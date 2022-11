WM Kompakt, 25. November: Ganz viel Häme! Es wird einsam um die DFB-Elf

In der neuesten Ausgabe des WM Kompakt zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar geht es diesmal um die fehlende Unterstützung für den deutschen Protest gegen FIFA und den Gastgeber. Außerdem dabei: Ein schimpfender Ex-Bundesliga-Star, Alkohol im Fernglas, kaputte Toiletten - und ganz viel Liebe für Cristiano Ronaldo.

© getty WM 2022 in Katar - Thema des Tages: Es wird einsam um die DFB-Elf Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Und so wurde neben der berechtigten Kritik an der sportlichen Leistung von Hansi Flicks Elf gegen Japan auch der "Mund zu"-Protest auf dem Mannschaftsfoto thematisiert - die Memes werden wir so schnell wohl nicht wieder los. Auch beim Gastgeber dürfte man sich über die deutsche Niederlage gefreut haben. Überraschender war da schon, wie andere Teams und Spieler aus Europa von der DFB-Aktion abrückten. Auch Teams und Spieler von Nationen übrigens, die selbst ebenfalls mit der "One Love"-Kapitänsbinde auflaufen wollten. Wales' Nationaltrainer Rob Page: "Ich will, dass sich meine Spieler voll auf den Fußball konzentrieren, und darauf, Spiele zu gewinnen. Ich bin sicher, dass Deutschland im Nachhinein die gleiche Botschaft haben wird."

Granit Xhaka (Schweiz): "Ich glaube nicht, dass wir als Schweiz irgendetwas tun müssen. Wir sind nicht hier, um jemanden zu erziehen."

Eden Hazard (Belgien): "Ich fand es gut, aber danach haben sie verloren. Sie hätten den Protest besser weggelassen und dafür ihr Spiel gewonnen. Ich bin nicht hier, um politische Botschaften auszusenden." Ihr Auftritt, Thomas Hitzlsperger!

Bondscoach Louis van Gaal: "Wir haben den politischen Themen einen kompletten Stopp gesetzt. Wir wollen nicht das Risiko eingehen, bestraft zu werden von der FIFA. Wir sind hier, um Weltmeister zu werden." Er werde sich weiterhin nicht zu derartigen Themen äußern. Nun muss jeder entscheiden, wo, wann und wie er protestiert - wer auf der großen Bühne keine Aktion startet, ist nicht automatisch Fan der Menschenrechtslage in Katar. Und sich auf den Fußball konzentrieren zu wollen, ist auch okay: Wie oft gesagt wurde, haben die Trainer und Spieler das Turnier nicht nach Katar vergeben. Dass es insgesamt aber vergleichsweise wenig Solidarisierung mit der deutschen Mannschaft gab, stattdessen aber sogar hier und da Häme, macht dann doch betroffen. Und: Kaum vorstellbar, dass sich Page und Co. in ähnlicher Form zu den knieenden Spielern in englischen Stadien geäußert hätten, die in den letzten Jahren damit auf Rassismus aufmerksam gemacht hatten ...

© getty Otto Addo spielte in der Bundesliga unter anderem für den BVB und den HSV. WM 2022 in Katar - Schimpftirade des Tages: Otto Addo Der Elfmeter für Cristiano Ronaldo beim 3:2-Sieg Portugals über Ghana war, nun ja, sagen wir mal: großzügig. Und kam beim Gegner überhaupt nicht gut an. Trainer Otto Addo hatte sich schon nach dem Spiel echauffiert, wir berichteten. Anschließend ging es weiter: "Das war ein Geschenk. Wirklich. Was soll ich sagen? Es war ein besonderes Geschenk vom Schiedsrichter", schimpfte Addo. Er habe bei der FIFA nachgefragt, ob er mit Referee Ismail Elfath (USA) ein ruhiges Gespräch führen könne, "aber sie sagten, er ist in einem Meeting und es sei unmöglich." Den Grund für Ghanas Niederlage fasste Addo dementsprechend prägnant zusammen: "Der Schiedsrichter."

© getty WM 2022 in Katar - Unterstützung des Tages: Bruno Fernandes und Cristiano Ronaldo Wie grün sich die beiden Stars von Portugal - und bis zur WM auch bei Manchester United - sind, kann durchaus in Frage gestellt werden: Als CR7 bei der Nationalelf ankam, würdigte Bruno Fernandes den Teamkollegen in der Kabine keines Blickes. Danach wurde eilig aufgeklärt, das alles sei nur "ein Scherz" gewesen. Nach Portugals Auftaktsieg gab es auf jeden Fall eine ganze Wagenladung für Ronaldo von Fernandes: "Ich bete, dass Ihr alle [mit eurer Kritik] weitermacht, denn dann spielt er am besten." Und überhaupt: "Mit ihm im der Nationalmannschaft und auch im Verein zusammenzuspielen, da ist ein Traum für mich wahr geworden."

© getty WM 2022 in Katar - Fans des Tages: Alkohol im Fernglas Das hatten sich dieser Fan von El Tri so gut überlegt: In einem ausgehöhlten Fernglas wollte er sein Lieblingsgetränk ins Stadion schmuggeln - ich nehme an, dass es sich um Hochprozentiges gehandelt hat. Bei den Kontrollen wurde er allerdings erwischt. Wir haben den Vorfall im Video für Euch.

© imago images Das Fan Village in Rawdat Al Jahhaniya WM 2022 in Katar - Fan-Ärger des Tages: Kaputte Toiletten Viele Fans in Katar sind in sogenannten Fandörfern untergebracht, in Zelten oder umgebauten Schiffscontainern mit gemeinsamen Waschräumen und nur dem Nötigsten, was es halt so braucht. Das hat aber nicht überall geklappt: In Rawdat al Jahhaniya etwa waren die Waschräume und Toiletten noch nicht fertig ... was natürlich zu großen Protesten führte. Das Organisationskomitee hat nun entschieden, dass diesen Fans nun ihr Geld zurückerstattet wird. Zudem sollen sie anderweitig untergebracht werden. Ein Sprecher schob das Problem gegenüber ESPN auf Fahrlässigkeit von privaten Betreiberfirmen.

© imago images Medhi Taremi WM 2022 in Katar: Das steht heute an: Wales vs. Iran (11 Uhr) Es ist zu erwarten, dass die Iraner wieder bei der eigenen Nationalhymne schweigen werden, um auf die brutale Niederschlagung der Proteste in der Heimat aufmerksam zu machen. Das geht aber nicht allen weit genug. "Die vorherige Positionierung der Nationalmannschaft, die sich über viele Wochen hinweg manifestiert hat, war deutlich stärker als dieses kurzfristige Signal", sagte Sportjournalist und Iran-Insider Farid Ashrafian dem NDR. Er forderte weitere Zeichen. Unter Druck gesetzt fühlt sich Stürmer Medhi Taremi von den Mullahs nicht. Er sagte aber auch: "Ich will nicht über politische Dinge reden. Wir sind hierhergekommen, um Fußball zu spielen. Ich kann nichts ändern." Wie gefährlich ein Protest sein kann, zeigt das Beispiel Voria Ghafouri: Der Fußballer wurde am Donnerstag im Iran laut AFP aufgrund "antistaatlicher Propaganda" festgenommen, direkt nach einer Trainingseinheit seines Klubs Foolad FC. Er habe "den Ruf der Nationalmannschaft beleidigt und beschmutzt sowie Propaganda gegen das System betrieben." Katar vs. Senegal (14 Uhr) Für den Gastgeber könnte die Weltmeisterschaft mit einer Niederlage gegen den Senegal schon am Freitagabend vorbei sein. Natürlich gab es von den Spielern in den letzten Tagen die üblichen Durchhalteparolen - aber eben auch einen Appell an die Fans: "Die Mannschaft braucht die Unterstützung mehr denn je, wir wollen alle stolz machen", sagte Mittelfeldspieler Ismail Mohamad. Dabei dachte er wohl auch an das halbleere Stadion in der zweiten Hälfte des Eröffnungsspiels ... © Instagram Raheem Sterling (M.) Niederlande vs. Ecuador (17 Uhr) Gegen Ecuador wird bei der Elftal wieder der längste Spieler des Turniers zwischen den Pfosten stehen: Andries Noppert, 2,03 Meter lang. Der meldete sich 2018 nach einem gescheiterten Engagement bei Froggia in der Serie B noch beim Arbeitsamt. Die Familie drängte zu einem "normalen" Job bei der Polizei, aber Noppert gab nicht auf, ging 2021 zu den Go Ahead Eagles - und jetzt könnte er WM-Spiele entscheiden. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. England vs. USA (20 Uhr) Wie bereitet sich Raheem Sterling eigentlich auf seine WM-Einsätze vor? Da ist der 27-Jährige erschreckend normal geblieben: "Eine meiner Lieblings-Apps, um mich auf das Spiel vorzubereiten, ist YouTube", erklärte der Star vom FC Chelsea. "Ich versuche, mich ein bisschen in Humor zu flüchten und mich abzulenken, damit ich nicht nervös werde." Abergläubisch ist er natürlich auch: "Wenn ich treffe, versuche ich zum nächsten Spiel die gleichen Sportschuhe zu meinem Trainingsanzug zu tragen - und wenn ich nicht treffe, wandern sie zurück in den Schrank."