NBA-Kolumne Above the Break: Anthony Davis gibt den Lakers die Hoffnung zurück

Die Los Angeles Lakers witterten schon die nächste desaströse Saison, stattdessen konnten sie das Bild über die vergangenen Wochen korrigieren. Das liegt an Anthony Davis - der endlich die Fackel als ihr bester Spieler übernommen hat. Der Schlüssel für seine Dominanz ist dabei ein anderer als in der Vergangenheit.

Vor allem aber tritt der eine Superstar in seiner Prime, den die Lakers haben, endlich wieder wie ein solcher auf: Anthony Davis war über die vergangenen Wochen nicht nur der beste Laker, sondern einer der besten Spieler der NBA (der beste, wenn man Dennis Schröder fragt). Davis trägt sein Team mit dem besten Stretch seiner Lakers-Karriere, Non-Bubble-Edition. Und das vielleicht Beste daran: Er tut das alles auf ganz andere Weise als damals in Disney World.

Wir können die Lakers noch nicht begraben. Ja, der Spielplan war zuletzt nicht knüppelhart (der zu Beginn der Saison schon eher), trotzdem stehen am Ende acht Siege aus zehn Spielen, L.A. ist nah an einer ausgeglichenen Bilanz (10-12) und einem neutralen Net-Rating (-1). Der Pfeil zeigt nach oben, aus mehreren Gründen.

© getty Anthony Davis übernimmt die Kontrolle bei den Lakers.

Anthony Davis: Es ist nicht der Wurf

Zur Erinnerung: Davis avancierte damals für einige magische Wochen zu einem elitären Schützen, traf fast die Hälfte seiner langen Zweier und 38 Prozent seiner Dreier. Werte, die ihn zu einem echten Three-Level-Scorer, dem perfekten Zielspieler neben LeBron, machten. Werte, die er aber auch weder davor noch danach je wieder bestätigen konnte.

Über die vergangenen Jahre wurde Davis sogar zu einem der schwächsten Sprungwerfer der NBA, gerade von draußen, wo er nacheinander 27 und 19 Prozent traf - neben den zahlreichen Verletzungen einer der Hauptgründe dafür, warum er mit seinen 29 Jahren von vielen schon fast abgeschrieben wurde. Zumindest als ein Top-10-Spieler, was vor einigen Jahren für ihn ja noch ein konservatives Label war.

Auch in dieser Spielzeit war sein Start offensiv nicht dominant. Davis trifft über die Saison 36 Prozent seiner langen Zweier und 33 Prozent von draußen, was okay ist, aber nicht wirklich mehr. Zuletzt wurde es besser, aber Davis wird bei seinen derzeitigen Monster-Leistungen nicht wie in der Bubble vom Jumper getragen. Stattdessen hat sich über die vergangenen Wochen etwas grundlegend verändert. Die Wurfauswahl, in Kürze. Und damit irgendwie auch die Saison der Lakers.

Anthony Davis: Seine Quoten seit der Bubble

Spiele Punkte FG% am Ring FG% Mid-Range 3FG% Entfernung in Fuß Bubble-Playoffs 21 27,7 80 49 38 11,7 Saison 20/21 36 21,8 75 43 27 11,7 Saison 21/22 40 23,2 77 39 19 9,6 Saison 22/23 20 28,6 76 43 33 7,2

Anthony Davis lebt (endlich) in der Zone

Über 35 Punkte hat Davis über seine vergangenen neun Spiele im Schnitt aufgelegt, kulminierend in 99 Punkten über zwei Spiele gegen Milwaukee und zuletzt Washington. Wie er an diese Punkte kommt, ist eigentlich recht simpel: Er attackiert den Korb, mehr als je zuvor in seiner Zeit bei den Lakers. Und eigentlich sogar mehr als je zuvor in seiner NBA-Karriere.

53 Prozent von Davis' Abschlüssen kommen direkt am Ring, die höchste Zahl seit seinem Rookie-Jahr (damals 55 Prozent). Nimmt man noch die Abschlüsse aus der Floater-Range hinzu, kommen stolze 80 Prozent seiner Würfe nah am Korb - Career-High, laut Cleaning the Glass. Basketball-Reference ergänzt: Die durchschnittliche Entfernung seiner Würfe zum Korb war noch nie in seiner Karriere niedriger.

Vereinfacht ausgedrückt macht Davis das, was Oldschool-Bigs von jedem aktuellen Star fordern: Er nutzt die körperliche Überlegenheit, die er in fast jedem Matchup hat. Abgesehen von Giannis Antetokounmpo vereint kein großer Spieler die Kraft, Geschwindigkeit und Athletik, aber auch den Touch, den AD sein Eigen nennt. Er ist ein wandelnder Matchup-Albtraum, und erstmals in seiner Lakers-Zeit nutzen diese das wirklich konsequent.

Anthony Davis: Meisterklasse gegen die Bucks

Das Spiel gegen die Bucks war ein gutes Beispiel dafür, wie Davis derzeit eingesetzt wird. Statt hohe Pick'n'Rolls an oder oberhalb der Dreierlinie zu laufen, lassen sie ihren ballführenden Spieler derzeit gerne innerhalb der Dreierlinie operieren - entweder LeBron oder Westbrook - und nutzen Davis als Screener.

Das bringt diesen näher zum Korb, das erschwert es dem gegnerischen Team auch, im Notfall Hilfe zu schicken. Vor allem dann, wenn durch vorherige Screens wie hier von Austin Reaves schon weitere Aufgaben für die Defense kreiert werden und die restlichen Spieler auf der ballfernen Seite warten. Die Lakers werden immer besser darin, solche Aktionen regelmäßig gut vorzubereiten.