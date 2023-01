NBA - Mailbag: Zweiter Star für die Dallas Mavericks vor der Trade Deadline? Das ist nur Wunschdenken

Die Fans der Dallas Mavericks hoffen noch vor der Trade Deadline auf einen zweiten Star neben Luka Doncic, um dessen MVP-würdige Saison bestmöglich zu melken. Warum das nur Wunschdenken ist, erklärt SPOX-Redakteur Philipp Jakob in der neuen Ausgabe des NBA Mailbags.

Beispiel vergangene Saison: Da gab es den ersten Trade am 3. Januar, als Rajon Rondo zu den Cavs geschickt wurde. Die wirklich wichtigen Deals gingen aber erst im Februar über die Bühne. Ganz ähnlich sah es auch in den Jahren zuvor aus: kleinere Trades im Dezember oder Januar, die meisten und vor allem die größeren Deals kamen erst näher Richtung Trade Deadline. Einzige Ausnahme in den letzten fünf Jahren ist wohl die Saison 2018/19, als es aufgrund der Jimmy-Butler-Turbulenzen in Minnesota bereits im November zum ersten Blockbuster kam. (Die Saison 21/22 klammern wir hier aus, da die Coronavirus-Pandemie deren Zeitplan durcheinandergewirbelt hatte.)

Apropos Enttäuschung und Möchtegern-Contender: Da sind sicherlich die Hawks zu nennen - und auch hier ist eine Implosion scheinbar immer möglich, zieht man die internen Querelen um Trae Young, seine Head Coaches und Teamkollegen in Betracht. Ein Trade um John Collins ist jetzt schon möglich, sollte die Saison genauso enttäuschend enden, wie sie bislang lief, werden sicherlich weitere Deals im Sommer folgen. Vielleicht steht dann sogar Trae Young zur Debatte. Auszuschließen ist in Atlanta nichts.

Nun droht zum fünften Mal in Folge eine Saison mit einer negativen Bilanz, niemanden wundert's, dass die Wizards in den Staaten kaum im nationalen TV zu sehen sind. Mindestens Kyle Kuzma sollte getradet werden, bevor er im Sommer als Free Agent ohne Gegenwert gehen kann. Weitere Deals spätestens in der Offseason wären sinnvoll, um dem Team wieder eine klare Richtung zu geben.

Bevor es wie gesagt hitzig werden dürfte, haben ein paar Kandidaten für einen Umbruch noch etwa drei bis vier Wochen Zeit, um ihren Kader zu evaluieren und eine Entscheidung zu treffen, in welche Richtung es gehen soll. Für mich sind das in erster Linie die Toronto Raptors, die Washington Wizards und die Chicago Bulls.

© imago images Luka Doncic wird diese Saison wohl noch ohne echten zweiten Star an seiner Seite auskommen müssen.

NBA Mailbag: Pascal Siakam ein Kandidat für die Mavs?

Marko auf Twitter: Könnte Pascal Siakam das notwendige Upgrade für die Mavs sein und wen müsste Dallas dafür abgeben?

Und SPOX-User BBinh0: Warum ist Dallas nicht in der Lage, Doncic einen Co-Star an die Seite zu stellen?

Rein in der Theorie klingt Siakam als Nummer zwei neben Luka Doncic natürlich hervorragend. Ein All-NBA-Talent für den Frontcourt, der für sich selbst und für andere kreieren und damit Last von den Schultern des Slowenen nehmen kann - das klingt allerdings fast schon zu gut, um realistisch zu sein. Ist es auch. Die Mavs haben vor der Trade Deadline schlicht und einfach nicht genügend Assets, um solch einen Blockbuster für einen zweiten Star einzufädeln.

Die Raptors stehen vor einem Scheideweg, doch um Siakam abzugeben, müssten sie schon von einem "astronomischen" Angebot vom Hocker gerissen werden, wie es eine anonyme Quelle gegenüber Matt Moore vom Action Network zuletzt formulierte. In eine ähnliche Kerbe schlug auch Marc Stein, für Siakam oder auch O.G. Anunoby - meiner Meinung nach ebenfalls ein toller Fit in Dallas - müsste die Konkurrenz schlicht und einfach sehr viel auf den Tisch legen.

Diese Möglichkeit haben die Mavs Stand jetzt aber nicht. Das einzige interessante Asset aus dem Kader ist Josh Green, ansonsten wären Tim Hardaway Jr., Davis Bertans oder ähnliche Kaliber in erster Linie Salary Filler, die sportlich nicht viel Wert für die Raptors hätten. Auch die Pick-Situation der Mavs ist übersichtlich. Dallas schuldet den Knicks noch einen Erstrundenpick, der ist 2023 Top-10-geschützt, ebenso 2024 und 2025. Bevor diese Pick-Schulden nicht beglichen sind, können die Mavs aufgrund der Stepien Rule nur ihre Erstrundenpicks 2027 und 2029 auf den Tisch legen.

Das wäre für einen Siakam-Trade viel zu wenig, der mindestens ein Rudy-Gobert-ähnliches Paket verlangen dürfte. Generell werden die Mavs bis zur Trade Deadline ihre Finger so nicht an einen echten zweiten Star neben Doncic bekommen. Das wäre erst wieder ab dem Sommer möglich. Denn: Mit großer Wahrscheinlichkeit wird der Mavs-Pick in diesem Jahr außerhalb der Top 10 landen und damit an die Knicks gehen. Dann wären alle Trade-Beschränkungen aufgehoben und Dallas könnte in der Offseason bis zu vier zukünftige Erstrundenpicks plus Pick-Swaps in einen potenziellen Deal investierten.

Ich habe es bereits Mitte Dezember in meinem Videomailbag erwähnt: Meiner Meinung nach ergibt es deshalb für die Mavs mehr Sinn, diese Trade Deadline geduldig anzugehen und nicht schon jetzt all die verbliebenen Chips in die Mitte zu schmeißen. Die Deals, die mit den aktuellen Assets realistisch sind, bringen Dallas keinen zweiten Star.

Ein Bojan Bogdanovic wäre zum Beispiel sicherlich eine nette Verstärkung, aber nicht der garantierte Sprung in die Riege der absoluten Top-Contender. Und damit würde man sich selbst eines zukünftigen Picks aus der eigenen Sammlung berauben, der für einen potenziellen Superstar-Trade im Sommer wichtig werden könnte. Die Chance auf ein solches Kaliber sollte sich Dallas nicht schon jetzt mit kleineren Deals verbauen.