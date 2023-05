NBA - Gewinner und Verlierer der Draft Lottery: Die Wette der Dallas Mavericks ist aufgegangen - auch ohne Victor Wembanyama

Die Würfel sind in Form von Pingpong-Bällen gefallen. Die San Antonio Spurs haben die Draft Lottery gewonnen und können sich somit in einem Monat die Rechte an Mega-Talent Victor Wembanyama sichern. Es gab aber auch noch andere Gewinner - und natürlich jede Menge Verlierer.

Selten wurde die Draft Lottery mit einer solchen Spannung erwartet wie in diesem Jahr. Der Grund dafür war natürlich Victor Wembanyama, der Hauptpreis dieser Ziehung. Wir werden zwar noch bis zum 22. Juni warten müssen, doch schon jetzt sollte jedem klar sein, dass der Franzose in einem guten Monat eine Spurs-Kappe aufgesetzt bekommen wird. Die San Antonio Spurs sind aber nicht der einzige Gewinner dieses Abends in Chicago. NBA Draft Lottery: Die Ergebnisse im Überblick Pick Team 1 San Antonio Spurs 2 Charlotte Hornets 3 Portland Trail Blazers 4 Houston Rockets 5 Detroit Pistons 6 Orlando Magic 7 Indiana Pacers 8 Washington Wizards 9 Utah Jazz 10 Dallas Mavericks 11 Orlando Magic 12 Oklahoma City Thunder 13 Toronto Raptors 14 New Orleans Pelicans

© getty NBA Draft Lottery: Gewinner - Victor Wembanyama Ja, der Kader der Spurs ist Brachland, dennoch hätte es der 19-Jährige nicht besser treffen können (seine Reaktion spricht Bände). Mit den Texanern erwischt der Franzose eine der stabilsten Franchises der NBA und blickt man auf die Alternativen hätte es viel schlimmer kommen können (zB Charlotte oder Detroit). Stattdessen kommt Wembanyama in die Obhut eines der besten Coaches aller Zeiten in Gregg Popovich, der darüber hinaus alle Winkel des internationalen Basketballs versteht. Popovich formte schon Tim Duncan (auch wenn Pop selbst sagen würde, dass es andersherum war), dazu bietet San Antonio ein ruhiges Umfeld, in welchem der ohnehin schon riesige Druck einigermaßen kontrolliert werden sollte. Dazu wissen die Spurs nicht nur, wie man Talente ausbildet, sondern auch formt. Es gibt klare Hierarchien, klare Arbeitsstrukturen. Die Franchise ist der Star und auch Wembanyama wird sich dem unterordnen.

NBA Draft Lottery: Gewinner - San Antonio Spurs David Robinson, Tim Duncan und nun Victor Wembanyama. Die Spurs haben zum dritten Mal in ihrer Geschichte den ersten Pick und zum dritten Mal wartet ein Big Man mit dem Potenzial eines Hall of Famers. Die vergangenen Jahre im Mittelmaß und die Tanking-Saison im Vorjahr haben sich gelohnt und geben den Spurs nun wieder einen klaren Weg nach oben. Denn: Abseits des Rampenlichts haben die Spurs sich positioniert und alles für einen erfolgreichen Rebuild ausgerichtet. San Antonio hat mit Devin Vassell, Keldon Johnson oder Jeremy Sochan einige junge solide Spieler plus ein sauberes Capsheet. Johnson ist mit 20 Millionen Dollar der Spitzenverdiener, nur zwei weitere Akteure kassieren eine achtstellige Summe. Dazu haben die Spurs durch die Trades von Dejounte Murray, DeMar DeRozan, Derrick White und Thaddeus Young auch noch fünf weitere Erstrundenpicks angehäuft. Die Spurs sind zwar nicht dafür bekannt, selbst Trades zu machen, dennoch bleibt diese Option immer in der Hinterhand. San Antonio Spurs: Alle Gehälter in der Übersicht Spieler (Alter) Position 23/24 24/25 25/26 26/27 Keldon Johnson (23) Forward 20,0 19,0 17,5 17,5 Doug McDermott (31) Forward 13,8 UFA - - Devonte' Graham (28) Guard 12,1 12,7 UFA - Zach Collins (25) Center 7,7*** UFA - - Khem Birch (30) Center 7,0 UFA - - Devin Vassell (22) Guard 5,9 RFA - - Jeremy Sochan (19) Forward 5,3 5,6** 7,1** RFA Malaki Branham (20) Guard 3,1 3,2** 5,0** RFA Blake Wesley (20) Guard 2,5 2,6** 4,7** RFA Charles Bassey (22) Center 2,5 2,6*** 2,6*** UFA

© getty NBA Draft Lottery: Verlierer - Houston Rockets Auch die Rockets hatten eine Chance von 14 Prozent und sie waren womöglich das Team, welches durch Wembanyama am schnellsten wieder in Playoff-Contention gewesen wäre, vor allem wenn im Sommer tatsächlich James Harden zurückkehrt. Die Rockets wollen nach drei miserablen Jahren unbedingt wieder wettbewerbsfähig werden und das ist weiter möglich - sie haben schließlich immerhin den vierten Pick erhalten -, allerdings wird das eben nicht ein Franzose sein, der 2,24 Meter groß ist.

© getty NBA Draft Lottery: Gewinner - Dallas Mavericks Auch für Dallas ging es (mal wieder) nicht nach oben. Es ist unglaublich, aber die Mavericks haben in der Lottery noch nie Boden gut gemacht. In dieser Nacht war es nicht anders und so müssen sich die Mavs mit dem zehnten Pick begnügen. Immerhin: Die Mavs müssen so ihren Pick nicht an die Knicks abgeben und können so einen jungen Spieler abgreifen. Die Wette, die Dallas also in jenem Spiel gegen die Bulls einging (und welche die Mavs 750.000 Dollar kostete), ist aufgegangen. Es ist ein minimaler Trost für eine komplett verkorkste Saison.

© getty NBA Draft Lottery: Verlierer - Detroit Pistons Die Pistons hatten mit nur 17 Siegen die mit Abstand schlechteste Bilanz der NBA - und doch waren sie das einzige Team der Top 3, welche jeweils eine Chance von 14 Prozent hatten -, welches abstürzte und zwar bis auf Rang fünf. Der Rebuild in Detroit könnte nun noch etwas länger dauern, auch wenn man mit Cade Cunningham bereits einen ehemaligen Top-Pick in seinen Reihen weiß. Nun gilt es, Hilfe für den Flügel zu finden. Ein Brandon Miller wird an Position fünf wohl nicht mehr verfügbar sein.

© getty NBA Draft Lottery: Gewinner - Portland Trail Blazers Portland sprang von fünf auf drei und das hat durchaus Signifikanz. Die Blazers haben nun zwei Optionen: Entweder sie behalten diesen Pick und wählen den bestmöglichen Spieler oder sie verhökern den Pick, um sofort Hilfe für Damian Lillard zu beschaffen. Dazu gäbe es auch die extreme Variante, indem Lillard getradet wird, dies wäre allerdings eher eine Option gewesen, wenn Portland tatsächlich die Lottery gewonnen hätte? Das mag komisch klingen, aber nur so wäre es zu verkaufen gewesen, sich von einer Franchise-Ikone zu trennen.

© getty NBA Draft Lottery - Verlierer: Scoot Henderson Der Point Guard wird weiter als der beste Spieler nach Wembanyama in dieser Klasse angesehen, allerdings hat die Lottery seiner Position nur bedingt geholfen. Die Hornets haben bereits LaMelo Ball, Portland in Damian Lillard einen All-NBA-Spieler und Houston auch ohne Harden bereits ein Überangebot an Guards. Die Spurs wären von den offensichtlichen Tank-Teams die Mannschaft gewesen, welche Henderson noch am ehesten gebraucht hätte, diese fallen nun aber weg. So richtet sich der Blick gen Orlando oder Washington. Erstere halten die Picks 6 und 11. Könnten die Magic nun diese Picks bündeln, um im Draft nach oben zu kommen und mit Henderson den benötigten Guard zu holen?