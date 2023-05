NBA Playoffs - "Das Steph-Curry-Spiel": Basketball-Welt feiert Dubs-Superstar nach Spiel 7 gegen Sacramento Kings

Die Golden State Warriors stehen dank einer All-Time-Performance von Stephen Curry in Spiel 7 bei den Sacramento Kings in den Conference Semifinals. Es hagelt Lob und Anerkennung für den Chefkoch von allen Seiten.

"Never underestimate the heart of a champion", sagte einst der legendäre Meister-Coach Rudy Tomjanovich, nachdem die Rockets als 6-Seed doch noch eine erfolgreiche Titelverteidigung im Jahr 1995 hinlegten. Dieser Satz sollte bleiben, auch weil er immer wieder zutrifft.

Vieles sprach vor diesem Spiel 7 gegen die Warriors. Ein katastrophales Spiel 6, die bizarr schlechte Auswärtsbilanz, ein frenetisches Publikum in Sacramento, das alle Emotionen nach 17 Jahren ohne Playoffs in eine Serie packen zu wollen schien. Und Halbzeit eins verhieß nicht Gutes für die Dubs. Die Kings wirkten wacher, frischer und deutlich spritziger als die alternden Warriors, die ihr erstes Spiel 7 seit fünf Jahren absolvierten.

Es brauchte Impulse und diese kamen von Kevon Looney, der mal wieder seinem Ruf als fleischgewordener Staubsauger gerecht wurde (10 Offensiv-Rebounds) und eben Stephen Curry. 23 Würfe (30 Punkte) nahm der Guard in der zweiten Halbzeit und führte bisweilen das Spiel der Warriors ab absurdum. Zur Seite mit dem schönen Spiel, die Brechstange musste raus - und das war eben Curry, der beste Shooter aller Zeiten.

"Er ist einer der großartigen Spieler in der Geschichte dieses Spiels. Es ist unglaublich, das zu erleben", lobte Warriors-Coach Steve Kerr seinen Superstar, der Geschichte schrieb mit 50 Punkten in Spiel 7 gegen die Sacramento Kings. So eine Ausbeute gab es in einem Spiel 7 noch nie, überhaupt gab es nur 22 Fälle, in denen ein Spieler mehr Punkte in einem Spiel der Postseason verbuchte.