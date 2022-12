WM Kompakt am 15. Dezember: Dietmar Hamann schießt gegen Cristiano Ronaldo

Der würdelose Cristiano Ronaldo wird im irischen TV zum Didi-Man. Weil Fußball nicht politisch ist, adelt ein Staatspräsident einen Marokkaner zum besten Spieler der WM 2022 in Katar. Und: EIN DEMENTI SIEHT ANDERS AUS!!!

WM 2022 in Katar - Didi-Man des Tages: Cristiano Ronaldo

Dietmar Hamann ist nicht nur TV-Experte bei Sky, sondern war in selber Funktion auch beim irischen Sender RTÉ 2 zu Gast. Dort tat er das, was man als TV-Experte heute in steter Regelmäßigkeit zu tun hat: Kritik üben. Und zwar an Cristiano Ronaldo.

Anlass war das blitzartige Verschwinden vom Spielfeld, nachdem CR7 mit Portugal gegen Marokko bei der WM ausschied. "Man spricht von diesen Superstars, Spitzenspielern, Spitzenverdienern - und wenn man bedenkt, dass einer der größten Spieler, der letzte Woche von der Bildfläche verschwunden ist, Ronaldo, ihnen nicht einmal nach dem Spiel gratulieren konnte...", ereiferte sich Hamann und fuhr fort: "Sie haben dieses Spiel gewonnen und etwas Historisches geleistet, und er hatte nicht einmal die Würde, ihnen zu dem zu gratulieren, was sie erreicht haben."

Wie man mit Würde verliert, bewiesen in Hamanns Augen am Mittwoch die Marokkaner: "Und jetzt sehen Sie ihnen zu, wie sie den Franzosen die Hand schütteln. Die Würde und die Güte, die sie in der Niederlage zeigen - brillant."