NBA Christmas Games: Joel Embiid, James Harden und ein Überraschungs-Held sorgen für Comeback-Sieg der Sixers gegen Knicks

Comeback-Sieg für die Sixers im Madison Square Garden. Das auch noch an Weihnachten. Und das auch noch zum insgesamt achten Sieg in Serie! Die Philadelphia 76ers haben die Christmas Games mit einem Erfolg gegen die New York Knicks eingeläutet, Joel Embiid, James Harden und ein Überraschungs-Held sorgen in der zweiten Halbzeit für den Sieg.

Nach dem Duell zwischen Luka Doncic und LeBron James zur deutschen Primetime sind für die Christmas Games auch noch Celtics vs. Bucks, Warriors vs. Grizzlies und Nuggets vs. Suns angesetzt.