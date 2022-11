NFL Playoff Picture 2022: So steht es aktuell im Playoff-Rennen - wer ist dabei, wer ist draußen?

Wer kommt in die Playoffs? Wer muss zittern? Wer darf auf eine First-Round-Bye hoffen? Die NFL biegt auf die Regular-Season-Zielgerade ein, SPOX hält Euch Woche für Woche auf dem Laufenden.

NFL: Wer kommt in die Playoffs?

In den NFL-Playoffs spielen die Conferences, also die AFC und NFC, zunächst untereinander ihre jeweiligen Champions aus, die dann im Super Bowl aufeinander treffen. Super Bowl LVII steigt in dieser Saison am 12. Februar im State Farm Stadium, der Heimat der Arizona Cardinals in Glendale/Arizona. Es wird das dritte Mal sein, dass in diesem Stadion ein Super Bowl stattfindet. Zuvor war Glendale schon Austragungsort der Super Bowls XLII (Saison 2007) und XLIX (Saison 2014).

NFL Playoffs 2022/23 - der Spielplan

Wildcard Round: 14. bis 16. Januar 2023

14. bis 16. Januar 2023 Divisional Round: 21. und 22. Januar 2023

21. und 22. Januar 2023 Championship Sunday: 29. Januar 2023

29. Januar 2023 Suoer Bowl LVII: 12. Februar 2023

Wie im Vorjahr erreichen pro Conference sieben Teams die Playoffs - die vier Division-Gewinner sowie drei Wildcard-Teams. Dabei wird die Neuerung des Vorjahres, nämlich eines der Wildcard Games am Montagabend auszutragen, fortgeführt. Das heißt: am Wildcard-Samstag werden zwei Spiele stattfinden, am Sonntag sogar drei und dann gibt es noch das Monday Night Game der Runde.

Wie nun üblich wird nur noch der jeweilige Top-Seed ein Freilos in Runde 1 bekommen. Die Setzliste funktioniert jedoch wie gehabt. Die ersten vier Plätze sind nach Bilanz geordnet für die Division-Sieger reserviert, die dann auch mindestens ein Heimspiel haben. Die Plätze 5 bis 7 gehen an die Wildcard-Teams.

Gibt es Teams mit der gleichen Bilanz, greift eine ganze Reihe an Tie-Breakern:

Zunächst gilt der direkte Vergleich, falls beide gegeneinander gespielt haben.

Handelt es sich um Teams aus der gleichen Division, gilt danach die Division-Bilanz. Kommen die Teams aus unterschiedlichen Divisions, zählt die Bilanz innerhalb der eigenen Conference.

Danach zählt die Bilanz in Spielen gegen Gegner, gegen die beide Teams gespielt haben.

Sollten zwei Teams dann immer noch gleichauf sein, greifen Dinge wie Schwierigkeit des Spielplans und dergleichen. Alle Tie-Breaker in der Übersicht findet ihr hier.

© getty State Farm Stadium wird 2023 zum dritten Mal Austragungsort des Super Bowls sein.

NFL Playoff Picture: Die AFC

So würden die AFC-Playoffs Stand heute aussehen:

AFC Top-Seed #1: Buffalo Bills (6-1) Bye Week AFC Wildcard Roud #2: Tennessee Titans (5-2) #7: Los Angeles Chargers (4-3) AFC Wildcard Round #3: Kansas City Chiefs (5-2) #6: Miami Dolphins (5-3) AFC Wildcard Round #4: Baltimore Ravens (5-3) #5: New York Jets (5-3)

In der AFC liegen die Bills aktuell auf Kurs zur Home-Field Advantage in den Playoffs, während die Titans dahinter nun auch wieder die Spitze der AFC South erklommen haben und hier konkurrenzlos scheinen mit schon wieder 2,5 Spielen Vorsprung auf die Colts.

Die Chiefs liegen knapp vor den Chargers in der AFC West und in der AFC North deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Ravens und Bengals an.

Bemerkenswert: Nach acht Wochen ist die AFC East nicht nur mit drei Teams auf den Playoff-Plätzen vertreten, sie ist auch die einzige Division der NFL ohne ein Team mit einer negativen Bilanz.

AFC Playoffs: Wer ist in Lauerstellung?

Seed Team Bilanz #8 Cincinnati Bengals 4-4 #9 New England Patriots 4-4 #10 Indanapolis Colts 3-4-1 #11 Denver Broncos 3-5 #12 Cleveland Browns 3-5 #13 Las Vegas Raiders 2-5 #14 Jacksonville Jaguars 2-6 #15 Pittsburgh Steelers 2-6 #16 Houston Texans 1-5-1

NFL Playoff Picture: Die NFC

So würden die NFC-Playoffs Stand heute aussehen:

NFC Top-Seed #1: Philadelphia Eagles (7-0) Bye Week NFC Wildcard Roud #2: Minnesota Vikings (6-1) #7: San Francisco 49ers (4-4) NFC Wildcard Round #3: Seattle Seahawks (5-3) #6: New York Giants (6-2) NFC Wildcard Round #4: Atlanta Falcons (4-4) #5: Dallas Cowboys (6-2)

Die Eagles sind das einzig ungeschlagene Team der NFL und liegen anderthalb Spiele vor den Cowboys in der NFC East, wobei sie das erste Duell untereinander schon gewonnen haben.

Die Vikings dominieren etwas überraschend die NFC North und haben schon jetzt 3,5 Spiele Vorsprung auf Green Bay, das so langsam Richtung Wildcard schielen muss.

Die NFC West dürfte die am härtesten umkämpfte Division der NFC sein, hier dürften selbst die Rams noch nicht aus de Rennen sein - sogar die Cardinals könnten noch eine Serie starten.

Ein Schneckenrennen ist derweil die NFC South, in der alles nur darauf wartet, dass die Bucs endlich halbwegs zur Normalform zurückfinden. Und was das Wildcard-Bild betrifft, dominieren hier gerade zwei NFC-East-Teams und selbst die Commanders sind noch sehr nach dran.

NFC Playoffs: Wer ist in Lauerstellung?

Seed Team Bilanz #8 Washington Commanders 4-4 #9 Los Angeles Rams 3-4 #10 Tampa Bay Buccaneers 3-5 #11 Green Bay Packers 3-5 #12 Arizona Cardinals 3-5 #13 New Orleans Saints 3-5 #14 Chicago Bears 3-5 #15 Carolina Panthers 2-6 #16 Detroit Lions 1-6

NFL Playoffs: Wie geht es nach der Wildcard Round weiter?

Die Top-Seeds der AFC und NFC greifen erst nach der Wildcard Round, also in der Divisional Round, ins Spielgeschehen ein und haben natürlich Heimrecht - selbiges hätten sie auch in einem möglichen Championship Game. Ansonsten geht das Heimrecht immer an das Team, das in der Setzliste am höchsten steht.

Die Divisional Round setzt sich konkret wie folgt zusammen: Der Top-Seed trifft zuhause auf den niedrigsten noch vorhandenen Seed der Conference. Und im zweiten Spiel der Runde trifft das höher gesetzte Team auf das niedriger gesetzte Team.

AFC Playoffs: So geht es weiter

Heimteam AFC Divisional Round Auswärtsteam #1 Seed Niedrigster Seed nach WC Round Heimteam AFC Divisional Round Auswärtsteam Zweithöchster Seed nach WC Round Dritthöchster Seed nach WC Round Heimteam AFC Championship Game Auswärtsteam Höherer Seed Niedrigerer Seed

NFC Playoffs: So geht es weiter