NBA Mailbag: Wie die Verletzung von Anthony Davis die Trade-Pläne der Los Angeles Lakers beeinflusst

Weihnachten steht vor der Tür, da gibt es einen neuen NBA Mailbag geschenkt. Allerdings ist bei manchen Teams die Stimmung über die Feiertage etwas bedrückt, so auch bei den Los Angeles Lakers. Durchkreuzt die Verletzung von Anthony Davis deren Trade-Pläne?

Angenommen, es bliebe bei diesem einen Monat Ausfallzeit und damit einer Rückkehr Mitte Januar. In diesem Fall könnte AD noch etwa 14 weitere Spiele verpassen. Sollte er zu einer Pause von etwa sechs Wochen und damit bis Ende Januar gezwungen werden, steigt die Zahl schon auf 22 Spiele. Auch wenn der Spielplan in dieser Phase nicht allzu schwer erscheint - es ist schwer vorstellbar, dass die Lakers ohne Davis auf die Play-In-Plätze wirklich Boden gutmachen. Eher werden sie im umkämpften Westen weiter Boden verlieren.

Nun fällt bei der Traditionsfranchise aus Hollywood dieser Spieler, der einen großen Anteil daran hatte, das Schiff nach einem 2-10-Start wieder in ruhigere Fahrwasser zu lenken, für mindestens einen Monat mit einer Fußverletzung aus . Mindestens scheint in den verschiedenen Medienberichten das Stichwort zu sein, ganz genau konnte das bisher noch niemand festmachen.

Die Lakers stehen mit einer negativen Bilanz außerhalb der Play-In-Plätze und trotzdem führte nba.com die Braue in den vergangenen beiden Wochen jeweils in der Top 10 ihres MVP-Rankings. Das gibt einen kleinen Eindruck davon, wie stark Davis zuletzt aufgelegt war - und entsprechend auch, wie stark die Lakers ihn vermissen werden.

Zumindest vorerst nicht. Das für mich wahrscheinlichste Szenario ist, dass die Lakers abwarten werden. Abwarten, wie lange Davis wirklich fehlt. Abwarten, wie sich das Team in der Zwischenzeit ohne ihn anstellt. Die Trade Deadline ist am 9. Februar, sollte der Big bis dahin wieder fit und die Playoffs in Reichweite sein, kann sich Pelinka immer noch für den aggressiven Pfad entscheiden.

Ob LeBron damit einverstanden wäre, die aktuelle Spielzeit ohne Kaderupgrades quasi herzuschenken? Anfang der Woche wich er der Frage aus, wie die AD-Verletzung die Trade-Pläne der Lakers beeinflussen könnte. "Das ist keine Frage für mich. Ich habe keine Ahnung", sagte er erst, um später hinzuzufügen: "Fragt Rob diese Sachen." Hofft er womöglich, so über die Medien ein wenig Druck auf Pelinka und Co. aufbauen zu können?

Schon länger kursieren in diesem Zusammenhang die Namen Patrick Beverley und Kendrick Nunn in der Gerüchteküche, gemeinsam mit nur einem Pick könnte ein Flügelupgrade anvisiert werden. Schon vor der AD-Verletzung war dagegen zu hören, dass Westbrook wohl bis zum Saisonende in L.A. bleiben wird. Dann läuft sein 47,1 Millionen Dollar schwerer Vertrag aus, genau wie viele andere Arbeitspapiere, und die Lakers könnten dank Cap Space in der Free Agency zu einem Faktor werden.

Ein Panik-Move aus reinem Aktionismus ist in den seltensten Fällen hilfreich und auch für die Lakers in der aktuellen Situation nicht zu empfehlen. Andererseits würde ich kleinere Deals ebenfalls nicht ausschließen. Fakt ist, dass die Lakers in der aktuellen Zusammenstellung nichts mit einem Titelanwärter gemein haben, es droht das nächste verschwendete Jahr von LeBrons Karriere.

Ich denke, es wird ein Mittelweg. Die Verletzung von Davis dürfte einen Blockbuster-Trade vorerst unwahrscheinlicher gemacht haben. Über Monate hat sich das Front Office nicht getraut, alle verbliebenen zukünftigen Assets (aka die Erstrundenpicks in 2027 und 2029) in ein Kaderupgrade für diese Saison zu investieren, beziehungsweise keinen passenden Deal dafür gefunden. Mit der Ungewissheit durch Davis' Ausfallzeit und der offenen Frage, ob die Lakers bis zu seiner Rückkehr der Konkurrenz nicht schon zu weit hinterherhinken, wird Pelinka wohl kaum jetzt alle seine Chips in die Tischmitte werfen.

© getty Franz Wagner spielt eine richtig starke Sophomore-Saison - ein Zweitjahresprofi ist aber noch besser.

NBA: Sophomore-Ranking nach dem ersten Saisondrittel

SPOX-User Ralfiye: Ist Franz Wagner der beste Sophomore in dieser Saison? Muss man bei dieser Betrachtung nicht auch beachten, dass er quasi bisher kein Spiel seiner Karriere verpasst hat?

"Availability is the best ability", heißt es in einer gerne bedienten NBA-Floskel. Stimmt irgendwo (hust, Anthony Davis, hust), solche Sachen wie den Ball in den Korb werfen oder verteidigen finde ich persönlich aber immer noch einen kleinen Ticken wichtiger. Zumal Wagner in dieser Hinsicht keine Ausnahme ist in seinem Jahrgang. Evan Mobley und Jalen Green haben beispielsweise genau wie der Deutsche in dieser Saison noch kein Spiel verpasst.

Cade Cunningham ist (leider) das Gegenbeispiel. Nach 64 Spielen in der Vorsaison hat er in der aktuellen Spielzeit nur zwölf absolviert und dabei wird es nach einer Operation am Schienbein wohl auch bleiben. Das ist natürlich bitter und disqualifiziert ihn selbstredend für ein Sophomore-Ranking zur aktuellen Spielzeit. Bei Spielern im zweiten Jahr braucht man sich im Normalfall aber noch keine Sorgen um die langfristige "Availability" zu machen.

Nun steht Wagner natürlich nicht nur in jedem Spiel für die Magic auf dem Court, er ist auch in Sachen "Ball in den Korb werfen" und "verteidigen" einer der Top-Spieler seiner Draft-Klasse. Der 21-Jährige glänzt sowohl als Ballhandler, als Shot-Creator, als Scorer, mit seiner Spielintelligenz und eben auch in der Defense (mehr zu Wagners aktueller Saison gibt es in einer neuen Ausgabe der German Watch am Freitag).

Dennoch, um die Frage zu beantworten, sehe ich ihn in einem aktuellen Sophomore-Ranking nicht auf Platz eins. Vom Platz an der Sonne ist Mobley nur sehr schwer zu verdrängen, auch wenn er in Cleveland fast etwas am Rande des Scheinwerferlichts steht neben dem neuen Glanz-Backcourt um Donovan Mitchell. Auch bei seinen Stats ist auf den ersten Blick wenig Fortschritt zu sehen, in fast allen Kategorien bewegt er sich auf dem gleichen Niveau wie in seiner Rookie-Saison.