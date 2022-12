NBA Christmas Games, Preview: Luka Doncic vs. LeBron James - Spitzenspiele im Westen und Osten!

Die Christmas Games in der NBA stehen an und warten wie jedes Jahr am 1. Weihnachtsfeiertag mit zahlreichen hochkarätigen Partien auf, die bereits ab dem frühen Abend deutscher Zeit nacheinander ausgetragen werden. Luka Doncic trifft auf LeBron James, Ja Morant will an den Warriors Rache nehmen und die beiden besten Teams der Liga stehen sich gegenüber.

Los geht es im Madison Square Garden, wo die Knicks beim kritischen Publikum wieder für gute Laune sorgen wollen. Außerdem gilt: In nahezu allen Matches sind MVP-Kandidaten am Start, zudem gibt es einige personelle Fragezeichen bei großen Namen.

New York Knicks - Philadelphia 76ers (Sonntag ab 18 Uhr live auf DAZN)

Platz 5 gegen Platz 6 in der Eastern Conference - wer hätte das beim Duell Sixers vs. Knicks an Weihnachten vor Saisonbeginn gedacht? Nach acht Siegen in Folge zeigte das Pendel bei New York zuletzt mit Pleiten gegen Toronto und Chicago leicht nach unten, wobei die Niederlage gegen die Bulls insbesondere die Herren Brunson und Grimes noch ein wenig beschäftigen dürfte, die in der Schlussphase Freiwürfe liegen ließen (15/26 als Team!) und dann dabei zusehen mussten, wie DeMar DeRozan die Gäste zum Sieg schoss.

Dennoch machen die Knickerbockers Spaß: Jalen Brunson nimmt genau die Rolle ein, die man sich von ihm erhofft hat. Julius Randle ist nach schwachem Start in der Saison angekommen, R.J. Barrett zeigte gegen die Bulls eine unfassbare Leistung (44 Punkte) und so herrscht im Madison Square Garden nach mehr als einem Saisondrittel so etwas wie Euphorie. Die Beförderung von Quentin Grimes in die Starting Five hat sich ausgezahlt, Derrick Rose, Evan Fournier oder Cam Reddish sehen längst überhaupt keine Minuten mehr.

Dass die Stimmung im Big Apple schnell wieder kippen kann, ist bekannt. Also gilt es, die dritte Heimniederlage in Folge tunlichst zu vermeiden - keine leichte Aufgabe gegen formstarke Sixers, die sich mit sieben Erfolgen in Serie in den Standings nach vorne gearbeitet haben und mit einer Starpower aufwarten können, über welche die Knicks nicht verfügen - gesehen beim Sieg gegen die Clippers, als die Kombination aus Joel Embiid und James Harden zu viel für Kawhi Leonard und Paul George war.

Während Embiid 44 Punkte auflegte, trug Harden mit 20 Punkten und 21 Assists dazu bei, dass die Siegesserie trotz eines 20-Punkte-Rückstands weiter Bestand hat. The Beard pulverisierte dabei seine bisherigen Assist-Bestmarke und schloss zu den Sixers-Legenden Wilt Chamberlain und Maurice Cheeks auf. Hardens Playmaking ermöglichte zahlreiche offene Würfe, welche die Kollegen hochprozentig trafen. Gegen die Knicks dürfte Grimes versuchen, ähnliche Zahlen zu verhindern. Den ersten Vergleich der Saison entschieden die Knicks Anfang November auswärts knapp für sich und kamen dabei von einem 12-Punkte-Defizit im Schlussviertel zurück.

Aber: Aufseiten der Sixers fehlten Embiid und Harden, wodurch kaum Schlussfolgerungen möglich sind. Gleichzeitig war Tyrese Maxey mit 31 Zählern Topscorer. Der Guard brach sich kurz nach dem Knicks-Spiel den Fuß und fällt seitdem aus. Für die Christmas Games reicht es wohl nicht, eine Rückkehr bahnt sich allerdings zeitnah an.