WM 2022 - Pressestimmen zu Argentiniens Final-Einzug: "Ein Marsmensch namens Messi"

Nach dem Einzug ins Finale der Weltmeisterschaft in Katar gibt es in der argentinischen Presse kein Halten mehr. Sie alle feiern den herausragenden Auftritt von Lionel Messi und seinem kongenialen Partner Julián Álvarez. In Kroatien wird ein starkes Turnier der eigenen Mannschaft gewürdigt. Die internationalen Pressestimmen.

© getty Argentinien TyC Sports: "Messi mit der argentinischen Nationalmannschaft in Hochform: Tor, Assist und Ticket für das große Finale der Weltmeisterschaft." Olé: "Historisches Spiel für die Mannschaft: Messi und Julián Álvarez führen Argentinien ins Finale." Clarín: "Neben Messi hatte Argentinien auch Mbappé, der als Julián Álvarez verkleidet war. Und so beendete er einen Kampf, der lange zu dauern schien, mit zwei K.o.-Händen in der ersten Hälfte und einem Geniestreich in der zweiten. Auf diese Weise hat er sich den Weg ins Finale gebahnt. So träumt er, und er hat auch allen Grund dazu. Eine perfekte Alchemie! Scalonis Labor und Messis Magie sorgen für die beste WM. (...) Argentinien ist Finalist, angeführt vom besten Messi und einem tödlichen Julián Álvarez."" Crónica: "Verrückt! Die Nationalmannschaft besiegte Kroatien mit einem magischen Spiel von Lionel Messi und einer großartigen Definition von Julian Alvarez. (...) Super Spinne! Julián Álvarez, die Figur der argentinischen Nationalmannschaft gegen Kroatien." Diario Popular: "Argentinien schlägt Kroatien und steht im Finale der Weltmeisterschaft in Katar." La Nación: "Mit dem Herzen als Fahne, mit der Leidenschaft, die aus ihren Poren strömt, mit Freude in der Luft, mit dem Wahnsinn einer unvergesslichen Nacht, mit der nötigen Autorität für das Ereignis hat die argentinische Nationalmannschaft ihre beste Leistung bei der Weltmeisterschaft gezeigt. Mit einem magischen Messi." La Prensa: ""Argentinien explodiert vor Freude über den Einzug ins WM-Finale. Argentinien brach nach dem 3:0-Sieg der Albiceleste über Kroatien in eine euphorische Party aus. Mit zwei Toren von Julián Álvarez und einem von Messi hat Argentinien Kroatien mit 3:0 besiegt und steht damit im Finale von Katar 2022." La Razón: "Ein spektakuläres Spiel von Leo Messi und ein Doppelpack von Julián Álvarez verhalfen der Albiceleste zu einem Sieg gegen eine kroatische Mannschaft, die ihnen nicht gewachsen war."

© getty Kroatien Jutarnji list: "Kroatien bleibt ohne großes Finale in Katar. Gegen diese Art von Messias Messi und Schiedsrichter Orsato war es nicht möglich." HRT Sport: "Argentinien revanchiert sich für Russland. Kroatiens Traum geplatzt. Dieses Ergebnis sollte nicht als Drama oder Katastrophe angesehen werden. Der Sport ist gnadenlos, es ist ein kleiner Schritt von der Traurigkeit zur Euphorie. Deshalb müssen Trainer Dalić und die Spieler den Daumen heben und bis zum Schluss um WM-Bronze kämpfen."" Vecernji: "Argentinien war zu stark, aber Kopf hoch Jungs! Lasst uns am Samstag Bronze gewinnen." Sportske novosti: "Skandalöser Elfmeter. Gegen diesen Messias und Schiedsrichter Orsato war es nicht möglich." Slobodna Dalmacija: "Nichts wird es mit dem zweiten Endspiel in Folge." 24 sata: "Wenn Sie sich entschieden haben, Leo Messi die Trophäe zu geben, tun Sie es!" Novi list: "Es war kein Elfmeter, Livaković hat alles getan, was ein Torhüter tun darf."

© getty England Sun: "Mess-merising." Mirror: "Messi-Masterclass." Daily Mail: "Lionel Messi dreht die Zeit zurück und sendet Argentinien ins WM-Finale." Guardian: "Der inspirierte Lionel Messi führt Argentinien an Kroatien vorbei ins Finale der Weltmeisterschaft. Für Messi winkt die Krönung, er war unwiderstehlich, gar überwältigend." Daily Star: "Argentinien erzielt das 'glücklichste Tor aller Zeiten' und kommt Lionel Messis WM-Traum näher." Telegraph: "Lionel Messi wird am Sonntag im Finale der Fußballweltmeisterschaft seinen letzten Tanz auf der größten Bühne von allen aufführen. Dann wird die Musik aufhören. Dieses Turnier, das so reich an Fußball, Dramatik und Überraschungen und in vielerlei Hinsicht so umstritten ist, hat seinen lang ersehnten Schlussakt." Times: "Genießen Sie diese Momente. Hegen Sie diese Erinnerungen. Der herrliche Anblick von Lionel Messi, wie er Josko Gvardiol enteilt, sich dreht und den jungen Kroaten aussteigen lässt, um Argentiniens dritten Treffer zu erzielen, wird denjenigen, die das Privileg hatten, gestern Abend im Lusail-Stadion dabei zu sein, unvergessen bleiben. Er scheint entschlossen zu sein, mit Stil abzutreten. Als Weltmeister."

© getty Italien Gazzetta dello Sport: "Messi, eine märchenhafte Nacht: Er zaubert und bricht vier weitere Rekorde. Messi war noch nie so maradonisch, La Pulga spielt auf außergewöhnlichem Niveau." Corriere della Sera: "Messi-Show führt Albiceleste ins Finale." Tuttosport: "Messi im Finale mit einem Tor, Alvarez mit einem Doppelpack: Der Kapitän der Albiceleste phänomenal." Corriere dello Sport: "Messi ist fabelhaft, Alvarez schaltet Kroatien aus: Argentinien fliegt ins Finale."

© getty Spanien Marca: "Der großartige Messi führt Argentinien ins Finale der Weltmeisterschaft. Für den Fall, dass ihm ein ikonisches Spiel bei der WM fehlte: Messi tanzte mit Gvardiol in einem Thriller für die Geschichte." AS: "Ein Marsmensch namens Messi." Mundo Deportivo: "Ein Fest der Emotionen und des Fußballs." Sport: "Argentinien hat ein Date mit der Geschichte." El País: "Eine Albiceleste, die gezaubert hat, um Messi endlich ins Paradies zu bringen. Und Messi selbst hat ihr den Weg geebnet. Im Halbfinale machte er sein fünftes Tor des Turniers und einen messianischen oder maradonischen Assist, wenn man so will." El Mundo: "Messi überschüttete den Boden von Lusail mit Ruhm. Der Ball war sein Herz. Er nähte ihn an seinen linken Stiefel und ließ ihn pumpen. Denn es war mehr als nur ein Traum, es war sein Leben." La Vanguardia: "Spiel es noch einmal, Leo. Ganz Argentinien, von Feuerland bis Salta und Jujuy, träumt von Messis Erfolgen. In Katar will La Pulga in die Lüfte steigen und sich neben Diego setzen. Und sein Fußball fügt die Noten zu einer Sinfonie hinzu, die auf dem Weg zum Olymp ist."

© getty Frankreich Le Monde: "Die argentinische Botschaft hat in Lusail, einer neuen Stadt nur einen Steinwurf nördlich von Doha, keine Außenstelle eröffnet. Aber 26 Männer, gefolgt von 50.000 weiteren, die aus dem südamerikanischen Land nach Katar gekommen waren, beschlossen, ein Stück Land für sich zu beanspruchen." Le Parisien: "Der beste Spieler des Planeten, an purem Talent gemessen, kann die Kombination aus Copa América und Weltmeisterschaft in anderthalb Jahren schaffen und sich mit endgültigem Ruhm schmücken. Ist Messi nicht schon seit langem der Beste aller Zeiten?"

© getty Österreich Der Standard: "Die Albiceleste hat ein neues Traumduo: Ein genialer Messi und zwei Mal Álvarez erzielen die Treffer. Die Fußball-Ikone bekommt im Endspiel noch einmal die Chance auf den WM-Titel."

Kronenzeitung: "Sein WM-Traum lebt! Lionel Messi fehlt "nur" noch ein Sieg, um sich mit Argentinien den Traum vom WM-Titel zu erfüllen!"