence hatte 321 Yards und 3 Touchdowns. Wide Receiver Zay Jones kam auf 11 Receptions für 145 Yards und die zwei Punkte zum Sieg und Doug Pedersons entschied sich dazu, am Ende auf Sieg zu gehen, anstatt die Overtime anzupeilen. Hut ab!

Was für ein furioses Finish von Trevor Lawrence und Co.! Lawrence führte sein Team 14 Sekunden vor Schluss zum Touchdown und zur Two-Point Conversion, die das Spiel zugunsten der Jaguars entschied.

Bei Jacobs war das diesmal eine Fußnote zu seinen 33 Carries für 229 Yards und 2 Touchdowns, von denen der letzte in Overtime die Entscheidung brachte.

Nicht so diesen Sonntag: Nach dem Ekeler-Touchdown, der auf 1 verkürzte, war der alte Staley wieder da - und entschied sich für eine Two-Point Conversion. Aggressiv gegen Overtime vorgehen und der eigenen Offense das Spiel in die Hand geben, führte zum Pass von Herbert zu Everett - und dem Sieg der Chargers.

Staley war in letzter Zeit immer wieder unter den Verlierern zu finden - auch weil sein Game Management fragwürdiger geworden ist im Laufe der Zeit.

Doch Strong kassierte bei der Ausführung des Kicks eine Strafe für übertriebene Härte und schenkte den Bengals damit ein neues First Down, wodurch sie dann die Uhr herunter spielen konnten und den Sieg nach Hause schaukelten.

Allen übernahm den Starter-Job von Davis Mills und enttäuschte mit seinen Kollegen in Miami auf ganzer Linie. Schon zur Pause lag man aussichtslos hinten.

Wilson und seine Offense enttäuschten mal wieder auf ganzer Linie. Wilson selbst warf für gerade mal 143 Yards (19/35) und erzielte seinen 300. Touchdown-Pass (!) erst in der Garbage Time.

Trotz Overtime liefen die Bucs als Team für lediglich 96 Yards. Das weitaus größere Problem war jedoch, dass man beim Pass wieder komplett statisch war, Pre-Snap-Motion und vor allem Play Action fanden kaum statt. So kann man einfach nicht gewinnen, selbst mit der Qualität, die die Bucs aufweisen.

Nachdem diese Offense vor zwei Wochen in München gegen die Seahawks noch Lebenszeichen zeigte und deutlich variabler und dynamischer aufgetreten war, machte sie gegen die Browns nun mehrere Schritte zurück.

Die Bucs, Saints und Falcons haben allesamt verloren, was dazu führt, dass alle vier Teams dieser Division nach Thanksgiving eine negative Bilanz aufweisen. Es bahnt sich ein Schneckenrennen zum Division-Titel an, ohne wirkliche Chance auf eine Wildcard.

Die Saints kassierten erstmals seit 2001 einen Shutout. Und Kamara, eigentlich der Star dieser Offense, hatte seinen Anteil daran. Er verlor zwei Fumbles, einen davon tief in der Red Zone.

© getty

Verlierer: OFFENSIVE LINE - Seahawks

Die schwache Vorstellung in München war wohl keine Eintagsfliege: die Offensive Line der Seahawks war auch gegen die Raiders ein Problem.

Das Run Game kam nicht in Tritt, man lief für lediglich 2,8 Yards pro Carry. Zudem stand Geno Smith unter Dauerbeschuss, kassierte 3 Sacks und 10 QB-Hits. So wird es schwierig, in der NFC West mitzuhalten.