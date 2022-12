Darts WM 2023: Deutsche Spieler bei der Weltmeisterschaft

Die Darts-Weltmeisterschaft 2023 steht vor der Tür. SPOX zeigt Euch, welche deutschen Spieler am prestigeträchtigsten Wettbewerb des Sports im Ally Pally antreten werden.

Während in Katar die Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet, steht auch die WM im Dartsport kurz bevor. In ziemlich genau zwei Wochen fliegen im Londoner Ally Pally (Alexandra Palace) wieder die Pfeile, wenn zum 30. Mal in der Geschichte des Sports eine Weltmeisterschaft ausgetragen wird.

Am 15. Dezember 2022 geht das Turnier los, es endet am 3. Januar 2023 mit dem großen Finale in der englischen Hauptstadt. Amtierender Champion ist der Schotte Peter Wright, der sich im Finale vor einem Jahr gegen Lokalmatador Michael Smith mit 7:5 durchsetzte.

Auf dem Spiel steht bei der WM neben einer Trophäe und Prestige auch ein Gesamt-Preisgeld in Höhe von 2.500.000 Pfund, das an die Teilnehmer ausgeschüttet wird. Insgesamt 96 Profis nehmen am Kampf um den Weltmeistertitel in diesem Jahr teil.

Diese bestehen aus den 32 besten Spielen der PDC Order of Merit. Weitere 32 Starterplätze erhalten die Besten der PDC Pro Tour Order of Merit, die nicht bereits qualifiziert sind. Das letzte Drittel machen die Wildcards aus, die man mit dem Gewinnen von Qualifikationsturnieren erhält.

© imago images Martin Schindler und Gabriel Clemens nehmen an der WM 2023 in London teil.

SPOX verrät Euch, welche deutsche Spieler an der Weltmeisterschaft in zwei Wochen teilnehmen werden.

Darts WM 2022: Deutsche Spieler bei der Weltmeisterschaft

Beim Großereignis in London werden drei deutsche Spieler mit dabei sein - einer weniger als noch im vergangenen Jahr. Als Top-32-Spieler der PDC Order of Merit haben sich Gabriel Clemens und Martin Schindler automatisch für die WM qualifiziert, beide steigen dadurch erst in der zweiten Runde ins Geschehen ein. Florian Hempel komplettiert das deutsche Trio. Er musste den Wildcard-Weg gehen, mit dem Gewinn der Super League hat er sich die Berichtigung ergattert.

Clemens trifft in seinem ersten Turnierspiel (2. Runde) entweder auf die erst 18 Jahre alte Beau Greaves (England) oder den Iren William O'Connor. Schindler muss gegen Martin Lukeman (England) oder Nobuhiro Yamamoto aus Japan ran. Hempel trifft auf den Engländer Keegan Brown.

© getty Max Hopp verpasst erneut die WM.

Max Hopp ist hingegen auch dieses Mal nicht mit dabei. Der 26-Jährige scheiterte im letzten Qualifikationsturnier für die WM und verlor dadurch auch seine Tourkarte. In diesem Jahr war der nun Weltranglisten-75. bei nur einem von neun Major-Turnieren dabei.

PDC Order of Merit:

Name Nation Rang Gerwyn Price Wales PDC Nr. 1 Peter Wright Schottland PDC Nr. 2 Michael van Gerwen Niederlande PDC Nr. 3 Michael Smith England PDC Nr. 4 Luke Humphries England PDC Nr. 5 Rob Cross England PDC Nr. 6 Jonny Clayton Wales PDC Nr. 7 James Wade England PDC Nr. 8 Danny Noppert Niederlande PDC Nr. 9 Nathan Aspinall England PDC Nr. 10 Gary Anderson Schottland PDC Nr. 11 Dave Chisnall England PDC Nr. 12 Joe Cullen England PDC Nr. 13 Dirk van Duijvenbode Niederlande PDC Nr. 14 Dimitri Van den Bergh Belgien PDC Nr. 15 Ryan Searle England PDC Nr. 16 José de Sousa Portugal PDC Nr. 17 Krzysztof Ratajski Polen PDC Nr. 18 Ross Smith England PDC Nr. 19 Damon Heta Australien PDC Nr. 20 Stephen Bunting England PDC Nr. 21 Chris Dobey England PDC Nr. 22 Callan Rydz England PDC Nr. 23 Daryl Gurney Nordirland PDC Nr. 24 Gabriel Clemens Deutschland PDC Nr. 25 Brendan Dolan Nordirland PDC Nr. 26 Mervyn King England PDC Nr. 27 Vincent van der Voort Niederlande PDC Nr. 28 Martin Schindler Deutschland PDC Nr. 29 Mensur Suljovic Österreich PDC Nr. 30 Kim Huybrechts Belgien PDC Nr. 31 Raymond van Barneveld Niederlande PDC Nr. 32

PDC Pro Tour Order of Merit:

Name Nation Rang Josh Rock Nordirland PDC Pro Tour Nr. 1 Andrew Gilding England PDC Pro Tour Nr. 2 Martin Lukeman England PDC Pro Tour Nr. 3 Madars Razma Lettland PDC Pro Tour Nr. 4 Adrian Lewis England PDC Pro Tour Nr. 5 Rowby Rodriguez Österreich PDC Pro Tour Nr. 6 Scott Williams England PDC Pro Tour Nr. 7 Jim Williams Wales PDC Pro Tour Nr. 8 Ryan Meikle England PDC Pro Tour Nr. 9 William O'Connor Irland PDC Pro Tour Nr. 10 Steve Beaton England PDC Pro Tour Nr. 11 Jermaine Wattimena Niederlande PDC Pro Tour Nr. 12 Simon Whitlock Australien PDC Pro Tour Nr. 13 Keane Barry Irland PDC Pro Tour Nr. 14 Keegan Brown England PDC Pro Tour Nr. 15 Ricky Evans England PDC Pro Tour Nr. 16 Alan Soutar Schottland PDC Pro Tour Nr. 17 Karel Sedlácek Tschechien PDC Pro Tour Nr. 18 Jamie Hughes England PDC Pro Tour Nr. 19 Matt Campbell Kanada PDC Pro Tour Nr. 20 Danny Jansen Niederlande PDC Pro Tour Nr. 21 Mike De Decker Belgien PDC Pro Tour Nr. 22 Ritchie Edhouse England PDC Pro Tour Nr. 23 Boris Krcmar Kroatien PDC Pro Tour Nr. 24 Cameron Menzies Schottland PDC Pro Tour Nr. 25 Luke Woodhouse England PDC Pro Tour Nr. 26 Michael Mansell Nordirland PDC Pro Tour Nr. 27 Geert Nentjes Niederlande PDC Pro Tour Nr. 28 Niels Zonneveld Niederlande PDC Pro Tour Nr. 29 Martijn Kleermaker Niederlande PDC Pro Tour Nr. 30 John O'Shea Irland PDC Pro Tour Nr. 31 Adam Gawlas Tschechien PDC Pro Tour Nr. 32

