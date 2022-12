Rising Star, Eichhörnchen und umstrittene Queen: Die Köpfe der Darts-WM

Showtime im Alexandra Palace: Vom 15. Dezember bis zum 3. Januar geht es in London beim bunten Saisonhöhepunkt im Darts um den WM-Titel. Wir stellen einige der schillerndsten Köpfe vor, auf die es zu achten gilt.

Sorgen bereitet allerdings neben der starken Konkurrenz vor allem der Gesundheitszustand seiner Frau Joanne, die Ende November erneut ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Deshalb ließ Wright sogar seine Teilnahme an den Players Championship Finals, der WM-Generalprobe, sausen. Ob der Schotte tatsächlich den Kopf für die Titelverteidigung frei hat, muss bezweifelt werden.

Schon lange vor seinem ersten WM-Triumph 2020 war "Snakebite" mit seiner bunten Irokesenfrisur, dem Schlangentattoo auf dem Kopf und seinen knalligen Outfits einer der größten Hingucker. Nun will er seinen zweiten Titel erfolgreich verteidigen.

Im Ranking ist er zwar "nur" noch Dritter, inzwischen aber wieder in Top-Form: 2022 gewann "Mighty Mike" zum sechsten Mal die prestigeträchtige Premier League und drei Majorturniere. Bei den Buchmachern gilt er als heißester Titelkandidat.

Der dreimalige Champion drängt auf die Rückkehr an die Spitze. Selbstbewusst war der Niederländer, 2014 jüngster PDC-Weltmeister der Geschichte, schon immer. Als er 2021 nach sieben Jahren die Weltranglisten-Führung verlor, war seine jahrelange Dominanz vorbei.

Kürzlich trumpfte "Barney" sogar wieder auf der TV-Bühne auf: Beim Grand Slam of Darts schlug er in der Gruppenphase den Weltranglistenersten Gerwyn Price - und wiederholte dieses Kunststück im Viertelfinale trotz eines 3:8-Rückstands. Erst im Halbfinale war gegen Michael Smith Endstation. Der gewann daraufhin nach zuvor acht Final-Niederlagen endlich seinen ersten Majortitel.

Anschließend spielte Rock sich bei der EM bis ins Achtelfinale, beim Grand Slam of Darts folgte nächste Highlight: Im hochklassigen Achtelfinalmatch gegen Michael van Gerwen gelang Rock ein Neundarter. Dass er kurz darauf das Finale der Junioren-WM gewann, überraschte niemanden mehr. Mit Rock, der sich auf Rang 47 der Order of Merit vorgearbeitet hat, ist auch bei der "großen" Weltmeisterschaft zu rechnen.

Kaum zu glauben, aber wahr: Der Nordire ist erst seit diesem Jahr Dartsprofi. Am letzten Tag der britischen Qualifying-School sicherte er sich mit 20 Jahren seine Tourkarte - und gewann im Oktober erstmals einen Pro-Tour-Titel.

Martin Schindler: Das Eichhörnchen

Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Auch wenn das Jahr 2022 für Schindler alles andere als mühsam anmutet, passt das Bild. Denn obwohl der Strausberger noch auf den großen Wurf bei einem Majorturnier wartet, war er so stark wie nie - und hat sich dank konstanter Leistungen unter dem Radar bis auf Ranking-Platz 29 vorgearbeitet.

Oft fehlten "The Wall", dem aktuell formstärksten Deutschen, nur Kleinigkeiten. So etwa bei den Players Championship Finals, wo er erstmals ein Major-Achtelfinale erreichte, dort aber gegen Rob Cross an seinen Nerven scheiterte. Trumpft Schindler bei seiner vierten WM auf, könnte er Gabriel Clemens als bestplatzierten Deutschen ablösen.