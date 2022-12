WM Kompakt am 10. Dezember: "Respektlos!" Häme für die Niederlande - Lionel Messi stichelt gegen Louis van Gaal

Das hitzige Viertelfinal-Duell zwischen Argentinien und den Niederlanden sorgt weiter für Schlagzeilen. Und Schiedsrichter Mateu Lahoz verteilt wohl noch immer Gelbe Karten. Unser WM Kompakt kam bislang ohne Verwarnung davon und widmet sich am Samstag den Emotionen von Lionel Messi und Konsorten. Außerdem: Neymar wird getröstet. Und Bob Hanning legt sich in einer bemerkenswerten Abrechnung mit dem DFB an.

© getty WM 2022 in Katar - Provokationen des Tages: Argentinien vs. Niederlande Der Moment, in dem sich alle Emotionen entluden, ging um die Welt: Als Lautaro Martínez den entscheidenden Elfmeter gegen die Niederlande verwandelte, löste er bei seinen argentinischen Teamkollegen eine Gefühlsexplosion aus. Während Lionel Messi und Co. an der Mittellinie zum Jubellauf in Richtung Lautaro und Elfer-Held Emiliano Martínez ansetzten, sackten die Spieler der Elftal vor Enttäuschung zusammen. Verteidiger Nicolas Otamendi konnte es sich dabei nicht verkneifen und hielt sich mit Blick Richtung Niederländer seine Hände an die Ohren, als wollte er zeigen: Ich höre nichts von euch. Eine Provokation im Moment des Triumphes? "Diese Fotos sind aus dem Zusammenhang gerissen", erklärte Otamendi später. Zugleich erhob er Vorwürfe gegen die Gegner: "Ein Spieler der Niederländer ging bei jedem Elfmeter, den wir schießen wollten, zu unserem Schützen und hat etwas zu ihm gesagt." Vor dem entscheidenden Versuch von Lautaro Martínez versuchten gleich vier Niederländer, sich ihm in den Weg zu stellen und ihn zu verunsichern. Offensichtlich ohne Erfolg. Der Augenblick, den unter anderem Reuters-Fotograf Paul Childs einfing, ging indes in den sozialen Netzwerken viral. Viele Zeitungen nutzten das Motiv zudem auf ihren Titelseiten am Samstag. Emotional und hitzig ging es auch schon während der intensiven 120 Minuten zuvor zu. Unmittelbar vor Beginn der Verlängerung löste ein von einem Argentinier in Richtung der niederländischen Bank gebolzter Ball eine riesige Rudelbildung aus. Der überforderte Schiedsrichter Mateu Lahoz, der mit Gelben Karten (insgesamt 17 - WM-Rekord) nur so um sich warf, hatte das Spiel zu diesem Zeitpunkt bereits verloren. Hinterher fand auch Messi deutliche Worte für Lahoz: "Die FIFA sollte darüber nachdenken, uns so jemanden zu schicken, der mit der Situation überfordert ist." Apropos Messi. Auch der Superstar leistete sich einen verbalen Ausrutscher. Der PSG-Star stand in der Mixed Zone bei TyC Sports zum Interview bereit, als Wout Weghorst an ihm vorbeilief. Messi blickte zu ihm und giftete: "Was guckst du so, du Idiot? Geh weiter, los." Ob Weghorst den Argentinier zuvor provozierte, ist unklar. Schon auf dem Feld hatte Messi unmittelbar nach dem Ende des Elfmeterschießens das Gespräch mit Bondscoach Louis van Gaal gesucht. "Ich empfand van Gaals Kommentare vor dem Spiel respektlos und einige Niederländer haben während des Spiels zu viel gesprochen", sagte Messi hinterher. "Van Gaal behauptet, dass er guten Fußball spielen lässt und dann stellt er Stürmer in den Strafraum und fängt an, lange Bälle schlagen zu lassen", meinte Messi zu dessen Taktik. "Wir hatten es verdient weiterzukommen und so ist es auch gekommen." Der niederländische Coach solle "die Klappe halten", schimpfte Elferkiller Emiliano Martínez, nachdem van Gaal sich zuvor siegessicher gezeigt hatte.

© getty WM 2022 in Katar - Kopie des Tages: Wout Weghorst Der Ex-Wolfsburger Wout Weghorst war der verhinderte Held des Viertelfinal-Dramas seiner Niederländer gegen Argentinien. Nach dem 0:2-Rückstand hatte Weghorst mit einem Doppelpakc die Elftal in die Verlängerung gerettet, im Elfmeterschießen versagten dann aber Virgil van Dijk und Steven Berghuis die Nerven vom Punkt. Doch vor allem Weghorsts Ausgleichstreffer blieb in Erinnerung. Während die Argentinier bei dem Freistoß halblinks vor der der Strafraumgrenze mit einem direkten Versuch von Cody Gakpo rechneten, narrten die Niederländer die Albiceleste mit einer Finte: Teun Koopmeiners passte flach zu Weghorst, der den Ball mit dem Rücken zum Tor vor Enzo Fernandez abschirmte und aus der Drehung zum 2:2 traf. Auch Thomas Müller feierte die Finte. "Der Wahnsinn hört nicht auf - was für ein Trick von den Niederlanden und Wout Weghorst", twitterte der Bayern-Star. Völlig neu war Weghorsts Freistoßvariante übrigens nicht. Schon zu Bundesliga-Zeiten hatte der frühere Wolfsburg er auf diese Weise getroffen. Im Spiel gegen Arminia Bielefeld Ende Oktober 2020 brachte Weghorst nach einem Freistoß von Maximilian Arnold die Wölfe mit dem gleichen Trick in Führung.

© getty WM 2022 in Katar - Trost des Tages: Neymar Bei Brasiliens Superstar Neymar flossen nach dem Viertelfinal-Aus gegen Kroatien die Tränen in Strömen. Routinier Dani Alves versuchte den Offensiv-Künstler zu trösten, aber Neymar war untröstlich. Erst als die ersten Tränen getrocknet waren, schaffte es dann doch noch jemand, Neymar zumindest wieder ein leichtes Lächeln ins Gesicht zu zaubern: Leonardo Perisic. Der zehnjährige Sohn des ehemaligen Bayern-Stars Ivan Perisic klatschte an der Mittellinie mit Neymar ab und versuchte offenbar, ihn aufzumuntern. Neymar reagierte mit einer Umarmung. Athletic-Journalist David Ornstein schrieb von einem "wunderschönen Moment". Neymar hatte mit seinem Treffer in der Verlängerung die Seleção zunächst auf Halbfinal-Kurs gebracht. Zugleich stellte er mit seinem 77. Tor für Brasilien Pelés Rekord ein. Die Fußballlegende beglückwünschte Neymar via Instagram an einem Tag, der "nicht der glücklichste für uns" ist. "Mein Rekord wurde vor fast 50 Jahren aufgestellt, und niemand konnte sich ihm bis heute nähern. Du hast es geschafft, Junge", schrieb Pelé, der vor zehn Tagen laut ärztlichem Bulletin mit einer Atemwegsinfektion in ein Krankenhaus in São Paulo eingeliefert worden war. Der 82-Jährige ignoriert damit die Zählweise des heimischen CBF-Verbandes, der 95 Treffer für den dreimaligen Weltmeister auflistet, 18 davon in vom Weltverband FIFA nicht anerkannten Spielen. Pelé munterte Neymar, wie er selber beim FC Santos groß geworden, auf, von einem angedachten Rücktritt aus der Seleção abzusehen und nach weiteren Rekorden und dem erhofften sechsten WM-Titel bei der Endrunde in vier Jahren zu jagen. "Dein Vermächtnis ist noch lange nicht zu Ende. Inspirier uns weiter", gab der Jahrhundertfußballer dem 30-Jährigen mit auf den Weg.

© imago images WM 2022 in Katar - Abrechnung des Tages: Bob Hanning "Satt, träge, selbstgerecht" - Bob Hanning ließ in einer bemerkenswerten Abrechnung im Tagesspiegel kein gutes Haar an der deutschen Nationalmannschaft. Der langjährige Vizepräsident des Deutschen Handballbunds fand für die Leistung der in der WM-Vorrunde gescheiterten DFB-Auswahl deutliche Worte: "Ich kann mich nicht an einen ähnlich trostlosen Turnier-Auftritt einer deutschen Fußballnationalmannschaft erinnern. Ohne Feuer. Ohne Eifer. Ohne Ehrgeiz. Ohne Mumm." Zudem hatte Hanning für den Posten des Bundestrainers einen überraschenden Vorschlag: Steffen Baumgart, aktuell Trainer des 1. FC Köln. "Das wäre mal einer für den Job des Bundestrainers. Ich kenne ihn nicht, aber der Junge macht schon beim Zusehen Spaß", so Hanning: "Er würde Fehler machen, natürlich würde er das. Aber mit Leidenschaft. Und Fehler mit Leidenschaft, das weiß ich aus eigener Erfahrung, werden verziehen." Hier geht es zu Hannings Abrechnung.

© imago images WM 2022 in Katar - Schock des Tages: Grant Wahl Das Viertelfinale zwischen Argentinien und den Niederlanden wurde vom Tod des bekannten US-Journalisten Grant Wahl überschattet. Der 48-Jährige war auf der Tribüne zusammengebrochen, nach Angaben des Wall Street Journal habe er einen Herzinfarkt erlitten. "Grant hat den Fußball zu seiner Lebensaufgabe gemacht. Wir sind erschüttert, dass er und sein brillanter Schreibstil uns nicht mehr beglücken werden", schrieb der US-Verband. Sein Bruder Eric Wahl meldete sich später in einem Video und äußerte einen schlimmen Verdacht: Seiner Meinung nach sei sein Bruder umgebracht worden. "Mein Name ist Eric Wahl und ich bin der Bruder von Grant, ich bin schwul, ich bin der Grund, warum er ein Regenbogen-Shirt getragen hat", sagte er in dem Video: "Mein Bruder war gesund, er sagte mir, er bekam Todesdrohungen, ich glaube nicht, dass mein Bruder nur gestorben ist, ich glaube, er wurde umgebracht." Auf Twitter wandte sich Wahl zudem an die US-Regierung und bat um Unterstützung. Wahl hatte während der WM durch das Tragen von Regenbogen-T-Shirts immer wieder für Aufsehen gesorgt, kurzzeitig war er sogar festgenommen worden. Er hatte außerdem auf die Einschränkungen in der freien Berichterstattung im WM-Gastgeberland Katar hingewiesen. Wahls Ehefrau Céline Gounder erklärte, dass sie "komplett unter Schock" stehe. FIFA-Präsident Gianni Infantino kondolierte Wahls Familie am Samstag und drückte in einem Statement seine "immense Betroffenheit" aus: "Seine Liebe für den Fußball war groß und seine Berichterstattung wird allen, die das globale Spiel verfolgen, fehlen."

© getty WM 2022 in Katar: Das steht heute noch an Marokko vs. Portugal (16 Uhr) Geht Marokkos Märchen weiter? Nach dem erstmaligen Einzug in ein WM-Viertelfinale wollen die "Löwen vom Atlas" mehr. Dabei könnte Marokko Geschichte schreiben, denn noch nie schaffte es ein afrikanisches Team bei einer WM ins Halbfinale. Bei Portugal dreht sich alles um die Ronaldo-Frage. Spielt er oder spielt er nicht? Vermutlich erhält Gonçalo Ramos nach seinem Dreierpack gegen die Schweiz erneut den Vorzug in der Startelf. Marokko hatte 1986 durch ein 3:1 gegen Portugal im letzten Gruppenspiel zum bis zu diesem Jahr einzigen Mal das Achtelfinale erreicht, 2018 entschieden die Europäer dank eines Treffers von Cristiano Ronaldo das jüngste Duell mit 1:0 für sich. England vs. Frankreich (20 Uhr) Harry Kane oder Kylian Mbappé - die Partie zwischen dem Vizeeuropameister und dem Weltmeister ist auch das Aufeinandertreffen der beiden Offensivstars. Mbappé hat die Nase derzeit mit bereits fünf WM-Toren vorne, entsprechend groß ist der Respekt der Engländer vor dem Weltmeister. Kane dagegen könnte mit einem Treffer gegen Frankreich mit Englands Rekordschützen Wayne Rooney (53 Tore) gleichziehen. Aufatmen können die Three Lions auch, weil Schlüsselspieler Declan Rice nach Erkrankung fit ist. Dazu kehrte Raheem Sterling wieder zurück zum Team, nachdem er zwischenzeitlich wegen einer Familienangelegenheit abgereist war.