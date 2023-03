NBA - Die besten Sprüche von Shaquille O'Neal: "Bin wie Pampers, Zahnpasta und Klopapier"

Shaquille O'Neal wird 51 Jahre alt! Wir feiern den Hall of Famer mit seinen besten Sprüchen - macht Euch also auf etwas gefasst! Nicht zu Unrecht gilt der Diesel als einer der größten Sprücheklopfer überhaupt.

Wir sind ehrlich, über die Jahre hat sich eine Masse an Sprüchen angesammelt, die man gar nicht komplett abbilden kann. Wir haben es aber versucht und die besten gefiltert. Viel Spaß!

Auf die Frage, wie er gegen sich selbst verteidigen würde: "Würde ich nicht. Ich würde einfach nach Hause gehen und eine Verletzung vortäuschen oder so."

Auf die Frage, mit welchen Attributen er einen perfekten Basketball-Spieler kreieren würde: "Mit mir. Und all meinen Attributen."

"Nietzsche war so intelligent und fortgeschritten. Und das bin ich auch. Ich bin der schwarze, Basketball-spielende Nietzsche."

"Es langweilt mich, immer nur von Geld, Geld, Geld, Geld zu hören. Ich will einfach nur spielen, Pepsi trinken und Reebok-Sachen tragen."

"Kobe wollte immer der 'Hero' sein. Aber wie heißt es so schön: 'Ein Hero ist nur ein Sandwich.'"

Nachdem er 12 Freiwürfe in einem Spiel getroffen hatte: "Das hier war für Rick Adelman. Ich will Zuhause Nummer 2 erledigen und sehe nur, wie er über meine Freiwürfe meckert. Kann ich nicht einmal auf dem Klo in Frieden gelassen werden?"

