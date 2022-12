Halbfinale bei der WM in Katar! Weltmeister Frankreich trifft heute auf das Überraschungsteam Marokko. Wird das Spiel im Free-TV übertragen? Das und wie Ihr die Partie grundsätzlich live verfolgen könnt, verrät Euch SPOX in diesem Artikel.

Die 22. Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft, die zum ersten Mal im Winter und in einem arabischen Land - in Katar - stattfindet, nähert sich ihrem Höhepunkt. 61 Spiele wurden absolviert, drei fehlen noch. Das drittletzte Duell der WM steigt am heutigen Mittwoch, den 14. Dezember, wenn sich Frankreich, Weltmeister von 1998 und 2018, und Marokko gegenüberstehen.

Mit Argentinien steht seit gestern ein Finalist bereits fest, im Al-Bayt Stadium (Al-Khor) wird um 20 Uhr der zweite ermittelt.

Die Franzosen gelten als klare Favoriten: Das Starensemble um Spieler wie Kylian Mbappé, Antoine Griezmann und Ousmane Dembélé räumte nach der Gruppenphase im Achtelfinale zuerst Robert Lewandowskis Polen (3:1), im Viertelfinale dann England (2:1) aus dem Weg.

Gegner Marokko ist bislang die Überraschung des Turniers. Als erste afrikanische Mannschaft haben sie es geschafft, ins Halbfinale einer WM einzuziehen. Dafür mussten sie im Achtelfinale Spanien (1:0) und im Viertelfinale Portugal (1:0) bezwingen.

© getty Zwei Siege trennen Kylian Mbappé von seinem zweiten Weltmeistertitel.

Halbfinale heute live im Free-TV? So seht Ihr Frankreich vs. Marokko bei der WM 2022

Nicht jedes Spiel ist bei der WM in Katar im Free-TV zu sehen. Dabei handelt es sich um insgesamt 16 von 64 Partien, was im Umkehrschluss bedeutet, dass 48 Duelle im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt wurden bzw. noch werden. Das heutige Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko ist ebenfalls eines dieser 48 Spiele und wird somit im Free-TV übertragen. Bleibt nur noch die Frage: Bei welchem Sender? In der ARD oder im ZDF?

Argentinien gegen Kroatien war gestern noch in der ARD zu sehen. Was Frankreich vs. Marokko betrifft, übernimmt das ZDF zum letzten Mal bei der WM die Übertragung. Das Spiel um Platz 3 und das Finale bietet am Samstag und am Sonntag wieder die ARD an.

Die Übertragung zu Frankreich vs. Marokko beginnt um 19.15 Uhr, in der "Sportstudio live"-Sendung geht der Fußballabend mit einer umfangreichen Vorberichterstattung los, in der die Zuseherinnen und Zuseher vor den Bildschirmen zu Hause auf die Partie heiß gemacht werden. Darum kümmern sich der Moderator Jochen Breyer und die Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker. Augenblicke vor dem Anpfiff übernimmt dann Béla Réthy als Kommentator die Übertragung. Für den 65-Jährigen ist es das letzte Spiel, ehe er in den wohlverdienten Ruhestand geht.

Das ZDF ist auch dann der richtige Ansprechpartner, wenn es um die Übertragung des Spiels im Livestream geht. Dieser ist kostenlos und bei sportstudio.de auffindbar.

Das Halbfinale wird heute nicht nur im Free-TV, sondern auch im Pay-TV gezeigt. Diese Rolle übernimmt MagentaTV.

Halbfinale heute live im Free-TV? So seht Ihr Frankreich vs. Marokko bei der WM 2022 - Voraussichtliche Aufstellungen

Frankreich : Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, Theo - Tchouameni - Griezmann, Rabiot - Dembelé, Giroud, Mbappé

: Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, Theo - Tchouameni - Griezmann, Rabiot - Dembelé, Giroud, Mbappé Marokko: Bono - Hakimi, El Yamiq, Saiss, Mazraoui - Amrabat - Ounahi, Amallah - Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Halbfinale heute live im Free-TV? So seht Ihr Frankreich vs. Marokko bei der WM 2022 - Wichtigste Infos

