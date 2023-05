NBA Playoffs Preview - Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers: LeBron James vs. Stephen Curry, die Fünfte

Golden State Warriors gegen die Los Angeles Lakers! Das heißt auch zum fünften Mal in den Playoffs Stephen Curry gegen LeBron James. Es ist alles angerichtet für den Showdown der vielleicht beiden besten Spieler der vergangenen 15 Jahre. Wer setzt sich durch?

Warriors vs. Lakers: Die Ausgangslage

Es ist tatsächlich passiert. Obwohl sowohl die Warriors als auch die Lakers als Underdog in der ersten Runde antraten, setzten sich die beiden Schwergewichte letztlich durch. Vor allem im Falle der Warriors stand dies mehrfach auf der Kippe. Die ersten beiden Spiele gingen in die Binsen, Draymond Green fehlte in Spiel 3 gesperrt, dazu verpassten es die Warriors, im letzten Heimspiel der Serie, den Sack zuzumachen. Stattdessen brauchte es eine All-Time-Performance von Stephen Curry in Spiel 7, um als amtierender Champion nicht doch schon in Runde eins die Segel zu streichen.

Dabei schafften es die Warriors, die letzten beiden Auswärtsspiele für sich zu entscheiden, nachdem die Dubs in der Regular Season lediglich elf Spiele in fremden Hallen für sich entscheiden konnten (schlechter waren nur Houston, Detroit und San Antonio). Es zeigte sich aber erneut, dass Golden State in wichtigen Spielen noch einmal den ein oder anderen Gang hochschalten kann.

Curry ist bestens in Form, dazu half auch das Comeback von Andrew Wiggins, der als weiterer Two-Way-Player enorm wertvoll ist. Draymond Green kam drei Spiele lang von der Bank, in Spiel 7 beendete Coach Steve Kerr dieses Experiment aber wieder, auch weil Jordan Poole (33,8 Prozent FG) bisher noch nicht in diesen Playoffs angekommen ist. Auch weil dessen Offense fehlt, lastete noch einmal mehr Verantwortung auf den Schultern von Curry, der jedoch immer lieferte (33,7 PPG, 49 Prozent FG, 38 Prozent 3P gegen die Kings).

NBA Playoffs - Warriors vs. Lakers: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts 1 3. Mai 4 Uhr Golden State Warriors Los Angeles Lakers 2 5. Mai 3 Uhr Golden State Warriors Los Angeles Lakers 3 7. Mai 2.30 Uhr Los Angeles Lakers Golden State Warriors 4 9. Mai 4 Uhr Los Angeles Lakers Golden State Warriors 5* 11. Mai tba Golden State Warriors Los Angeles Lakers 6* 13. Mai tba Los Angeles Lakers Golden State Warriors 7* 15. Mai tba Golden State Warriors Los Angeles Lakers

*falls benötigt