NBA Playoffs - Erkenntnisse zu Lakers vs. Nuggets, Spiel 1: Die Hoffnung von LA heißt Rui Hachimura

Die Denver Nuggets haben die Los Angeles Lakers in Spiel 1 der Western Conference Finals mit 132:126 geschlagen. Und dennoch können die Lakers nach aberwitzigen 36 Minuten von Nuggets-Star Nikola Jokic Mut schöpfen. Die Erkenntnisse zu Spiel 1 zwischen den Nuggets und Lakers.

14 Assists lesen sich dabei auch nicht schlecht. Nur 5 Turnover trüben die Statistik etwas. Es war ein spektakuläres Kampf zwischen den beiden Bigs, mit Blocks, Dunks gegen das jeweilige Gegenüber. Das dritte Viertel hatte Jokic mit einem Dreier über Davis beendet ( der nur ungläubig dreinschauen konnte ). In der zweiten Hälfte raubte uns Lakers-Coach Darvin Ham dann den Kampf der Giganten und überraschte Jokic in der Defense mit einem Rollenspieler.

Das Rebound-Duell ging allerdings deutlich an den Joker (21:10). Die Lakers ließen insgesamt 15 offensive Abpraller zu und konnten selbst nur 5 einsammeln. Bei der klasse Wurfquote von Denver (54,9 Prozent) und auch der eigenen (54,8 Prozent) ein fataler Wert. Allerdings liebt es der Zweite bei der MVP-Wahl eben, seinem eigenen Wurf nachzugehen (6 Offensiv-Rebounds). Außerdem traf Jokic wieder fast alles. Seine 34 Punkte gelangen ihm mit über 70 Prozent Trefferquote (12/17). "Ich glaube nicht, dass man sich sicher fühlen kann, egal was man ihm wegnimmt", staunte auch Coach Darvin Ham.

Es war das heiß ersehnte Duell der Superstars: Anthony Davis gegen Nikola Jokic. Und die beiden Center enttäuschten nicht. Im Gegenteil die Erwartungen wurden mehr als erfüllt. 40 Punkte bei nur einem Dreier (1/1), AD powerte mal wieder Richtung Korb und brachte die Nuggets in jede Menge Foulprobleme (11/11 FT). Auch der Jumper außerhalb der Zone oder knapp vor der Freiwurflinie flog zielsicher durch die Reuse (5/7 aus der Mitteldistanz), das war in den vergangenen Jahren nicht immer der Fall.

Der zweifache MVP sah auf einmal Rui Hachimura vor sich. Dadurch konnte sich Davis in der Verteidigung viel freier bewegen und seine defensiven Qualitäten an mehreren Stellen einbringen. Eine Art Sicherheitsnetz, wie etwa Robert Williams bei den Boston Celtics. "Da haben wir etwas ausprobiert und festgestellt, dass es uns gefällt", erklärte Davis nach dem Spiel.

© getty Darvin Ham fand schaffte es, die Lakers mit klugen Veränderungen gegen die Nuggets wieder ins Spiel zu bringen.

Der Coach sollte sich dabei gut überlegen, ob er Hachimura in Spiel 2 nicht von Anfang an bringen will. Denn der Trainer der Nuggets Michael Malone und sein Superstar fanden keine Lösungen für die neu aufgestellte Lakers-Verteidigung. Vielleicht gibt es dann auch weniger Spielzeit für den schwachen D'Angelo Russell (8 Punkte, 4/11 FG). Oder den offensiv limitierten Jarred Vanderbilt.

Denn so gut der Move für die Defense war, auch offensiv kann Hachimura weiter überzeugen. 17 Punkte bei äußerst effizienten 8 von 11 aus dem Feld zeigen genau das, was die Neuverpflichtung aus Washington schon in anderen Spielen gezeigt hatte. Gute Wurfauswahl mit überraschenden Scoring-Erruptionen. 29 Punkte in Spiel 1 gegen Memphis, 20 in Spiel 2. Gegen Golden State dann in Spiel 2 nochmal 21 Punkte. Die Hoffnungen der Lakers sollten in Rui Hachimura ruhen und den Optionen, die er dem Spiel von LA gibt.