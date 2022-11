WM Kompakt, 30. November: Lästerattacke gegen Infantino - eine Nation sucht den Maulwurf

FIFA-Präsident Gianni Infantino ist unter die Groundhopper gegangen. Der DFB weiß, wie man spart und die US-Amerikaner wie Party geht. Außerdem bei der neuen Ausgabe von WM Kompakt: Belgiens Maulwurf-Suche, ein kamerascheuer Gareth Bale und das Comeback des grimmigen Louis van Gaal.

© getty

WM 2022 in Katar - Groundhopper des Tages: Gianni Infantino

Der viel kritisierte FIFA-Präsident Gianni Infantino sorgte während den späten Spielen am Dienstag für Verwirrung bei den Zuschauern im Stadion und vor der Glotze - und das hatte nichts mit irgendwelchen fragwürdigen Aussagen zu tun: er war sowohl bei Katar gegen Niederlande als auch bei Ecuador gegen Senegal im Stadion.

Ein Traum eines jeden Groundhoppers! Doch wie hat das der Schweizer angestellt? Hat er einen Klon, einen (guten) Zwilling oder - hoffentlich das - kann man jetzt doch beamen? Die leider etwas unspektakuläre Antwort: die beiden Stadien liegen lediglich 52 Kilometer, eine Autofahrt von 37 Minuten, auseinander.

Infantino fuhr also in der Halbzeit los und trudelte in der 59. Minute zum Spiel zwischen Ecuador und Senegal ein. Durch die Rechte-Vergabe in Deutschland war er also auch erst in der ARD und später bei MagentaTV zu sehen. Der Kommentator von letzterem Anbieter band die Einblendung Infantinos sogar (zynisch) ein.

"Das sieht man öfters bei den Ecuadorianern, dass sie das im Griff haben hier, diese Manege im Khalifa International Stadium", leitete Christian Straßburger ein und holte kurz nach der Sichtung von Infantino zu einer Spitze aus: "Unterschied bei den WM-Spielen: Anders als im Zirkus sitzen die Clowns hier auf der Tribüne."

Erst Groundhopper, dann Clown - ein verrückter Abend im Leben des Gianni Infantino.