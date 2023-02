NBA: Clippers und Kings kratzen am Punkterekord bei Debüt von Russell Westbrook - Klay Thompson überflügelt Stephen Curry

Die Kings und Clippers waren beim Debüt von Russell Westbrook nicht weit davon entfernt, den Rekord für die meisten Punkte in einem NBA-Spiel zu knacken! Klay Thompson überflügelte Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo zog sich beim Kantersieg seines Teams eine Knieverletzung zu.

Julius Randle lieferte eine Show ab und wiederholte sein Career-High in Punkten. Die Hawks überragen nach der Entlassung ihres Trainers, während die Nets so schlecht wie noch nie in Brooklyn auftraten. LaMelo Ball hat knapp die Nase vorne im Duell mit Anthony Edwards.