NBA - Toronto Raptors vor der Trade Deadline: Fällt der erste Dominostein in Kanada?

Die Toronto Raptors trennen nach knapp der Hälfte der regulären Saison 4,5 Spiele von einem direkten Playoff-Platz im Osten. Die Saison steht zu Beginn einer Serie mit sechs Heimspielen an einem Scheidepunkt. Im Vorjahr gelang die Wende zum Positiven. Interessant ist die Situation vor allem auch deshalb, weil das Handeln der Kanadier vor der Trade Deadline ein erster Dominostein für die gesamte Liga sein könnte.

Auf den ersten Blick scheint die Situation vergleichbar mit der vor rund einem Jahr: 2021 eröffneten die Raptors mit sechs Siegen in Serie und schafften es dadurch, einer holprigen und auch von Verletzungen geprägten Spielzeit eine positive Wende zu verpassen. Plötzlich stand eine positive Bilanz zu Buche, es folgten weitere Runs von 8-0 vor und 13-4 nach der All-Star-Pause und am Ende der Regular Season waren die Kanadier sogar auf Platz 6 im Osten.

Toronto Raptors: Mittelmaß und kein Ende in Sicht?

Dieses positive Ende der Saison, auch wenn das Aus bereits in der ersten Playoffrunde in sechs Spielen gegen die Sixers folgte, könnte einer der Gründe gewesen sein, dass die Raptors jetzt da stehen, wo sie stehen - im Mittelmaß und an einem Scheideweg, was die Ausrichtung der Franchise in den kommenden Jahren angeht. Denn die Erwartungen, welche die Verantwortlichen an den Kader hatten, waren sicherlich andere, als die Leistungen auf dem Feld widerspiegeln.

Auch wir bei SPOX waren hinsichtlich des von den Buchmachern angegebenen Over/Under von 46,5 Siegen positiv und gingen Over (Zitat: "Mal wieder spricht kaum jemand über Toronto - ein Fehler. Die Raptors sind eingespielt, haben junge Spieler mit Potenzial (Barnes, Trent, Anunoby) und zwei All-Star-Kaliber (FVV, Siakam)."). Um den Wert von 47 Spielen tatsächlich noch zu erreichen, müssten in den verbleibenden 44 Spielen 31 Siege her. Daran ist nur schwer zu glauben.

Die Niederlage gegen die Milwaukee Bucks am Mittwoch läutete eine Serie von sechs Partien in der Scotiabank Arena ein, nach der Verantwortliche, Spieler und Fans einen klareren Blick haben sollten, was in der aktuellen Saison aus sportlicher Sicht noch drin ist - zumal kein Gegner aus dem obersten Regal dabei ist (2x Hornets, Knicks, Hawks, Blazers). Einige Siege sind da Pflicht, ehe der Spielplan wieder schwieriger wird. Im Vergleich zum Januar des vergangenen Jahres ist die Bilanz etwas schlechter, die Saison etwas weiter fortgeschritten - und der Druck auf die Entscheider deutlich höher.

Offensiv-Rating Platz 17 (112,3), Defensive-Rating Platz 13 (112,4), Net-Rating Platz 16 - Werte, die absolutes Mittelmaß symbolisieren und wenig Anlass geben, dass sich daran zeitnah etwas ändern könnte. Franchise-Player Pascal Siakam, der Career-Highs bei Punkten (25,9) und Assists (6,6) bei allerdings nur durchwachsener Effizienz auflegt, kommen die Geschehnisse bekannt vor: "In jedem Spiel fühlt es sich so an, als hätten wir eine gute Gelegenheit, die Wende zu schaffen - eine großartige sogar." Gleichzeitig deutet Siakams Gedankengang auch an, dass dies den Raptors nur unzureichend gelingt.

Einen Lauf von drei Siegen in Folge gab es in dieser Saison noch gar nicht, in den vergangenen 13 Partien gelangen nur Erfolge in New York und Cleveland sowie gegen dezimierte Suns. Nach einer Niederlage gegen Memphis platzte dem zumeist besonnenen Head Coach Nick Nurse der Kragen, auf der Pressekonferenz holte er zum Rundumschlag gegen sein Team aus und bemängelte Basiseigenschaften, die jeder Spieler und insbesondere ein Spieler der physisch doch eigentlich so unangenehmen Raptors mitbringen sollte.