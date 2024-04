"Mehr können wir nicht machen": Knie von Kawhi Leonard gibt Rätsel auf

"Das Knie hat nicht so reagiert, wie wir uns das erhofft hatten", gab Leonard nach der 90:101-Pleite bei den Dallas Mavericks zu. "Heute gab es für mich nur zwei Optionen. Entweder spiele ich limitierte Minuten oder gar nicht. Ich wollte aber auf dem Feld sein, um der Mannschaft zu helfen."

Leonard hatte in Spiel 2 sein Comeback gegeben, nachdem er seit dem 31. März wegen einer Entzündung im Knie nicht spielfähig war. Dort spulte Kawhi 35 Minuten ab, diesmal waren es lediglich 25, in denen Leonard lediglich 9 Punkte (4/7 FG) verbuchte. Symbolisch dafür war diese Szene, als Paul George die Idee hatte, Leonard in Transition einen Alley Oop zu schmeißen. Kawhi verwandelte diesen, baumelte aber lange am Ring, um sicherer landen zu können und das Knie weniger zu belasten.

"Es ist so frustrierend, dass mir das so spät in der Saison passiert", ärgerte sich Leonard, der auch sagt: "Wir werden alles Nötige machen und die richtigen Entscheidungen treffen." Zusammen mit dem Team werde nun entschieden, wie es für Leonard in den kommenden Spielen weitergeht.