NBA: Die besten Scorer am Christmas Day: Von Michael Jordan keine Spur

Der Scoring-Rekord am Christmas Day gehört weiterhin Bernard King (60 Punkte), doch für die meisten Punkte in allen Spielen an Weihnachten spielt der "King of New York" keine Rolle. Wir blicken auf die besten Scorer vom Christmas Day.

13,5 Stunden Basketball der Spitzenklasse! Schaue alle Christmas Games live auf DAZN! Im vergangenen Jahr schwang sich LeBron James zum besten Scorer am Christmas Day auf und überholte dabei Kobe Bryant. Der King ist aber nicht der einzige Aktive in der Top 10. Gleich zwei Spieler können heute weiter Boden gut machen. Übrigens: Michael Jordan spielte nur sechsmal in seiner Karriere am Christmas Day (Bilanz: 5-1). Für ihn wurden insgesamt 170 Zähler notiert (darunter 42 Zähler gegen die Knicks 1992), das reicht aber nicht einmal für die besten 20.

© getty Platz 10: WALT BELLAMY (1961-1974) Teams: Packers/Bullets, Knicks, Pistons, Hawks, Jazz Punkte: 237 Punkte in neun Spielen (26,3 PPG) Beste Performance: 40 Punkte, 13 Rebounds und 7 Assists im Jahr 1971 für die Atlanta Hawks gegen die Buffalo Braves

© getty Platz 9: DOLPH SCHAYES (1948-1964) Teams: Nationals/Sixers Punkte: 239 Punkte in 13 Spielen (18,3 PPG) Beste Performance: 33 Punkte, 15 Rebounds und 9 Assists im Jahr 1957 für die Syracuse Nationals gegen die New York Knicks

© getty Platz 8: JAMES HARDEN (2009-heute) Teams: Thunder, Rockets, Nets, Sixers Punkte: 244 Punkte in neun Spielen (27,1 PPG) Beste Performance: 41 Punkte (15/35 FG), 6 Rebounds und 7 Assists im Jahr 2018 für die Houston Rockets gegen die Oklahoma City Thunder

© getty Platz 7: RUSSELL WESTBROOK (2008-heute) Teams: Thunder, Rockets, Wizards, Lakers Punkte: 254 Punkte in elf Spielen (23,1 PPG) Beste Performance: 34 Punkte (14/28 FG) und 11 Assists im Jahr 2014 für die Oklahoma City Thunder gegen die San Antonio Spurs

© getty Platz 6: SHAQUILLE O'NEAL (1992-2011) Teams: Magic, Lakers, Heat, Suns, Cavs, Celtics Punkte: 272 Punkte in 13 Spielen (20,9 PPG) Beste Performance: 32 Punkte (13/20 FG, 6/14 FT), 15 Rebounds und 2 Assists im Jahr 2000 für die Los Angeles Lakers gegen die Portland Trail Blazers

© getty Platz 5: KEVIN DURANT Teams: Sonics/Thunder, Warriors, Nets Punkte: 299 Punkte in zehn Spielen (29,9 PPG) Beste Performance: 44 Punkte (14/20 FG, 12/15 FT), 7 Rebounds und 4 Assists im Jahr 2010 für die Oklahoma City Thunder gegen die Denver Nuggets

© getty Platz 4: DWYANE WADE (2003-2019) Teams: Heat, Bulls, Cavs Punkte: 314 Punkte in 13 Spielen (24,1 PPG) Beste Performance: 40 Punkte (12/20 FG, 15/16 FT), 4 Rebounds und 11 Assists im Jahr 2006 für die Miami Heat gegen die Los Angeles Lakers

© getty Platz 3: OSCAR ROBERTSON Teams: Royals, Bucks Punkte: 377 Punkte in zwölf Spielen (31,4 PPG) Beste Performance: 40 Punkte (13/25 FG, 14/16 FT), 12 Rebounds und 17 Assists im Jahr 1961 für die Cincinnati Royals gegen die Los Angeles Lakers

© getty Platz 2: KOBE BRYANT Team: Lakers Punkte: 395 Punkte in 16 Spielen (24,6 PPG) Beste Performance: 42 Punkte (12/30 FG, 13/13 FT), 3 Rebounds und 6 Assists im Jahr 2004 für die Los Angeles Lakers gegen die Miami Heat