NBA - Die Rekorde beim All-Star Game: Verteidigt Giannis seinen Bestwert?

In der Nacht auf Montag findet das alljährliche All-Star Game in Salt Lake City statt. So mancher Superstar könnte dabei in einigen Kategorien der ewigen Bestenlisten weiter klettern. Wir zeigen die bisherigen Rekordhalter beim ASG.

Im vergangenen Jahr stellte der brandheiße Stephen Curry einen neuen Rekord auf - und verpasste einen weiteren nur haarscharf. Sehen wir am Salszsee nun die nächste Rekordshow? Von Curry leider nicht, der Chefkoch muss genau wie Kevin Durant und Zion Williamson verletzt passen. Genügend Star-Power ist aber natürlich trotzdem beim 72. All-Star Game der Geschichte vertreten. Für Giannis Antetokounmpo gilt es derweil einen Rekord zu verteidigen - und er will LeBron James endlich von dessen Thron stoßen. Der King ist zum sechsten Mal als Teamkapitän beim All-Star Game mit an Bord, seine Teams stehen bislang bei 5-0. Giannis muss nun als zweiter Kapitän ein schlagkräftiges Team zusammenstellen. Wie genau die beiden Teams aussehen werden, wissen wir erst kurz vor Tip-Off des eigentlich All-Star Games (ab 2 Uhr live auf DAZN). Die NBA lässt den All-Star Draft dieses Jahr erst kurz vor dem Spiel austragen, um 1.30 Uhr deutscher Zeit soll es losgehen. Den ersten Pick hat LeBron, da er im All-Star-Fan-Voting insgesamt die meisten Stimmen erhielt, dann geht es abwechselnd weiter. Aus diesem Spielerpool dürfen die beiden Teamkapitäne James und Antetokounmpo wählen: NBA: Die All-Stars 2023 in der Übersicht Eastern Conference Western Conference Giannis Antetokounmpo (Bucks) LeBron James (Lakers) Kyrie Irving (Nets)* Luka Doncic (Mavs) Donovan Mitchell (Cavs) Stephen Curry (Warriors)** Jayson Tatum (Celtics) Ja Morant (Grizzlies, wird Curry als Starter ersetzen) Kevin Durant (Nets)** Zion Williamson (Pelicans)** Joel Embiid (Sixers, wird KD als Starter ersetzen) Lauri Markkanen (Jazz, wird Williamson als Starter ersetzen) - Nikola Jokic (Nuggets) Tyrese Haliburton (Pacers) Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) Jaylen Brown (Celtics) Damian Lillard (Blazers) Jrue Holiday (Bucks) Paul George (Clippers) DeMar DeRozan (Bulls) Domantas Sabonis (Kings) Julius Randle (Knicks) Jaren Jackson Jr. (Grizzlies) Bam Adebayo (Heat) Anthony Edwards (Timberwolves) Pascal Siakam (Raptors) De'Aaron Fox (Kings) * spielt mittlerweile bei den Mavs in der Western Conference

** fehlt verletzt Wie in den Vorjahren auch wird der Sieger des All-Star Games durch ein "Target Score" bestimmt oder auch "Elam Ending" genannt nach dem Ideengeber Dr. Nick Elam. Die ersten drei Viertel stellen jeweils drei Mini-Spiele dar, der Sieger jedes Viertels, das bei 0:0 beginnt, bekommt Geld für einen wohltätigen Zweck zur Verfügung gestellt. Im vierten Viertel gibt es dagegen keine Uhr mehr. Stattdessen werden die Ergebnisse der ersten drei Viertel zusammengerechnet und anschließend das Final Target Score ermittelt. Dazu werden auf die Punkteanzahl des führenden Teams 24 Zähler - zu Ehren von Kobe Bryant - hinzugerechnet. Der Sieger des All-Star Games ist das Team, das als erstes diese Zielpunktzahl erreicht. Sehen wir dabei die nächste Rekordshow wie im Vorjahr? Knackt sogar jemand den Punkterekord? Wir zeigen Euch die wichtigsten All-Star-Game-Rekorde und die Stats-Leader, bevor das Spektakel in der Nacht auf Montag startet.

© getty Die meisten Punkte im All-Star Game Platz 5: KEVIN DURANT - 250 Punkte Platz 4: KAREEM ABDUL-JABBAR - 251 Punkte Platz 3: MICHAEL JORDAN - 262 Punkte Platz 2: KOBE BRYANT - 290 Punkte Platz 1: LEBRON JAMES - 413 Punkte

© getty Die meisten Rebounds im All-Star Game Platz 5: TIM DUNCAN - 136 Rebounds Platz 4: BILL RUSSELL - 139 Rebounds Platz 3: KAREEM ABDUL-JABBAR - 149 Rebounds Platz 2: BOB PETTIT - 178 Rebounds Platz 1: WILT CHAMBERLAIN - 197 Rebounds

© getty Die meisten Assists im All-Star Game Platz 5: BOB COUSY - 86 Assists Platz 4: ISIAH THOMAS - 97 Assists Platz 3: LEBRON JAMES - 106 Assists Platz 2: MAGIC JOHNSON - 127 Assists Platz 1: CHRIS PAUL - 128 Assists

© getty Die meisten Steals im All-Star Game Platz 5: CHRIS PAUL - 26 Steals Platz 4: DWYANE WADE - 27 Steals Platz 3: ISIAH THOMAS - 31 Steals Platz 2: MICHAEL JORDAN - 37 Steals Platz 1: KOBE BRYANT - 38 Steals

© getty Die meisten Blocks im All-Star Game Platz 5: DAVID ROBINSON - 13 Blocks Platz 4: PATRICK EWING - 16 Blocks Platz 3: SHAQUILLE O'NEAL - 19 Blocks Platz 2: HAKEEM OLAJUWON - 23 Blocks Platz 1: KAREEM ABDUL-JABBAR - 31 Blocks

© getty Die meisten All-Star-Nominierungen Platz 4: SHAQUILLE O'NEAL - 15 All-Star-Nominierungen (12 Teilnahmen) Platz 4: KEVIN GARNETT - 15 All-Star-Nominierungen (14 Teilnahmen) Platz 4: TIM DUNCAN - 15 All-Star-Nominierungen (15 Teilnahmen) Platz 2: KOBE BRYANT - 18 All-Star-Nominierungen (15 Teilnahmen) Platz 1: LEBRON JAMES - 19 All-Star-Nominierungen (18 Teilnahmen) Platz 1: KAREEM ABDUL-JABBAR - 19 All-Star-Nominierungen (18 Teilnahmen)

© getty Der höchste Punkteschnitt im All-Star Game (min. 3 Spiele) Platz 5: JOEL EMBIID - 21,8 Punkte pro Spiel Platz 4: STEPHEN CURRY - 22,5 Punkte pro Spiel Platz 3: LEBRON JAMES - 22,9 Punkte pro Spiel Platz 2: KEVIN DURANT - 25,0 Punkte pro Spiel Platz 1: GIANNIS ANTETOKOUNMPO - 29,0 Punkte pro Spiel

© getty Meiste Punkte in einem All-Star Game Platz 5: MICHAEL JORDAN - 40 Punkte in 1988 (All-Star MVP) Platz 4: PAUL GEORGE, RUSSELL WESTBROOK (2x) - 41 Punkte Platz 3: WILT CHAMBERLAIN - 42 Punkte in 1962 Platz 2: STEPHEN CURRY - 50 Punkte in 2022 Platz 1: ANTHONY DAVIS - 52 Punkte in 2017 (All-Star MVP)