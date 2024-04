Matthijs de Ligt vom FC Bayern träumt von Rückkehr zu Ex-Klub: "Denke oft darüber nach"

Nach Verletzungen und einiger Zeit als Reservespieler ist de Ligt unter Thomas Tuchel aktuell an der Seite Eric Diers in der Defensivzentrale gesetzt. Der 24-Jährige steht bei 27 Einsätzen in dieser Saison, in denen ihm zwei Tore und eine Vorlage gelangen.

Am Dienstagabend treffen die Bayern im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals auf den spanischen Rekordmeister Real Madrid. Los geht es in der Allianz Arena um 21 Uhr.