WM Kompakt am 9. Dezember: Zoff bei den Three Lions! Arsenal-Star muss nach Hause

Die Weltmeisterschaft in Katar meldet sich mit den ersten beiden Viertelfinal-Partien zurück. Da darf selbstverständlich auch unser WM Kompakt nicht fehlen, welches Euch bestens auf den bevorstehenden Clash vorbereitet. Dieses Mal im Angebot: Krach im englischen Nationalteam, ein zum Gegenschlag ausholender Tite und Kritik am DFB-Team.

© getty WM 2022 in Katar - Zoff des Tages: Ben White vs. Steve Holland Während man der deutschen Nationalmannschaft in diesen Tagen gerne vorwirft, dass es während des Aufenthalts in Katar zu harmonisch, zu nett und zu wenig kompetitiv zugegangen sei, hört man von Englands Auswahl das genaue Gegenteil. Dort, so berichtet die Daily Mail zumindest, gab es ordentlich Krach zwischen dem mittlerweile abgereisten Arsenal-Verteidiger Ben White und Co-Trainer Steve Holland. Vor versammelter Mannschaft hätten sich die beiden Streithähne gegenseitig angebrüllt, worauf Chefcoach Gareth Southgate die Reißleine zog und White nach Hause schickte. Schon zuvor soll der 25-Jährige mit mangelhafter Einstellung an die "Mission Katar" herangetreten sein. Die Vorwürfe: zu wenig Wissen über den Gegner und seinen eigenen Statistiken. Zudem soll sich die Integration Whites in die Mannschaft der Three Lions als kompliziert herausgestellt haben. Nun darf der Star des FC Arsenal die restlichen Spiele seiner Mannschaft (mindestens gegen Frankreich darf England ja noch antreten) von seiner Heimat aus verfolgen. Einen Ersatz möchte Southgate aber wohl nicht nachnominieren.

© getty WM 2022 in Katar: Die Viertelfinals im Überblick Datum Begegnung 9. Dezember, 16 Uhr Kroatien vs. Brasilien 9. Dezember, 20 Uhr Niederlande - Argentinien 10. Dezember, 16 Uhr Marokko vs. Portugal 10. Dezember, 20 Uhr England vs. Frankreich

© getty WM 2022 in Katar - Konter des Tages: Tite Was wurde auf die brasilianische Nationalmannschaft nach deren Tanzeinlagen gegen Südkorea eingetreten. "Respektlos", "arrogant", "abgehoben" hallte es durch die Presse und auch viele Fans und selbsternannte Experten waren wenig begeistert über das Auftreten der Seleção. Nationaltrainer Tite holte nun zum Gegenschlag aus und schoss speziell in Richtung einem der lautesten Kritiker, Manchester-United-Legende Roy Keane. "Ich werde keine Kommentare gegenüber denjenigen abgeben, die die brasilianische Geschichte und Kultur nicht so gut kennen wie jeder von uns, ich lasse diesen Lärm beiseite", so Tite auf der Presskonferenz vor dem Duell seiner Mannschaft gegen Kroatien (ab 16 Uhr im Liveticker). Die Brasilianer werden sich den Spaß an den Jubeltänzen nicht nehmen lassen, so der 61-Jährige weiter. "Das ist nicht respektlos. Es ist Teil unserer Kultur. Wir werden weiterhin Dinge auf unsere Art und Weise tun. Diese Tänze sind einfach das, was wir sind." Dass er von seiner Mannschaft überredet wurde, selbst Teil dieser Tänze zu sein, stört Tite überhaupt nicht. Viel mehr habe es das Teamgefüge und die Stimmung innerhalb der Mannschaft verbessert. "Wissen Sie: Das ist meine Art, mit der jungen Generation in Kontakt zu bleiben. Ich bin 61, die Spieler können meine Enkel sein und wenn ich tanzen muss, um mit denen eine Verbindung herzustellen, dann werde ich immer wieder mit ihnen tanzen." Ob die Brasilianer auch heute Nachmittag gegen Kroatien das ein oder andere Tänzchen auspacken?

© getty WM 2022 in Katar - Kritik des Tages: Berti Vogts Eingangs erwähnten wir die viel kritisierte Harmonie, die angeblich im und ums DFB-Team geherrscht haben soll und die nach Meinung vieler zum frühen Aus führte. Einer, der es ähnlich sieht, ist Ex-Nationaltrainer Berto Vogts. Dieser holte in seiner WM-Kolumne für die Rheinische Post aus und kritisierte die Stimmung im deutschen Camp. "In den vergangenen Jahren gab es zu viel Harmonie im DFB. Das hat zum Stillstand an vielen Stellen geführt", schrieb Vogts. In diesem Zusammenhang kritisierte der Europameister-Trainer von 1996 den ehemaligen DFB-Geschäftsführer. "Das ist sicherlich auch etwas, was sich Oliver Bierhoff vorwerfen lassen muss. Ich habe ihn oft darauf hingewiesen, aber Kritik war nicht gewünscht in seinem Umfeld." DFB-Vize Hans-Joachim Watzke müsse nun mit seinem Berater Matthias Sammer "wieder eine gesunde Streitkultur im DFB" einführen. Gut, wäre das auch geklärt.