Diese NBA-Stars investieren in die Fußball-Liga MLS: Giannis Antetokounmpo ist nicht allein

Giannis Antetokounmpo investiert in die MLS. Der Grieche ist Teil der neuen Besitzergruppe bei Nashville SC. Der Superstar der Milwaukee Bucks ist aber nicht der erste NBA-Star, der in die US-amerikanische Fußball-Liga investiert.

Zusammen mit seinen Brüdern Thanasis, Kostas und Alex steigt der Grieche bei MLS-Klub Nashville SC ein. Die Franchise spielt seit 2020 in der MLS, Star der Mannschaft ist der frühere deutsche U-Nationalspieler Hany Mukhtar, der im Vorjahr MVP der Liga und auch Torschützenkönig wurde. Neben den Antetokounmpos haben auch weitere Prominente in die Franchise investiert. So halten auch NHL-Superstar Filip Forsberg (Nashville Predators), NFL-Running-Back Derrick Henry (Tennessee Titans) oder auch die Schauspielerin Reese Witherspoon Anteile am Team. In welchem Umfang Antetokounmpo in den MLS-Klub investiert hat, ist jedoch nicht bekannt. Die Antetokounmpos sind aber nicht die ersten NBA-Stars, die in den Fußball in den USA investieren. Diese Stars haben auch schon Geld in die MLS gepumpt ...

© getty STEVE NASH (Vancouver Whitecaps) Nash war in dieser Hinsicht Pionier, er stieg bereits 2008 in seiner Heimat ein. Für das nötige Kleingeld sorgte Business-Partner Jeff Mallett, der aus Yahoo einst einen Giganten machte. Zusammen mit Nash wollte Mallett 2008 auch den englischen Klub Tottenham Hotspur kaufen, doch das Angebot wurde abgelehnt. Stattdessen richtete sich der Blick nach Vancouver, wo Nash und Mallett in der Nähe aufwuchsen. Heute ist die Franchise rund 410 Millionen Dollar wert, allerdings sind die Whitecaps mit Ausnahme einer Viertelfinalteilnahme 2017 chronisch erfolglos. Damals mit dabei: der erst 16-jährige Alphonso Davies.

© getty KEVIN DURANT (Philadelphia Union) Deutlich erfolgreicher waren zuletzt die Philadelphia Union, die in einem dramatischen Finalspiel Los Angeles FC nach Elfmeterschießen unterlagen. Seit 2020 ist auch Kevin Durant als Investor an Bord und hält fünf Prozent der Anteile an der Franchise, die gemäß Forbes inzwischen 575 Millionen Dollar schwer ist. Allerdings waren die Union nicht die erste Wahl für KD, wie dieser gegenüber ESPN bestätigte. Lieber hätte er bei D.C. United, seinem Heimat-Team, investiert. Doch die Gespräche führten ins Nichts. Stattdessen hat Durant noch eine Option, in der Zukunft weitere fünf Prozent der Franchise zu kaufen. Bisher hat er dies nicht getan.

© getty DWYANE WADE (Real Salt Lake) Es bleibt weiter eine etwas merkwürdige Verbindung. Nicht nur ist Dwyane Wade Miteigentümer der Utah Jazz, seit kurzem ist er auch an Real Salt Lake beteiligt. Diese Franchise wurde vor einiger Zeit von Jazz-Owner Ryan Smith geschluckt. Wade und Smith sind gute Freunde, sodass D-Wade sogar auf ein Engagement bei seinem Herzensteam Miami verzichtete.

© getty JAMES HARDEN (Houston Dynamo) Trotz seines Trade-Wunschs vor gut zwei Jahren ist James Harden weiter tief mit Houston verwurzelt, unter anderem auch, weil er fünf Prozent an Houston Dynamo hält. Im Juli 2019 stieg der Bärtige unter anderem mit Box-Legende Oscar de la Hoya ein. Hin und wieder ließ sich der 33-Jährige auch im Stadion blicken. "Fußball, speziell die MLS, ist hier explodiert, seit ich auf der Welt bin. Ich bin schon seit Jahren Fan dieses Spiels - es war also eine leichte Entscheidung, als sich die Möglichkeit ergab", sagte Harden nach dem Kauf.

© getty MAGIC JOHNSON (Los Angeles FC) Was dieser Mann anfasst, wird meist zu Gold. 2012 stieg Magic bei den Los Angeles Dodgers in der MLB ein, acht Jahre später gewann die Franchise nach 32 Jahren mal wieder die World Series. 2014 war Johnson auch am Kauf des WNBA-Teams Los Angeles Sparks beteiligt, 2016 feierten auch sie einen Titel. Und als wäre das nicht genug, stieg die Lakers-Ikone 2014 auch bei der Expansion-Franchise Los Angeles FC ein, natürlich gewannen auch sie 2022 eine Meisterschaft. Überhaupt ist es eine äußerst illustre Gruppe, die sich am Fußball-Klub beteiligt. Hier mal eine Auswahl: Peter Guber (Co-Owner Warriors), Will Ferrell (Schauspieler), Mia Hamm (US-Fußball-Ikone), Joe Tsai (Owner Brooklyn Nets) oder auch Kirk Lacob (Sohn von Warriors-Co-Owner Joe Lacob).