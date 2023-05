NBA Playoffs - Erkenntnisse zu Nuggets vs. Suns, Spiel 5: Bringt Nikola Jokic Monty Williams zur Verzweiflung?

Die Serie zwischen den Nuggets und Suns verläuft in Denver weiter deutlich anders als in Phoenix - das ist kein Zufall. Das bedeutet für die Suns, dass sie nach einer deutlichen Niederlage in Spiel 5 mit dem Rücken zur Wand stehen.

© getty

Der Heimvorteil der Nuggets ist real - und maximal

Dass der Heimvorteil der Nuggets in der Mile High City ein besonderer ist, ist nicht neu. An die Höhe in Denver kommt keine andere Arena der Liga ran. Die Luft dort ist ungewohnt für Gäste, die folglich Probleme mit ihrer Ausdauer bekommen. Doch wie fällt dieser Heimvorteil in den Playoffs aus? Das Spiel ist dort teilweise zwar langsamer, dafür spielen die Starter mehr Minuten als sonst und kommen so an ihre Grenzen in der Höhenluft.

Das war in Spiel 5 zwischen den Nuggets und Suns bestens zu erkennen. Während die Suns während den Spielen 3 und 4 in Phoenix sehr erfolgreich waren im Fastbreak und dort einen Vorteil von 12 beziehungsweise 10 Punkten hatten, drehte sich das Blatt in Denver. Gerade im ersten Viertel überrannten die Nuggets die Suns mit schnellen Angriffen, Michael Porter Jr. profitierte davon und erzielte 14 Punkte in den ersten 9 Minuten.

Nuggets-Coach Mike Malone betonte bereits im Vorlauf von Spiel 5, dass die Fastbreak-Defense die Serie entscheiden werde und erwähnte, dass Devin Booker bis dahin 10 Punkte pro Spiel allein in Transition erzielt hatte.

Denver hatte in Spiel 5 Vorteile im Fastbreak mit 32:23 Punkten, die Suns wirkten bereits im zweiten Viertel phasenweise erschöpft. Dazu muss ergänzt werden, dass Devin Booker sich schon im ersten Abschnitt am Fuß verletzen zu schien, Deandre Ayton berichtete nach der Partie von Schmerzen in den Rippen aufgrund einer Kollision in der Anfangsphase.

Die Suns machen insgesamt einen angeschlagenen Eindruck, es gilt dennoch: Von den verbliebenen Teams in den Playoffs sind sie aktuell wohl am stärksten auf Punkte im Fastbreak angewiesen, was den Heimvorteil in Denver noch größer macht. Das kann sich jedoch ändern, falls eine gewisse Hüftverletzung noch genügend heilt in den nächsten Tagen.