WM Kompakt, 1. Dezember: Szczesny pfeift auf Ehrenschulden - philosophischer Austausch zwischen Lewandowski und Messi

Nächster "Skandal" bei der WM 2022 in Katar: Wojciech Szczesny wettet mit Lionel Messi, verliert und will jetzt nicht zahlen! Da wird La Pulga auch der philosophische Austausch mit Robert Lewandowski nicht trösten können. Und im französischen Fernsehen ging auch einiges schief.

Der Torhüter von Juventus Turin lag falsch, hielt dafür den Strafstoß - und will jetzt nicht zahlen! "Ich werde ihn nicht bezahlen, er hat genug. Ich weiß nicht, ob so eine Wette bei einer Weltmeisterschaft überhaupt erlaubt ist. Ich werde dafür gesperrt", sagte er mit einem Augenzwinkern dem polnischen Sender TV2 .

Nun zog Álvarez zurück und will Messi doch nicht aufs Maul hauen: "In den vergangenen Tagen habe ich mich von der Leidenschaft und der Liebe zu meinem Land mitreißen lassen und mich unangebracht geäußert, wofür ich mich bei Messi und dem argentinischen Volk entschuldigen möchte. Jeden Tag lernen wir etwas Neues und dieses Mal war ich an der Reihe", schrieb Álvarez.

"Es tut gut, dass es so endet", bilanzierte Co-Kommentator und Matthäus-Ohrfeiger Bixente Lizarazu. Auch Kommentator Grégoire Margotton war sich sicher: "Und weiter geht's nicht. Der Schiedsrichter befreit alle nach diesem Ausgleich in letzter Sekunde, bei diesem Tor von Antoine Griezmann. Wir kommen natürlich wieder mit allen Reaktionen der Bleus."

Zugegeben, es ging bei dieser Geschichte um den gestrigen Tag, doch wir skandalisieren das jetzt einfach mal weiter, dann gilt die Sache noch. War ja schon ein schwerwiegender Fauxpas, wie der Franzose sagt. Der französische Free-TV-Sender TF1 dachte sich nämlich: Ausgleich, Abpfiff, Werbung. War ja aber nicht, ging ja weiter. Doch das haben die Kollegen nicht bemerkt, also sind sie tatsächlich nach Antoine Griezmanns Last-Second-Ausgleich aus dem Spiel und in die Werbung gegangen.

Also, es gibt zwei Versionen - beide erzählt von Lewandowski himself. Sucht Euch einfach die aus, die besser in Euer Weltbild passt.

Für den Sender NOS Sport war das die historisch schlechteste Einschaltquote in diesem Jahrhundert. Auch das gesamte Turnier juckt bei unseren Nachbarn offenbar keine Sau, denn auch sonst verzeichnet man so wenige TV-Zuschauer wie noch nie.

Diese Kategorie muss eigentlich in "...des Jahrhunderts" modifiziert werden! 2021 hatte die Niederlande rund 17,48 Millionen Einwohner. Nur 3,8 Millionen davon (in der Spitze 5,8 Mio.) guckten sich am Dienstag den Oranje-Kick gegen Katar an.

WM 2022 in Katar: Das steht heute noch an

Kanada vs. Marokko (16 Uhr)

Marokko steht vor einer historischen Partie, die am Ende denselben Erfolg einbringen könnte wie jenen, den die Polen gestern erreicht haben: zum ersten Mal seit 36 Jahren wieder in der K.o.-Runde einer WM zu stehen. Was es dafür braucht? Genau einen Punkt. Den würden die bereits ausgeschiedenen Kanadier aber auch nehmen, denn es wäre ihr erster bei einer WM. Das mit dem erste Tor haben sie ja im letzten Spiel bereits erledigt.

Kroatien vs. Belgien (16 Uhr)

Fliegen die Belgier, die sich zuletzt vom Dauer-Geheimfavoriten zu einer Ansammlung an Alt-Stars gemausert haben, tatsächlich in der Gruppenphase raus? Es soll ja an allen Ecken und Enden innerhalb des Teams krachen. Mittendrin ist mit Toby Alderweireld (schon 33!) auch einer der Lieblingsspieler der SPOX-Redaktion - besten Dank nochmal an Ex-Kollege Flo Schimak! Wir sind daher leicht parteiisch, doch zum Weiterkommen braucht es schon einen belgischen Sieg und da wiederum sind wir nicht so zuversichtlich.

Kroatien benötigt einen Punkt und keine Gelbe Karte gegen Luka Modric, sonst wäre der im Achtelfinale gesperrt. Was für Belgien auch geht: Ein Remis plus eine hohe Niederlage Marokkos gegen Kanada.

Costa Rica vs. Deutschland (20 Uhr)

Deutschland auf Rekordkurs! Nach dem schlechtesten Start in der deutschen WM-Historie seit 1938 könnte heute zum zweiten Mal in Folge ein Aus in der Gruppenphase geschehen. Wer errechnen will, wie dieser GAU verhindert wird, muss hier lesen.

Ein weiterer Rekord ist dennoch sicher: Manuel Neuer wird Torhüterlegende Sepp Maier und auch den Brasilianer Claudio Taffarel ablösen und zum 19. Mal im Kasten bei einer Weltmeisterschaft stehen. "Ehrlich? Ach, schade! Dann hätte ich besser noch ein Spiel mehr machen sollen damals 1970 in Mexiko", sagte Maier zur Münchner Abendzeitung.

Japan vs. Spanien (20 Uhr)

Die Japaner können trotz der überraschenden Pleite gegen Costa Rica durchaus zuversichtlich in die Partie gehen: Gegen Ex-Weltmeister hat es bei dieser WM ja ganz gut geklappt...

Mit einem Sieg gegen Ex-Weltmeister Spanien ist die Elf von Coach Moriyasu im Achtelfinale. Spanien dagegen reicht bereits ein Unentschieden.