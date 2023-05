NBA Playoffs - Erkenntnisse zu Spiel 5: Die Lakers haben ohne Anthony Davis keine Chance gegen die Warriors

Nach der deutlichen 106:121-Niederlage gegen die Golden State Warriors ist für die Los Angeles Lakers ein Superstar das Zünglein an der Waage. Steve Kerr könnte auf der Gegenseite seine beste Starting Five für die Serie endlich gefunden haben. Die Erkenntnisse aus Spiel 5.

NBA Playoffs: Die Los Angeles Lakers brauchen ihre Freiwürfe

Darvin Ham hatte die Schnauze voll. Nach einem No-Call mit sehr viel Kontakt an Dennis Schröder zum Ende des ersten Viertels musste der Lakers Coach etwas klarstellen. "Wir trainieren hier kein Flopping", knurrte Ham in das Mikro von TNT. Klar, es war ärgerlich, dass Schröder keinen Foulpfiff bekam.

Viel ärgerlicher war allerdings, dass die Schiedsrichter eher generell die Pfeife ruhen ließen (außer dieser seltene 5-Sekunden-Pfiff gegen LeBron James). Das ist nämlich nicht gut für das physische Spiel der Lakers. Vor allem Anthony Davis attackiert gerne und sucht den Weg an die Linie. Doch der Dank für sein aggressives Spiel waren diesmal eher Offensiv-Fouls als einfache Punkte an der Linie. So hatte es der wichtige Anker im Spiel von Los Angeles extrem schwer.

Nur 15-mal durften die Lakers in Spiel 5 an die Linie - die gleiche Anzahl an Freiwürfen, welche auch die Sprungwurf-lastigeren Warriors bekamen. 103 Freiwürfe gab es bis dato insgesamt für LA in der Serie - nur 51 für Golden State. Dabei sind die Lakers das Team, das in der regulären Saison am häufigsten an die Linie durfte und die Warriors das mit den wenigsten Freebies.

Ein weiterer Aspekt der No-Calls sind die daraus resultierenden Ballverluste - eigentlich eine Parade-Schwäche der Warriors. Doch die Lakers warfen den Ball diesmal genauso häufig weg wie Golden State. Ham wollte das Spiel schnell machen. "Wir sind 12 Punkte hinten. Wir müssen noch schneller spielen", trug er seiner Mannschaft auf. Dafür saß auch der starke Verteidiger, aber schwache Schütze Jarred Vanderbilt viel auf der Bank. Doch ein Shootout mit dem Chefkoch ist selten von Erfolg gekrönt. So waren die Dubs bei gleicher Turnover-Zahl (14) einfach treffsicherer.

Die Lakers sind bei ihrer Spielweise auf Pfiffe angewiesen. Der Davis aus der Bubble, der die Lakers per Sprungwurf zur Meisterschaft geballert hat ist Geschichte. Nun müssen die Lakers wieder den Weg an die Linie finden, sonst kann die Serie noch kippen. Denn an der eigenen Aggressivität will Purple and Gold nichts ändern. "Wir haben keine Angst vor physischem Kontakt", erklärte James nach dem Spiel den Journalisten. "Wir mögen ihn sogar. Wir müssen weiter aggressiv bleiben."