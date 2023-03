NBA: Nächste Overtime-Pleite für Celtics - Embiid und Harden dominieren epischen Shootout

Die Trail Blazers hatten es einmal mehr Damian Lillard zu verdanken, dass sie zu einem nie gefährdeten Sieg in der Fremde kamen. Damit bescheren sie Head Coach Chauncey Billups eine erfolgreiche Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte.

Der Finals-MVP von 2004 wurde mit Standing Ovations in der Little Caesars Arena empfangen: "Auch wenn das hier nicht das Gebäude ist, in dem ich gespielt habe, ist es immer noch zuhause", sagte Billups, der einst in The Palace of Auburn Hills für die Pistons spielte. "Es macht immer Spaß, egal wie es ausgeht. Es ist ehrlich gesagt nur ein weiteres Spiel für mich als Coach, aber es bedeutet mir sehr viel mehr, alle wiederzusehen."