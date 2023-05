NBA - Das sind die All-NBA Teams der Saison 2022/23

Die All-NBA-Teams der Saison 2022/23 wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bekannt gegeben. Dabei wurde Giannis Antetokounmpo wie schon im letzten Jahr als einziger Spieler einstimmig ins First Team gewählt. LeBron James von den Los Angeles Lakers schaffte es gerade noch ins Third Team, während Anthony Davis nicht nominiert wurde.

Die drei All-NBA-Teams bestehen aus zwei Guards, zwei Forwards und einem Center. Dabei dürfen 100 Journalisten ihre Stimme abgegeben, 5 Punkte gibt es für ein First-Team-Vote gibt, 3 Punkte fürs Second-Team-Vote und 1 Punkt fürs Third-Team-Vote.

© getty ALL-NBA FIRST TEAM SHAI GILGEOUS-ALEXANDER (Oklahoma City Thunder) Position: Guard Punkte: 407 Stats 2022/23: 31,4 Punkte, 4,8 Rebounds, 5,5 Assists und 1,6 Steals bei 51,0 Prozent FG und 34,5 Prozent Dreier in 35,5 Minuten (68 Spiele) Nominierungen: 1

© getty LUKA DONCIC (Dallas Mavericks) Position: Guard Punkte: 403 Stats 2022/23: 32,4 Punkte, 8,6 Rebounds und 8,0 Assists bei 49,6 Prozent FG und 34,2 Prozent Dreier in 36,2 Minuten (66 Spiele) Nominierungen: 4

© getty GIANNIS ANTETOKOUNMPO (Milwaukee Bucks) Position: Forward Punkte: 500 Stats 2022/23: 31,1 Punkte, 11,8 Rebounds und 5,7 Assists bei 55,3 Prozent FG und 27,5 Prozent Dreier in 32,1 Minuten (63 Spiele) Nominierungen: 7

© getty JAYSON TATUM (Boston Celtics) Position: Forward Punkte: 484 Stats 2022/23: 30,1 Punkte, 8,8 Rebounds und 4,6 Assists bei 46,6 Prozent FG und 35,0 Prozent Dreier in 36,9 Minuten (74 Spiele) Nominierungen: 3

© getty JOEL EMBIID (Philadelphia 76ers) Position: Center Punkte: 474 Stats 2022/23: 33,1 Punkte, 10,2 Rebounds, 4,2 Assists und 1,7 Blocks bei 54,8 Prozent FG und 33,0 Prozent Dreier in 34,6 Minuten (66 Spiele) Nominierungen: 5 Das All-NBA First Team in der Übersicht Spieler 1st 2nd 3rd Punkte Giannis Antetokounmpo, Bucks (Forward) 100 0 0 500 Jayson Tatum, Celtics (Forward) 92 8 0 484 Joel Embiid, Sixers (Center) 87 13 0 474 Shai Gilgeous-Alexander, Thunder (Guard) 63 29 5 407 Luka Doncic, Mavs (Guard) 60 33 4 403

© getty ALL-NBA SECOND TEAM DONOVAN MITCHELL (Cleveland Cavaliers) Position: Guard Punkte: Stats 2022/23: 28,3 Punkte, 4,3 Rebounds, 4,4 Assists und 1,5 Steals bei 48,4 Prozent FG und 38,6 Prozent Dreier in 35,8 Minuten (68 Spiele) Nominierungen: 1

© getty Stephen Curry und die Warriors gehen als Außenseiter in die Serie gegen die Sacramento Kings. STEPHEN CURRY (Golden State Warriors) Position: Guard Punkte: Stats 2022/23: 29,4 Punkte, 6,1 Rebounds und 6,3 Assists bei 49,3 Prozent FG und 42,7 Prozent Dreier in 34,7 Minuten (56 Spiele) Nominierungen: 9

© getty JIMMY BUTLER (Miami Heat) Position: Forward Punkte: Stats 2022/23: 22,9 Punkte, 5,9 Rebounds, 5,3 Assists und 1,8 Steals bei 53,9 Prozent FG und 35,0 Prozent Dreier in 33,4 Minuten (64 Spiele) Nominierungen: 5

© getty JAYLEN BROWN (Boston Celtics) Position: Forward Punkte: Stats 2022/23: 26,6 Punkte, 6,9 Rebounds und 3,5 Assists bei 49,1 Prozent FG und 33,5 Prozent Dreier in 35,9 Minuten (67 Spiele) Nominierungen: 1

© getty NIKOLA JOKIC (Denver Nuggets) Position: Center Punkte: Stats 2022/23: 24,5 Punkte, 11,8 Rebounds und 9,8 Assists bei 63,2 Prozent FG und 38,3 Prozent Dreier in 33,7 Minuten (69 Spiele) Nominierungen: 5 Das All-NBA Second Team in der Übersicht Spieler 1st 2nd 3rd Punkte Nikola jokic, Nuggets (Center) 32 68 0 364 Donovan Mitchell, Cavs (Guard) 45 36 16 349 Stephen Curry, Warriors (Guard) 17 20 43 188 Jimmy Butler, Heat (Forward) 1 52 21 182 Jaylen Brown, Celtics (Forward) 1 45 29 169

© getty ALL-NBA THIRD TEAM DE'AARON FOX (Sacramento Kings) Position: Guard Punkte: Stats 2022/23: 25,0 Punkte, 4,2 Rebounds und 6,1 Assists bei 51,2 Prozent FG und 32,4 Prozent Dreier in 33,4 Minuten (73 Spiele) Nominierungen: 1

© imago images DAMIAN LILLARD (Portland Trail Blazers) Position: Guard Punkte: Stats 2022/23: 32,2 Punkte, 4,8 Rebounds und 7,3 Assists bei 46,3 Prozent FG und 37,1 Prozent Dreier in 36,3 Minuten (58 Spiele) Nominierungen: 7

© getty LEBRON JAMES (Los Angeles Lakers) Position: Forward Punkte: Stats 2022/23: 28,9 Punkte, 8,3 Rebounds und 6,8 Assists bei 50,0 Prozent FG und 32,1 Prozent Dreier in 35,5 Minuten (55 Spiele) Nominierungen: 19

© getty JULIUS RANDLE (New York Knicks) Position: Forward Punkte: Stats 2022/23: 25,1 Punkte, 10,0 Rebounds und 4,1 Assists bei 45,9 Prozent FG und 34,3 Prozent Dreier in 35,5 Minuten (77 Spiele) Nominierungen: 2